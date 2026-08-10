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L’intelligence artificielle bouleverse la cybersécurité en rendant les cyberattaques plus rapides, accessibles et crédibles. Phishing automatisé, deepfakes, clonage vocal, failles zero-day et agents IA vulnérables obligent désormais les entreprises à repenser leurs défenses.

L’intelligence artificielle est en train de rebattre les cartes de la cybersécurité. Phishing automatisé, deepfakes toujours plus réalistes, recherche accélérée de failles zero-day, injections de prompts ou encore agents IA disposant de privilèges excessifs : les cybercriminels bénéficient désormais d’outils capables de rendre leurs offensives plus rapides, plus crédibles et surtout beaucoup plus faciles à industrialiser.

La principale rupture introduite par l’IA générative ne réside d’ailleurs pas nécessairement dans l’apparition de cyberattaques totalement inédites. Elle tient plutôt à la formidable accélération des méthodes existantes. Des opérations qui exigeaient autrefois plusieurs jours, voire plusieurs semaines de préparation et de solides connaissances techniques peuvent désormais être largement automatisées à l’aide de modèles de langage avancés.

Pour les entreprises comme pour les particuliers, cette démocratisation des capacités offensives représente un changement majeur : la barrière technique permettant d’entrer dans le cybercrime s’abaisse considérablement, tandis que les équipes chargées de la sécurité informatique doivent apprendre à défendre des infrastructures face à des menaces capables d’évoluer à une vitesse sans précédent.

L’IA démocratise les cyberattaques et réduit les compétences nécessaires

Le paradoxe de l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité est particulièrement frappant. Les mêmes technologies capables d’analyser un réseau, de détecter un comportement inhabituel ou d’identifier une vulnérabilité peuvent également être détournées pour préparer une offensive.

Les grands modèles de langage, ou LLM, deviennent ainsi de véritables multiplicateurs de compétences. Un cybercriminel relativement peu expérimenté peut demander à une intelligence artificielle de synthétiser des informations techniques, d’analyser du code, de comprendre l’architecture d’un réseau ou encore de l’accompagner dans différentes étapes d’une opération malveillante.

L’Harvard Extension School évoque ainsi une forme de démocratisation de la cybercriminalité grâce à l’IA. Le danger tient autant aux capacités des modèles qu’à leur rapidité d’exécution.

Une attaque rapportée en février contre des bases de données gouvernementales mexicaines illustre cette évolution. Selon VentureBeat, les attaquants auraient notamment fait circuler leurs demandes entre Claude et ChatGPT : lorsqu’un modèle refusait de poursuivre certaines opérations, un autre était sollicité. Une méthode qui montre comment plusieurs systèmes d’intelligence artificielle peuvent être combinés afin d’accélérer une opération.

Failles zero-day : l’intelligence artificielle accélère la recherche de vulnérabilités

Cette automatisation renforce également une asymétrie historique de la cybersécurité. Une équipe défensive doit sécuriser l’intégralité d’une infrastructure, surveiller ses différents points d’entrée, maintenir ses logiciels à jour et anticiper de multiples scénarios d’attaque. À l’inverse, un cybercriminel n’a besoin de découvrir qu’une seule faiblesse exploitable.

L’IA pourrait accentuer encore ce déséquilibre.

Les modèles avancés sont capables d’analyser rapidement d’importantes quantités de code et d’informations techniques afin d’identifier des comportements anormaux ou des vulnérabilités potentielles. Cette faculté peut naturellement servir aux chercheurs en sécurité, mais elle constitue également un formidable outil lorsqu’elle tombe entre de mauvaises mains.

La recherche de vulnérabilités zero-day, c’est-à-dire de failles encore inconnues ou dépourvues de correctif au moment où elles sont exploitées, pourrait ainsi devenir plus rapide et davantage automatisée.

La course entre attaquants et défenseurs se joue donc désormais en partie sur la capacité à exploiter l’intelligence artificielle plus efficacement que le camp adverse.

Phishing avec IA : les emails frauduleux deviennent beaucoup plus crédibles

Pendant longtemps, certains indices permettaient de détecter relativement facilement une tentative de phishing : fautes d’orthographe grossières, syntaxe maladroite, formulations étranges ou traduction approximative constituaient autant de signaux d’alerte.

L’arrivée de l’IA générative bouleverse cette situation.

Un modèle de langage peut produire instantanément un email parfaitement rédigé, adopter un registre professionnel crédible et adapter son discours à une entreprise, une fonction ou un interlocuteur particulier. Il devient également possible d’automatiser une partie de la collecte d’informations publiques permettant de personnaliser le message.

Le danger devient encore plus important avec le spear phishing, une variante beaucoup plus ciblée de l’hameçonnage. Une intelligence artificielle peut rechercher des renseignements disponibles publiquement sur une victime, dresser son profil puis générer des messages suffisamment personnalisés pour donner l’impression qu’ils proviennent d’un interlocuteur légitime.

Selon les données citées par Brightside, 82 % des emails de phishing utiliseraient désormais l’intelligence artificielle à un moment de leur conception ou de leur diffusion. Lors de certaines simulations, le taux de clic serait passé de 12 % à 52 %.

L’enjeu n’est donc plus simplement d’envoyer davantage de messages frauduleux : l’IA permet surtout de produire des attaques plus convaincantes, personnalisées et difficiles à distinguer d’une communication authentique.

Deepfakes et clonage vocal : l’usurpation d’identité change d’échelle

Cette transformation ne concerne pas uniquement les contenus écrits. Les progrès de l’intelligence artificielle générative permettent également de reproduire une voix, de fabriquer des images réalistes ou de créer des vidéos donnant l’impression qu’une véritable personne prononce des propos qu’elle n’a jamais tenus.

Toujours selon Brightside, les attaques reposant sur le clonage vocal auraient progressé de 442 % entre 2023 et 2024, tandis que l’utilisation de deepfakes aurait augmenté de 680 %.

Pour les entreprises, les conséquences potentielles sont considérables. Une attaque d’ingénierie sociale peut désormais prendre la forme d’un faux appel téléphonique, d’un message vocal reproduisant la voix d’un dirigeant ou d’une visioconférence falsifiée.

Les méthodes traditionnelles de vérification basées uniquement sur la reconnaissance d’une voix ou d’un visage deviennent ainsi beaucoup moins fiables.

Prompt injection : les assistants IA créent de nouvelles surfaces d’attaque

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels professionnels fait également apparaître des vulnérabilités spécifiques. Parmi les plus préoccupantes figure la prompt injection, ou injection de prompt.

Le principe consiste à placer des instructions conçues pour influencer le comportement d’un modèle d’intelligence artificielle. Ces commandes peuvent notamment être dissimulées dans une page web ou un contenu que l’assistant doit analyser.

Un système insuffisamment protégé pourrait alors interpréter ces instructions comme légitimes et adopter un comportement contraire aux intérêts de son utilisateur ou de l’entreprise.

Microsoft a notamment observé des sites utilisant des instructions destinées à convaincre certains systèmes d’intelligence artificielle de les mémoriser comme des sources dignes de confiance ou de favoriser leurs produits.

Cette nouvelle catégorie de menace montre que l’IA ne constitue pas uniquement une arme supplémentaire entre les mains des cybercriminels : elle devient elle-même une nouvelle surface d’attaque.

Les agents IA trop autonomes représentent un nouveau risque pour les entreprises

Le problème prend une dimension supplémentaire avec l’essor des agents d’intelligence artificielle autonomes.

Contrairement à un chatbot traditionnel se contentant essentiellement de répondre à une question, un agent peut recevoir l’autorisation d’effectuer directement des actions. Il peut accéder aux emails, consulter un calendrier, intervenir dans un système domotique, traiter certaines demandes de support, manipuler des informations liées à la paie ou encore participer à des processus de développement informatique.

Plus un agent dispose de privilèges importants, plus une erreur, une mauvaise configuration ou une compromission peut entraîner des conséquences sérieuses.

La difficulté réside dans le décalage entre les pouvoirs accordés à ces systèmes et leur capacité réelle à comprendre le contexte d’une action.

Un incident concernant Meta illustre les risques associés à des mécanismes insuffisamment sécurisés. En décembre 2025, un assistant utilisé pour le support Instagram aurait pu associer trop facilement l’adresse électronique d’un attaquant à certains comptes ne bénéficiant pas de l’authentification multifacteur. Une faiblesse susceptible de faciliter des détournements de comptes.

Cybersécurité : les défenseurs utilisent eux aussi l’intelligence artificielle

Face à cette nouvelle génération de menaces, l’industrie de la cybersécurité ne reste évidemment pas inactive. L’intelligence artificielle devient également un instrument essentiel pour automatiser la détection, analyser les comportements suspects et accélérer la réponse aux incidents.

Selon des professionnels interrogés par Trend Micro, la lutte contre la fraude et les deepfakes figure parmi les principales priorités. Viennent ensuite les attaques visant directement les applications et modèles d’intelligence artificielle, notamment le model poisoning, le jailbreaking et les prompt injections.

Les infrastructures cloud demeurent également particulièrement difficiles à surveiller, notamment en raison de leur complexité et de la multiplication des services connectés. Les usages professionnels effectués à distance depuis des appareils personnels constituent eux aussi une source supplémentaire de vulnérabilités.

Les équipes de cybersécurité doivent ainsi protéger simultanément les infrastructures informatiques traditionnelles et une nouvelle génération de systèmes alimentés par l’IA.

Microsoft mise sur des agents IA pour automatiser la cybersécurité

Microsoft cherche notamment à répondre à cette accélération avec Project Perception, une approche reposant elle aussi sur des systèmes agentiques.

Le principe consiste à organiser différents agents autour de missions complémentaires, avec des équipes rouges chargées de simuler les attaques, des équipes bleues consacrées à la défense et des équipes vertes intervenant notamment dans l’analyse et la correction.

Cette philosophie reprend un principe bien connu de la cybersécurité tout en l’adaptant à l’ère de l’intelligence artificielle : opposer à des attaques automatisées une défense capable d’agir avec une rapidité comparable.

L’IA devient donc simultanément l’une des principales sources d’accélération de la menace et l’un des outils sur lesquels les spécialistes comptent pour y répondre.

IA et cybersécurité : une nouvelle course entre attaquants et défenseurs

Il reste encore difficile de déterminer quel camp profitera le plus durablement de cette révolution technologique. Les modèles d’intelligence artificielle peuvent permettre aux spécialistes de détecter plus rapidement une vulnérabilité, mais cette même capacité peut servir à un attaquant pour la découvrir avant eux.

Ils peuvent identifier des emails frauduleux, tandis que d’autres modèles sont utilisés pour rendre ces messages toujours plus crédibles. Ils peuvent détecter des deepfakes alors que les outils génératifs améliorent simultanément leur réalisme.

Cette confrontation permanente résume la nouvelle réalité de la cybersécurité à l’ère de l’intelligence artificielle.

L’IA ne réinvente pas nécessairement toutes les formes de cybercriminalité, mais elle en modifie profondément l’échelle, la vitesse et l’accessibilité. Phishing, deepfakes, vulnérabilités zero-day, attaques contre les modèles et détournement d’agents autonomes pourraient ainsi devenir plus rapides et plus difficiles à anticiper.

Pour les entreprises comme pour les particuliers, le véritable changement est donc déjà là : la cybersécurité vient d’entrer dans une ère où machines offensives et défensives peuvent évoluer presque simultanément. Et dans cette nouvelle course technologique, la rapidité de détection, la maîtrise des permissions et la sécurisation des systèmes d’intelligence artificielle deviendront aussi importantes que les protections informatiques traditionnelles.