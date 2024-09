Avis – Mazda 2 Hybrid

Partager Facebook

La Mazda 2 Hybrid, cousine technique de la Toyota Yaris, a récemment bénéficié d’une mise à jour subtile mais significative, visant à renforcer son identité au sein du segment des citadines hybrides.

L’un des changements les plus marquants réside dans sa nouvelle calandre, qui adopte les traits distinctifs de Mazda, conférant à la petite voiture un air plus jovial et dynamique par rapport à la Yaris, souvent perçue comme plus austère. Ce lifting stylistique inclut également la suppression de la bande noire reliant les feux arrière, offrant ainsi une apparence plus épurée. Toutefois, malgré ces ajustements, les similitudes avec la Yaris demeurent évidentes.

À l’intérieur, l’habitacle reflète fidèlement celui de la Yaris, avec des matériaux simples qui contrastent avec le raffinement des autres modèles de la gamme Mazda, comme la 3 ou le CX-60. L’introduction d’un écran central de 10,25 pouces (sur les versions supérieures, 7 pour notre version de test Homura) constitue une amélioration notable, bien que l’interface reste austère. Apple CarPlay et Android Auto sont désormais accessibles sans fil, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur. Toutefois, l’ambiance intérieure reste assez sombre, et certains détails, tels que le rétroviseur intérieur imposant, nuisent au confort visuel.

À l’arrière, l’espace réservé aux passagers s’avère relativement satisfaisant, notamment grâce à un plancher bas qui permet une position assise naturelle, évitant la gêne des genoux relevés typique des véhicules électriques. Le coffre de 286 litres se situe dans la moyenne du segment, bien qu’il reste modeste pour les longs trajets.

Sur le plan mécanique, la Mazda 2 Hybrid reste fidèle à l’ensemble propulsif hybride de 116 chevaux, composé d’un moteur thermique trois cylindres de 1,5 litre et d’une unité électrique. Si la Toyota Yaris a récemment adopté une version plus puissante de 130 chevaux, la Mazda conserve ce moteur éprouvé, privilégiant une conduite douce et économique. En ville, cette motorisation excelle, permettant de parcourir une grande partie des trajets en mode électrique, malgré la taille réduite de la batterie. Les consommations demeurent impressionnantes, avoisinant les 4 litres aux 100 km en usage urbain et voisinant les 5 litres aux 100 km sur autoroute.

Un tableau de bord agréable et moderne Une finition très correcte

Sur route, la petite japonaise conserve des performances honnêtes, même si son moteur thermique se fait bruyant lors des accélérations. La direction, bien que précise, manque de dynamisme pour les conducteurs en quête de sportivité, et l’insonorisation laisse à désirer à haute vitesse, où les bruits extérieurs se font rapidement envahissants. Pour autant, l’amortissement classique, assuré par une suspension de type McPherson à l’avant et un essieu rigide à l’arrière, garantit un confort acceptable sur la plupart des routes.

Le positionnement tarifaire de la Mazda 2 Hybrid reste compétitif, bien que légèrement plus élevé que celui de sa cousine Yaris. Avec un tarif de CHF 33250.- pour la version Homura elle se place en concurrence directe avec des citadines de marques chinoises et européennes. Cependant, la Mazda conserve un avantage notable en termes de consommation et d’efficience, un critère clé pour les citadines hybrides.

En somme, la Mazda 2 Hybrid, malgré ses origines partagées avec la Toyota Yaris, parvient à se démarquer grâce à son design distinctif et son agrément de conduite en milieu urbain. Si son positionnement tarifaire et son insonorisation pourraient dissuader certains acheteurs, son efficacité énergétique, sa compacité et son confort en ville en font une option solide dans la catégorie des citadines hybrides.

