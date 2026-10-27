Concours : gagnez votre place pour le film « Godzilla Minus Zero », le 4 novembre au cinéma

La Rédac' 27 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Concours, Critiques de films, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

CONCOURS — S2PMag et PRAESENS-FILM vous offrent 3x 2 billets pour GODZILLA MINUS ZERO — au cinéma le 04 novembre 2026 !

Godzilla Minus Zero

La guerre a détruit le Japon. Godzilla a réduit ses ultimes espoirs à zéro. Deux ans ont passé. Depuis, le pays se bat sans relâche pour se relever et retrouver peu à peu une vie quotidienne. Alors que l’humanité commence enfin à renouer avec une paix difficilement acquise, une nouvelle menace surgit et anéantit tout espoir en un instant. Il n’y aura pas de troisième fois. Tout s’achève ici.

Suite officielle du film à succès Godzilla Minus One, Godzilla Minus Zero s’annonce absolument détonant et entre dans l’histoire du cinéma japonais comme le premier film nippon entièrement filmé en IMAX.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné GODZILLA MINUS ZERO ». Ce concours est valable jusqu’au 03 novembre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

  • ton nom et prénom
  • ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !
L’équipe S2PMag

Informations générales

  • Titre original : ゴジラ-0.0 (Gojira Mainasu Zero)
  • Titre international : Godzilla Minus Zero
  • Réalisation : Takashi Yamazaki
  • Scénario : Takashi Yamazaki
  • Musique : Naoki Satō
  • Effets visuels (VFX) : Takashi Yamazaki et le studio Shirogumi
  • Sociétés de production : Tōhō Studios, Robot Communications et Shirogumi

Caractéristiques techniques

  • Pays d’origine : Japon
  • Langue officielle : Japonais
  • Genre : Science-fiction, Action, Kaijū, Drame
  • Durée : 135 minutes (2h15)
  • Format de projection : Conçu exclusivement pour l’IMAX (« Filmed for IMAX »)

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