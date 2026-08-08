SpaceX surprend : la future usine de puces d’Elon Musk sera alimentée au gaz naturel

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SpaceX a dévoilé le plan énergétique de Terafab, sa future usine de semi-conducteurs au Texas. Malgré la présence de Tesla dans l’écosystème d’Elon Musk, le projet misera sur des centrales au gaz naturel et de gigantesques batteries pour alimenter les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

La future usine Terafab de SpaceX, actuellement en préparation au Texas, marque un tournant stratégique dans l’écosystème d’Elon Musk. Alors que Tesla est étroitement associé au projet, le plan énergétique présenté par l’entreprise surprend par l’absence totale d’énergie solaire. À la place, SpaceX prévoit d’alimenter son immense site industriel grâce à des centrales électriques au gaz naturel associées à de vastes systèmes de batteries. Un choix qui soulève de nombreuses interrogations, aussi bien sur le plan environnemental que sur la stratégie énergétique adoptée pour soutenir l’essor de l’intelligence artificielle.

Un projet énergétique qui surprend malgré la présence de Tesla

Lors d’une réunion publique consacrée au projet, Riley Trettel, responsable du développement énergétique et des centres de données chez SpaceX, a confirmé que l’entreprise assurerait elle-même l’alimentation électrique de son futur complexe industriel.

Le responsable a détaillé une infrastructure reposant principalement sur des centrales fonctionnant au gaz naturel, complétées par d’importantes capacités de stockage grâce à des batteries de grande taille. En revanche, aucune installation photovoltaïque terrestre n’a été évoquée dans le cadre du projet Terafab, malgré la proximité évidente avec Tesla, dont l’activité est historiquement liée aux énergies renouvelables.

Cette orientation énergétique est loin d’être anodine. La future usine aura pour mission de produire des puces destinées aux centres de données exploités par SpaceX ainsi que par xAI, la société spécialisée dans l’intelligence artificielle fondée par Elon Musk. L’approvisionnement énergétique constitue donc l’un des éléments les plus stratégiques de cette infrastructure industrielle.

Terafab : une usine de semi-conducteurs gigantesque soutenue par le Texas

Le complexe industriel sera implanté dans le Grimes County, à environ 72 kilomètres au nord-ouest de Houston, au Texas.

Afin d’encourager l’installation de cette usine de nouvelle génération, les autorités locales ont accordé à SpaceX un abattement fiscal de 100 % au niveau du comté. En contrepartie, l’entreprise s’engage à investir au minimum 5 milliards de dollars d’ici 2030 et à créer 1 800 emplois à temps plein avant 2035.

À ces avantages fiscaux s’ajoutent 30 millions de dollars d’incitations financières accordées par l’État du Texas afin de soutenir ce projet industriel d’envergure.

La première phase de construction représenterait un investissement estimé à 16,8 milliards de dollars, un montant certes inférieur aux premières projections qui évoquaient jusqu’à 55 milliards de dollars, mais qui place néanmoins Terafab parmi les plus importants projets industriels actuellement développés aux États-Unis.

Le gaz naturel devient le carburant privilégié de l’intelligence artificielle

La stratégie énergétique adoptée par SpaceX s’inscrit dans une tendance désormais largement observée dans l’industrie technologique.

L’explosion des besoins liés aux centres de données spécialisés dans l’intelligence artificielle entraîne une forte demande en électricité, poussant de nombreuses entreprises à construire leurs propres capacités de production énergétique.

Cette ruée vers les infrastructures dédiées à l’IA a d’ailleurs provoqué une hausse de près de 66 % du coût des nouvelles centrales au gaz naturel, conséquence directe d’une demande en forte progression.

Des acteurs majeurs comme Google, Microsoft ou Meta développent eux aussi d’importants projets de data centers capables de produire une partie de leur propre électricité.

Le Texas s’impose progressivement comme l’épicentre de cette nouvelle stratégie baptisée Bring Your Own Power, consistant à alimenter directement les infrastructures industrielles afin d’éviter une pression supplémentaire sur le réseau électrique public. Plus de 70 gigawatts de capacités énergétiques seraient déjà recensés dans cet État pour accompagner cette nouvelle génération de centres de données.

Toutefois, cette approche repose largement sur des turbines fonctionnant au gaz naturel, une technologie qui continue d’émettre d’importantes quantités de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Elon Musk renforce encore son virage vers le gaz naturel

Le choix effectué pour Terafab ne constitue pas un cas isolé au sein de l’empire industriel d’Elon Musk.

Les infrastructures exploitées par xAI à Memphis reposent déjà principalement sur cette source d’énergie fossile pour alimenter leurs capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, Elon Musk a récemment procédé au rachat d’une entreprise spécialisée dans les centrales électriques au gaz naturel, tandis que SpaceX prévoit d’investir 2,8 milliards de dollars dans l’acquisition de nouvelles turbines au cours des trois prochaines années.

Cette orientation énergétique suscite néanmoins de vives critiques. xAI fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire concernant l’utilisation présumée de turbines fonctionnant au gaz naturel sans les autorisations nécessaires dans une région déjà fortement touchée par la pollution atmosphérique.

Une stratégie énergétique qui interroge l’image écologique de l’écosystème Musk

Avec Terafab, SpaceX confirme que la priorité donnée à l’intelligence artificielle et à la production de semi-conducteurs s’accompagne désormais d’un recours massif au gaz naturel afin de garantir une alimentation électrique stable et immédiate.

Si cette stratégie répond aux besoins considérables des futurs centres de données, elle contraste fortement avec l’image historiquement associée à Tesla, largement tournée vers la transition énergétique, les batteries et les énergies renouvelables.

À mesure que les infrastructures dédiées à l’IA se multiplient, le débat entre sécurité énergétique, rapidité de déploiement et impact environnemental devrait continuer de s’intensifier. Le projet Terafab illustre parfaitement cette nouvelle réalité industrielle où les impératifs de puissance informatique semblent, au moins provisoirement, prendre le pas sur les ambitions de décarbonation.