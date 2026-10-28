Avis – Lenovo Tab Plus Gen 2 : une tablette Android qui mise tout sur le son JBL

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Avec son système audio JBL à neuf éléments, son écran de 12,1 pouces à 120 Hz et sa béquille rotative à 360 degrés, la Lenovo Tab Plus Gen 2 entend révolutionner l’expérience multimédia. Nos essais révèlent une restitution sonore plus généreuse que celle des tablettes traditionnelles, malgré quelques compromis ergonomiques.

Avec la Lenovo Tab Plus Gen 2, le constructeur chinois entend se démarquer sur un marché des tablettes Android où les innovations deviennent de plus en plus discrètes. Dotée d’un écran de 12,1 pouces à 120 Hz, d’un imposant système audio JBL à neuf éléments et d’une béquille circulaire pivotante à 360 degrés, cette nouvelle génération privilégie résolument le divertissement multimédia. Mais son architecture acoustique atypique apporte-t-elle une véritable amélioration face aux tablettes traditionnelles ? Les essais révèlent une restitution sonore plus généreuse et une conception particulièrement ingénieuse, malgré quelques compromis en matière d’ergonomie et de performances audio.

Lenovo Tab Plus Gen 2 : une tablette Android qui place le son au cœur de sa conception

Sur un marché dominé par la course à la finesse, à la puissance et à la qualité d’affichage, Lenovo choisit une orientation sensiblement différente avec sa Tab Plus Gen 2. Plutôt que de chercher à rivaliser avec les modèles les plus minces, le fabricant privilégie une expérience audiovisuelle plus immersive, quitte à bouleverser les codes esthétiques habituels.

La particularité de cette tablette apparaît immédiatement lorsqu’on retourne son châssis. Au centre de la coque arrière trône un imposant module circulaire perforé, arborant les signatures de Lenovo et JBL. Cette protubérance accueille une architecture acoustique inhabituelle, accompagnée d’une béquille métallique capable de pivoter sur 360 degrés.

Le constructeur présente cet équipement comme un système JBL à neuf éléments, compatible Dolby Atmos. Dans les faits, il se compose de sept haut-parleurs actifs, répartis entre quatre tweeters disposés sur les côtés et trois woofers installés à l’arrière. Deux radiateurs passifs complètent cet ensemble afin de renforcer la restitution des basses fréquences.

Cette configuration traduit clairement les ambitions du fabricant : proposer une tablette capable d’offrir une expérience sonore plus consistante lors du visionnage de films, de séries ou de vidéos, sans devoir systématiquement recourir à un casque ou à une enceinte externe.

Reste à déterminer si cette approche acoustique singulière apporte une amélioration suffisamment importante pour justifier un format plus encombrant.

Design et ergonomie : un imposant module JBL qui ne passe pas inaperçu

Vue de face, la Lenovo Tab Plus Gen 2 conserve une présentation relativement conventionnelle. Son grand écran est entouré de bordures symétriques, suffisamment larges pour faciliter la prise en main sans provoquer d’interactions involontaires.

La face arrière révèle toutefois une conception beaucoup plus audacieuse. Le module acoustique central forme une excroissance qui porte l’épaisseur maximale de l’appareil à 22,7 mm.

Avec un poids d’environ 760 grammes, cette tablette ne prétend pas rivaliser avec les modèles ultralégers du marché. Son encombrement se fait rapidement sentir lorsqu’elle est maintenue à bout de bras pendant une période prolongée.

Lenovo a néanmoins anticipé cette contrainte en intégrant une béquille circulaire métallique particulièrement polyvalente.

Une béquille rotative à 360 degrés pensée pour tous les usages

L’anneau métallique entourant le système JBL peut pivoter intégralement autour du module acoustique. Il permet ainsi de positionner la tablette aussi bien horizontalement que verticalement, avec une grande liberté d’inclinaison.

L’appareil peut être installé presque à la verticale pour regarder un film, incliné davantage pour écrire ou dessiner avec un stylet, voire suspendu à un crochet lorsque l’environnement s’y prête.

Cette solution évite de devoir investir dans une housse de protection faisant office de support, accessoire qui aurait encore alourdi l’ensemble.

Plus intéressant encore, la béquille ne se contente pas d’améliorer l’ergonomie : elle participe directement au fonctionnement du système audio.

En maintenant le bloc JBL à une certaine distance de la surface sur laquelle repose la tablette, elle favorise une restitution sonore plus équilibrée.

Les commandes physiques adoptent également une disposition inhabituelle. Les boutons d’alimentation et de volume se trouvent à l’arrière, un choix qui peut surprendre initialement, mais qui prend tout son sens lorsque la tablette est installée sur son support.

Côté photographie, Lenovo intègre un capteur principal de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Cette dernière assure notamment la reconnaissance faciale et se prête naturellement aux appels vidéo.

Qualité audio JBL : une restitution plus généreuse que sur une tablette classique

Le système acoustique constitue incontestablement l’argument central de la Lenovo Tab Plus Gen 2.

Les mesures et écoutes mettent en évidence une restitution sensiblement plus consistante que celle de nombreuses tablettes traditionnelles.

Comparée à une autre tablette, dont l’architecture sonore demeure plus conventionnelle, la tablette Lenovo affiche davantage de présence dans les graves et le bas-médium.

Cette différence se remarque particulièrement à courte distance, où les effets sonores bénéficient d’une assise plus importante et les contenus audiovisuels gagnent en profondeur.

Le système conserve également une meilleure maîtrise lorsque le volume augmente. Là où certaines tablettes deviennent rapidement agressives ou confuses, la Tab Plus Gen 2 préserve une restitution relativement équilibrée.

Les hautes fréquences profitent de cette meilleure présence dans le bas du spectre, ce qui permet de conserver un rendu clair sans accentuer excessivement les aigus.

Une légère tendance au chuintement demeure perceptible à volume élevé, mais elle ne remet pas fondamentalement en cause la qualité de l’ensemble.

Des basses plus présentes, sans atteindre les performances d’une enceinte dédiée

Malgré son imposant module arrière, la Lenovo Tab Plus Gen 2 ne doit pas être considérée comme une véritable enceinte de salon.

Les basses fréquences bénéficient certes d’une meilleure extension que sur une tablette classique, mais leur profondeur reste limitée par les dimensions des transducteurs et le volume acoustique disponible.

La puissance sonore ne permet pas non plus de sonoriser efficacement une pièce entière dans toutes les circonstances.

En revanche, l’appareil convient parfaitement à une utilisation de proximité : regarder un film depuis un canapé, suivre une recette vidéo dans une cuisine ou diffuser une musique d’ambiance sur un bureau.

Il est possible de s’éloigner raisonnablement de l’écran tout en conservant un niveau sonore confortable.

L’amélioration se révèle particulièrement appréciable avec les films et les séries, dont les effets, les musiques et les ambiances bénéficient d’une restitution plus charpentée.

C’est précisément dans ces situations que le partenariat entre Lenovo et JBL prend toute sa pertinence.

Une béquille qui influence directement les performances acoustiques

L’une des particularités les plus intéressantes de cette tablette réside dans l’interaction entre sa conception mécanique et son rendu sonore.

Lorsque l’appareil repose sur sa béquille, le bloc acoustique arrière exploite les réflexions produites par la surface située derrière lui.

Cette interaction contribue à renforcer la présence des basses et du bas-médium.

À l’inverse, lorsque la tablette est entièrement surélevée ou suspendue à un mur, une partie de cette assise disparaît.

Le phénomène se manifeste également lorsque l’appareil est placé directement à plat sur sa face arrière.

Dans cette configuration, les vibrations du système JBL se transmettent davantage au meuble, ce qui peut provoquer des résonances indésirables et déséquilibrer la restitution.

La position idéale correspond donc à celle prévue par Lenovo : une tablette installée sur sa béquille, écran orienté vers l’utilisateur et module audio légèrement décollé du support.

Cette disposition démontre que la béquille et les haut-parleurs ont été conçus comme deux éléments complémentaires plutôt que comme des accessoires indépendants.

Sept haut-parleurs actifs et Dolby Atmos : une architecture originale

La répartition des haut-parleurs mérite également quelques précisions.

Les trois woofers installés à l’arrière assurent principalement la restitution des fréquences basses, tandis que les quatre tweeters latéraux prennent en charge les aigus.

Cette organisation aurait pu entraîner une reproduction des voix trop distante ou étouffée.

Les essais montrent toutefois que les fréquences médiums sont suffisamment diffusées sur les côtés du module arrière pour préserver une bonne intelligibilité des dialogues.

Les voix conservent néanmoins un léger voile, phénomène fréquent sur les tablettes dont les haut-parleurs ne projettent pas directement le son vers l’auditeur.

La conception présente aussi un avantage pratique : obstruer partiellement les grilles latérales avec les mains ne suffit pas à étouffer l’ensemble de la restitution, puisque ces transducteurs ne reproduisent qu’une partie du spectre sonore.

En revanche, orienter le module JBL directement vers soi ne constitue pas une bonne solution. Le rendu devient alors déséquilibré, avec des aigus excessivement présents.

Le système a été développé pour fonctionner avec l’écran face à l’utilisateur, en combinant les différentes émissions acoustiques.

La séparation stéréophonique demeure satisfaisante, sans offrir une scène sonore sensiblement plus large que celle des meilleures tablettes traditionnelles.

L’image stéréo s’adapte automatiquement à l’orientation de l’appareil.

Lenovo propose également plusieurs profils Dolby Atmos, dont un mode dynamique capable d’ajuster automatiquement le traitement sonore selon le contenu diffusé.

La Lenovo Tab Plus Gen 2 peut-elle remplacer une enceinte Bluetooth ?

Pour renforcer son orientation multimédia, Lenovo permet d’utiliser la Tab Plus Gen 2 comme récepteur Bluetooth.

Un smartphone peut ainsi transmettre directement sa musique à la tablette, qui fonctionne alors comme un dispositif de diffusion audio autonome.

Cette possibilité se révèle pratique sur un bureau, dans une chambre d’hôtel ou dans une pièce où l’on souhaite profiter ponctuellement d’une musique d’ambiance.

Il convient néanmoins de relativiser les performances de cette fonction.

Face à des enceintes Bluetooth compactes, la tablette Lenovo reste en retrait sur plusieurs critères.

Les enceintes spécialisées conservent notamment un avantage en matière de précision et de profondeur des basses.

La Tab Plus Gen 2 peut donner une impression d’espace légèrement supérieure grâce à l’écartement physique de ses haut-parleurs, mais cette caractéristique ne suffit pas à compenser les limites de son architecture.

Pour une écoute musicale attentive, une enceinte dédiée, un casque ou des écouteurs de qualité restent donc préférables.

En revanche, pour regarder des vidéos, jouer ou suivre une série, l’amélioration sonore apportée par le système JBL constitue un bénéfice immédiatement perceptible.

La tablette remplit ainsi davantage le rôle d’un appareil multimédia autonome que celui d’une véritable enceinte nomade.

Écran LCD de 12,1 pouces : une dalle 2,5K à 120 Hz

Au-delà de son système acoustique, la Lenovo Tab Plus Gen 2 adopte une configuration matérielle plus traditionnelle.

Elle embarque un écran LCD de 12,1 pouces au format 16:10, affichant une définition de 2560 × 1600 pixels.

Cette résolution offre un espace de travail confortable pour la navigation, la lecture, les applications et les contenus vidéo.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz promet également une interface fluide et des animations plus agréables.

Lenovo annonce une luminosité maximale de 800 cd/m², une valeur intéressante pour une tablette LCD de cette catégorie.

Le choix du format 16:10 paraît particulièrement cohérent avec l’orientation audiovisuelle de l’appareil.

Il permet de profiter d’une surface d’affichage généreuse pour les films et les séries, tout en conservant une ergonomie satisfaisante pour les autres usages.

MediaTek Dimensity 7400 : des performances adaptées au multimédia

Sous son châssis, la Lenovo Tab Plus Gen 2 intègre un processeur MediaTek Dimensity 7400, associé à 12 Go de mémoire vive LPDDR5.

Le stockage interne atteint 256 Go en technologie UFS 3.1, avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à un lecteur microSD acceptant des cartes jusqu’à 2 To.

Cette configuration répond sans difficulté aux besoins courants : navigation Internet, lecture vidéo, consultation des réseaux sociaux, bureautique légère et utilisation simultanée de plusieurs applications.

Lors de notre test, la tablette s’est montrée suffisamment réactive pour assurer une navigation fluide dans l’interface Android.

La connectivité comprend le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4.

Le port USB-C constitue en revanche une petite déception puisqu’il se limite à la norme USB 2.0, moins rapide pour les transferts de fichiers volumineux.

Android 16 et intelligence artificielle : un environnement logiciel moderne

La Lenovo Tab Plus Gen 2 est commercialisée avec Android 16 et plusieurs fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle.

Cette base logicielle récente doit permettre de bénéficier des améliorations apportées par Google en matière d’ergonomie, de gestion des applications et de productivité.

Lenovo annonce deux mises à jour majeures d’Android ainsi que quatre années de correctifs de sécurité.

Cet engagement assure une certaine continuité logicielle, même s’il demeure moins ambitieux que les politiques de suivi proposées par certains fabricants sur leurs appareils haut de gamme.

La tablette se destine principalement à une utilisation multimédia, mais sa grande diagonale et sa compatibilité avec un stylet peuvent également intéresser les utilisateurs recherchant un appareil polyvalent pour prendre des notes ou travailler occasionnellement.

Batterie de 10 200 mAh et recharge 45 W : une autonomie encore à confirmer

Pour alimenter son écran de 12,1 pouces et son système audio particulièrement développé, Lenovo a intégré une batterie de 10 200 mAh.

Cette capacité généreuse offre une endurance confortable, notamment lors de longues sessions de streaming vidéo.

La tablette accepte également une recharge filaire jusqu’à 45 W, ce qui devrait permettre de limiter les interruptions entre deux utilisations.

Verdict : Lenovo signe une tablette multimédia originale et convaincante

Avec la Tab Plus Gen 2, Lenovo démontre qu’il reste possible de proposer une tablette Android originale sans nécessairement miser sur une puissance démesurée ou un écran toujours plus sophistiqué.

Son imposant système JBL, loin de constituer un simple argument marketing, apporte une amélioration audible par rapport aux architectures acoustiques conventionnelles.

Les graves gagnent en présence, la restitution conserve davantage de maîtrise à volume élevé et les contenus audiovisuels bénéficient d’une immersion renforcée.

La béquille circulaire pivotante à 360 degrés constitue également une réussite. Elle facilite considérablement l’utilisation de la tablette sur une table ou un bureau, tout en jouant un rôle essentiel dans l’équilibre acoustique.

Cette conception impose néanmoins plusieurs compromis.

Avec ses 760 grammes et son épaisseur maximale de 22,7 mm, la Tab Plus Gen 2 se montre moins agréable à maintenir longtemps en main qu’une tablette classique.

Son système JBL ne remplace pas une véritable enceinte Bluetooth, particulièrement pour une écoute musicale exigeante, et ses performances sonores dépendent sensiblement de son positionnement.

Le reste de la fiche technique apparaît cohérent, avec un écran LCD 2,5K à 120 Hz, un processeur Dimensity 7400, 12 Go de RAM et une batterie de 10 200 mAh.

La Lenovo Tab Plus Gen 2 ne cherche donc pas à devenir la tablette Android la plus fine ou la plus puissante du marché. Elle privilégie une expérience audiovisuelle plus agréable, portée par un système JBL réellement utile et une béquille particulièrement ingénieuse. Sans rivaliser avec une enceinte dédiée, elle réussit à transformer l’écoute quotidienne de films, de séries et de jeux, tout en affirmant une personnalité rare dans un secteur où les tablettes tendent de plus en plus à se ressembler. Prix indicatif, constaté ce jour sur le web : CHF 469.-