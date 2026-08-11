Avis – Lenovo ThinkBook Rollable : le PC portable à écran extensible qui révolutionne la productivité

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Avec son écran OLED capable de passer de 14 à 17 pouces en quelques secondes, le Lenovo ThinkBook Rollable inaugure une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Design innovant, processeur Intel Core Ultra, performances, autonomie et prix : découvrez notre test complet de ce PC portable hors normes.

Le Lenovo ThinkBook Rollable ne ressemble à aucun autre ordinateur portable actuellement disponible sur le marché. Derrière son apparence d’ultraportable classique de 14 pouces se cache une innovation spectaculaire : un écran OLED extensible capable de se déployer verticalement pour atteindre 17 pouces en quelques secondes. Longtemps cantonnée au rang de prototype lors des salons technologiques, cette idée futuriste devient aujourd’hui une réalité commerciale. Doté d’un processeur Intel Core Ultra 7, de 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To, ce PC portable premium mise avant tout sur son affichage révolutionnaire pour séduire les professionnels en quête de productivité. Reste à savoir si cette prouesse technologique justifie un tarif avoisinant les CHF 4000.-

Lenovo transforme un concept futuriste en véritable ordinateur portable

Les salons consacrés à l’innovation regorgent chaque année de prototypes impressionnants qui ne dépassent jamais le stade expérimental. Le Lenovo ThinkBook Rollable fait partie des rares exceptions. Après plusieurs démonstrations remarquées, le constructeur chinois commercialise enfin son ordinateur portable à écran enroulable.

Contrairement aux modèles équipés d’écrans pliables comme les Asus Zenbook Fold ou les HP Spectre Fold, Lenovo adopte une approche différente. Une partie de la dalle OLED est discrètement logée sous le clavier avant de se déployer mécaniquement vers le haut lorsque l’utilisateur en a besoin. En quelques secondes, l’écran passe ainsi d’un format classique de 14 pouces à une impressionnante diagonale verticale de 17 pouces.

Cette configuration permet notamment d’afficher deux fenêtres au format 16:9 superposées, facilitant considérablement le multitâche sans avoir recours à un moniteur externe.

Un design discret qui cache une véritable prouesse d’ingénierie

À première vue, rien ne distingue réellement le ThinkBook Rollable d’un ultraportable professionnel traditionnel. Son châssis apparaît simplement légèrement plus épais et les bordures de l’écran un peu plus larges que la moyenne.

Le capot bicolore arbore un design sobre avec le logo Lenovo, tandis que la webcam est intégrée dans un module situé au sommet de l’écran. Ce n’est qu’à l’ouverture du PC que l’on commence à percevoir la particularité de cette machine.

À l’intérieur, Lenovo soigne la présentation avec un clavier installé sur une plaque en aluminium brossé et des touches gris clair particulièrement agréables à utiliser. La frappe est précise, silencieuse et parfaitement adaptée aux longues sessions de rédaction.

Deux nouvelles touches prennent place à proximité des touches de fonction. La première déclenche instantanément le déploiement motorisé de l’écran, tandis que la seconde active un logiciel optimisé pour exploiter efficacement le nouvel espace d’affichage.

Le bouton d’alimentation migre quant à lui sur la tranche latérale afin de libérer de la place sur le clavier.

Une connectique minimaliste, mais une connectivité sans fil de dernière génération

Comme beaucoup d’ultraportables modernes, le Lenovo ThinkBook Rollable privilégie la finesse au détriment de la connectique.

On retrouve uniquement deux ports Thunderbolt 4 ainsi qu’une prise casque jack 3,5 mm sur le côté gauche de l’appareil. La tranche droite reste entièrement vide, sans lecteur de cartes mémoire ni connecteur USB supplémentaire. Les utilisateurs devront donc prévoir un hub USB-C pour connecter plusieurs périphériques simultanément.

En revanche, la connectivité sans fil est particulièrement moderne grâce à la prise en charge du Wi-Fi 7 ainsi que du Bluetooth 5.4, garantissant des débits élevés et une excellente stabilité.

Une webcam perfectible malgré une définition élevée

Lenovo équipe son ThinkBook Rollable d’une webcam affichant une résolution de 1440p.

Sur le papier, cette définition élevée laisse espérer une excellente qualité d’image. En pratique, le résultat s’avère plus mitigé. Les détails manquent de précision, le bruit numérique reste très présent et les cheveux comme les textures fines apparaissent rapidement flous lors des visioconférences.

Un refroidissement parfaitement maîtrisé

Même si Lenovo ne permet pas d’accéder facilement aux composants internes, le système de refroidissement se montre particulièrement efficace.

Lors d’une session d’encodage vidéo particulièrement exigeante, le clavier ne dépasse jamais 35 °C. La zone située au niveau de la charnière atteint environ 39 °C tandis que le dessous du châssis reste limité à 41 °C.

Les nuisances sonores demeurent elles aussi très contenues avec seulement 37,3 dB en pleine charge, un niveau largement acceptable dans un environnement professionnel.

Intel Core Ultra 7 : une configuration pensée pour la bureautique premium

Sous le capot, Lenovo fait confiance au processeur Intel Core Ultra 7 258V.

Cette puce intègre quatre cœurs hautes performances ainsi que quatre cœurs économes, capables d’atteindre une fréquence maximale de 4,8 GHz avec une enveloppe énergétique comprise entre 8 et 37 watts.

Associé à 32 Go de mémoire vive LPDDR5X et à un SSD PCIe de 1 To, l’ensemble offre d’excellentes performances pour la bureautique avancée, le multitâche professionnel, les logiciels de productivité ou encore les applications de retouche photo occasionnelles.

En revanche, cette architecture reste moins performante que les processeurs concurrents disposant de davantage de cœurs, notamment les Apple M5 ou certains AMD Ryzen haut de gamme, dans les traitements fortement parallélisés.

Des performances graphiques limitées pour les jeux

Le circuit graphique Intel Arc intégré permet d’exécuter quelques jeux récents dans des conditions acceptables.

Lors de nos essais sur Shadow of the Tomb Raider, le ThinkBook Rollable affiche environ 32 images par seconde en 2000 x 1600 pixels avec les réglages élevés.

En activant la technologie XeSS d’Intel, il est possible de gagner quelques images supplémentaires.

En revanche, le gigantesque écran vertical n’est pas réellement exploitable dans les jeux vidéo, ceux-ci ne prenant généralement pas en charge ce type de définition atypique.

Un SSD rapide et parfaitement stable

Le SSD NVMe de 1 To offre d’excellentes performances.

Les débits dépassent 6,1 Go/s en lecture et 4,7 Go/s en écriture. Même lors du transfert de plusieurs centaines de gigaoctets, aucune baisse significative des performances n’a été observée.

Un écran OLED extensible spectaculaire

L’élément central du ThinkBook Rollable reste évidemment son écran OLED.

En configuration classique, la dalle mesure 14 pouces pour une définition de 2000 x 1600 pixels.

Après déploiement, elle atteint 17 pouces avec une résolution de 2000 x 2350 pixels, le tout animé par un taux de rafraîchissement de 120 Hz particulièrement agréable au quotidien.

Grâce à la technologie OLED, les noirs sont parfaitement profonds, le contraste est quasiment infini et la réactivité inférieure à une milliseconde.

La luminosité maximale atteint environ 392 cd/m², une valeur satisfaisante même si la finition brillante génère encore quelques reflets dans les environnements très lumineux.

Le principal point faible concerne la fidélité des couleurs. Avec un Delta E de 5,3, la colorimétrie reste en retrait par rapport aux meilleurs écrans professionnels, même si la température des couleurs s’approche quasiment de la référence idéale avec 6 551 K.

Une restitution sonore étonnamment réussie

Malgré des haut-parleurs placés sous le châssis, le rendu audio surprend agréablement.

Les voix sont parfaitement intelligibles, les médiums restent équilibrés et les aigus demeurent précis. Les basses manquent naturellement de profondeur et une légère saturation apparaît à volume maximal, mais le résultat reste supérieur à celui de nombreux ultraportables concurrents.

La sortie casque se montre également de très bonne qualité avec une puissance confortable et une distorsion pratiquement inexistante.

Une autonomie correcte mais en retrait

Le ThinkBook Rollable embarque une batterie de 59 Wh accompagnée d’un chargeur USB-C de 65 W.

Cette capacité apparaît relativement modeste pour un ordinateur de cette catégorie, probablement en raison de l’espace occupé par le mécanisme d’enroulement de la dalle.

Lors de notre test de lecture vidéo continue, l’ordinateur tient environ 9 heures et 11 minutes, un résultat convenable mais inférieur à celui de nombreux ultraportables équipés du même processeur.

L’écran extensible de 17 pouces explique en grande partie cette autonomie plus limitée.

Verdict : une vitrine technologique fascinante réservée aux passionnés

Le Lenovo ThinkBook Rollable constitue sans aucun doute l’un des ordinateurs portables les plus innovants de ces dernières années. Son écran OLED extensible transforme véritablement l’expérience de travail et démontre le savoir-faire technique de Lenovo.

Toutefois, cette innovation s’accompagne de plusieurs compromis. Sa connectique limitée, son autonomie en retrait, une webcam perfectible et surtout un prix particulièrement élevé de CHF 3929.- en font un produit destiné à une clientèle très spécifique.

Pour la majorité des utilisateurs, un ultraportable classique accompagné d’un écran externe restera une solution plus rationnelle et bien plus économique. En revanche, pour les professionnels passionnés de nouvelles technologies ou ceux qui recherchent un ordinateur véritablement unique, le ThinkBook Rollable s’impose comme une impressionnante démonstration de ce que pourrait devenir l’informatique mobile dans les années à venir.