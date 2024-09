LE GROUPE EMIL FREY EST IMPORTATEUR OFFICIEL DE LEAPMOTOR EN SUISSE

Partager Facebook

Le Groupe Emil Frey devient l’importateur officiel de la marque Leapmotor en Suisse. La marque chinoise de véhicules électriques, innovante et couronnée de succès, sera importée et distribuée par l’entreprise suisse de tradition, aux côtés des marques Stellantis Citroën, DS, Opel et Peugeot.

Après avoir réussi à s’établir sur le marché automobile chinois, l’introduction de Leapmotor en Suisse fait partie d’une stratégie d’expansion globale pour laquelle Leapmotor et Stellantis se sont associés dans la coentreprise Leapmotor International B.V.. L’objectif de cette opération est de faire de Leapmotor l’un des principaux acteurs du marché mondial des véhicules électriques.

Le partenariat stratégique avec le Groupe Emil Frey marque un nouveau chapitre passionnant dans la mobilité durable pour la Suisse et apporte aux clients des véhicules électriques innovants et abordables.

Grâce à sa capacité d’innovation, Leapmotor s’est spécialisé dans les domaines de la conduite intelligente, de la commande de moteurs électriques et du développement de systèmes de batteries avancés – les véhicules Leapmotor disposent de la première technologie Cell-to-Chassis produite en série et d’un système de propulsion électrique unique Eight-in-One.

Deux modèles Leapmotor seront proposés sur le marché suisse pour le lancement (prévu au 4e trimestre 2024).

La citadine électrique T03, très maniable, est une petite voiture urbaine à cinq portes du segment A, avec un intérieur qui promet des conditions d’espace au niveau du segment B. Elle offre une autonomie WLTP* de 265 km, convainc par une puissance de 95 ch, un design élégant et une conduite confortable. La T03 a été classée meilleure petite voiture dans le domaine des BEV par l’étude J.D. Power Initial Quality Study.

Le SUV électrique C10 est le premier modèle mondial de Leapmotor à être fabriqué selon les plus modernes normes de conception et de sécurité. Il est basé sur l’architecture technologique

LEAP3.0 de Leapmotor et offre des technologies électriques intelligentes à la pointe du secteur, y compris la technologie Cell-to-Chassis (CTC) et un cockpit intelligent. Ce véhicule familial du segment D offre une puissance de plus de 215 ch, une qualité de conduite exceptionnelle et une autonomie WLTP de 420 km. Avec un standard d’évaluation 5 étoiles E-NCAP, elle répond à des normes de sécurité de très haut niveau. Récemment, la C10 a été récompensée par le « 2023 International CMF Design Award » pour son design technologique et esthétique et a également reçu le « 2024 Gold Award » des French Design Awards (FDA) ainsi que le « 2024 Gold Award » des US MUSE Design Awards.

Les prix seront annoncés prochainement.

Outre la qualité et l’attrait des modèles, le professionnalisme de l’organisation commerciale existante et du Groupe Emil Frey est déterminant pour assurer une entrée réussie sur le marché suisse et liechtensteinois.