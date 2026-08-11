Avis – Marvel Tokon: Fighting Souls – La nouvelle référence des jeux de combat en équipes

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Attendu au tournant par les passionnés de VS Fighting et les fans de comics, Marvel Tōkon: Fighting Souls signe la rencontre au sommet entre les maîtres japonais du jeu de combat, Arc System Works, et le foisonnant univers Marvel. Disponible depuis cet été 2026, cette production ambitieuse promet d’allier la frénésie du combat en équipe 4v4 à une réalisation visuelle spectaculaire. Après de nombreuses heures de jeu sur PlayStation 5, à enchaîner les furies, affiner les synergies et dompter la frénésie des affrontements, il est temps de livrer notre verdict complet sur ce titre qui entend bien s’imposer comme la nouvelle référence du genre.

Avis basé sur la version Playstation 5 (Pro)

Une immersion narrative fidèle à la maison des idées

Avec ce nouveau titre, Arc System Works prouve une fois de plus sa maîtrise des adaptations de licences cultes en respectant l’esprit des comics d’origine. Le mode Épisode propose une aventure découpée selon différents groupes de héros et de vilains, habillée par une mise en scène façon motion comic particulièrement dynamique. Même si le déroulement des affrontements retombe rapidement dans un schéma classique et prévisible d’un chapitre à l’autre, la qualité de l’écriture et les dialogues savoureux permettent de traverser la campagne avec plaisir, offrant une belle introduction au lore du jeu, le tout doublé entièrement en français.

Des modes solo riches et variés hors du scénario

En dehors de la campagne principale, le titre propose une offre solo solide pour prolonger l’expérience en solitaire. Le mode All-Star Arena remplace efficacement le traditionnel mode arcade en offrant un parcours à embranchements à travers plusieurs zones emblématiques des comics, pimenté par des défis ciblés à la difficulté progressive. Pour affiner sa technique, le Dojo se montre exemplaire : loin d’un simple didacticiel basique, il décortique minutieusement la gestion des assistances, les fenêtres de punition et fournit les données de trame indispensables aux joueurs exigeants désirant maîtriser leur composition d’équipe.

Une réalisation visuelle somptueuse et irréprochable sur PS5

Visuellement, le jeu s’impose immédiatement comme une véritable planche de bande dessinée animée qui prend vie sous les yeux du joueur. La direction artistique en cel-shading sublimée par l’Unreal Engine 5 fait des merveilles, offrant un spectacle permanent où les explosions d’effets, les transitions d’arènes et les furies s’enchaînent sans la moindre difficulté. Sur PlayStation 5, la fluidité reste verrouillée à 60 images par seconde en toutes circonstances, tandis que l’intégration subtile des retours haptiques de la manette DualSense renforce considérablement l’impact de chaque coup porté.

Un casting riche et varié taillé pour le spectacle

Le roster de lancement brille par la générosité et la complémentarité de ses vingt combattants. Le titre réussit l’équilibre entre des piliers incontournables comme Spider-Man, Wolverine ou Hulk et des figures plus rares mais réjouissantes comme Peni Parker ou Danger. Chaque personnage bénéficie d’une identité propre et d’une fidélité exemplaire au matériau d’origine. Deadpool s’impose sans peine comme la véritable star du jeu grâce à ses animations hilarantes, ses ruptures constantes du quatrième mur et ses attaques aux références bien senties. Si quelques associations d’équipes au sein du mode histoire peuvent parfois surprendre, la diversité des profils permet à tous les styles de jeu de s’exprimer.

Un système de combat exigeant mais accessible à tous

La prise en main s’inscrit dans la droite lignée des précédentes réussites du studio, combinant une accessibilité immédiate avec une marge de progression colossale. Les mécaniques de base, complétées par des commandes simplifiées et des auto-combos, permettent aux débutants de s’amuser sans frustration dès les premières minutes. Pour les habitués du studio et de la scène compétitive, la profondeur s’exprime dans la gestion du format à quatre combattants, l’anticipation des assistances et le timing des relais en plein combo pour prolonger les phases d’attaque.

Un volet multijoueur solide sous haute surveillance

Les salons en ligne en trois dimensions apportent une touche de convivialité bienvenue avec leurs mini-jeux annexes amusants. Le cœur de l’expérience multijoueur s’appuie sur un code réseau Rollback irréprochable sur PS5, garantissant des affrontements en ligne d’une réactivité parfaite. Toutefois, pour profiter pleinement de la stabilité de la version console, il reste vivement conseillé de désactiver temporairement le crossplay avec les joueurs PC afin d’éviter les ralentissements liés aux soucis d’optimisation de cette plateforme. Espérons une réaction rapide des développeurs pour stabiliser la version PC. À côté du lobby en ligne, on retrouve bien entendu tous les modes de jeu classiques : classé, amical, création de salon et tournoi. Ce Marvel Tokon : Fighting Souls est particulièrement complet.

Un incontournable du jeu de baston Marvel

En fusionnant le savoir-faire légendaire d’Arc System Works avec l’univers foisonnant de la Maison des Idées, Marvel Tōkon: Fighting Souls réussit un tour de force remarquable sur PlayStation 5. À la fois accessible pour les néophytes et d’une technicité vertigineuse pour les passionnés du genre, le titre compense ses rares rigidités narratives par un spectacle visuel de tous les instants et un plaisir de jeu immédiat. Une acquisition incontournable pour tous les amateurs de jeux de baston et de comics. Voyons maintenant comment le titre se comporte en compétitions officielles et comment le studio pense faire vivre son titre.