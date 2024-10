Avis : Mortal Kombat 1 : Khaos Reign

Partager Facebook

Tout juste un an après la sortie de Mortal Kombat 1, NetherRealms Studio vous invite à ressortir votre copie du fond de votre tiroir pour l’arrivée de Khaos Reign, la première extension. Au programme, la suite du mode histoire, de nouveaux personnages incluant le deuxième kombat pack pour cette nouvelle année, des arènes et de nouvelles fatalités.

Khaos Reign est la suite directe de l’histoire qui préparait déjà l’arrivée de Havik et de ses sbires. C’est chose faite, le titan souhaite relier tous les continiums et donc créer une guerre totale entre les mondes pour son plaisir personnel. Bien entendu, Liu Kang et sa confrérie s’opposent à cette idée et partent en croisade contre ce nouveau tyran.

Avec le reboot général servi avec ce Mortal Kombat 1 afin de lancer une nouvelle ère, NetherRealms Studios est carrément partie dans les travers d’un multivers et de toutes les stupidités et aberrations que cela engendre. Malheureusement, Khaos Reign confirme ce choix et mis à part, il faut tout de même souligner, les cinématiques et des graphismes toujours aussi soignés et vraiment agréables, on se retrouve face à une narration complètement hors sol. Alors oui, globalement, les Mortal Kombat ne sont pas des perles scénaristes, mais on avait jusque-là une cohérence et de quoi se référer en se penchant sur l’univers. Ici tout part en sucette, des doublons de nos héros, en veux-tu, en voilà avec des apparences entièrement loufoques, une fois titan, dans l’autre simple sbire ou simple bouffon, c’est un vrai bordel et l’écriture accélère cette échéance. Fan des premières heures, j’avoue que le studio m’a absolument perdu avec cet opus et Khaos Reign n’arrange pas réellement les choses.

Mais l’histoire ne fait pas tout, heureusement, et Mortal Kombat, avec cette extension, s’enrichit de trois nouveaux combattants, à savoir Cyrax, Sektor et l’un des plus attendus, Noob Saibot. Alors certains diront qu’il n’y a pas de quoi sauter de joie dans le sens où ce sont simplement d’anciens combattants de la franchise. C’est exact, mais ils reçoivent un traitement particulier pour leur retour. Moins frappant pour Cyrax et Sektor qui, au passage, deviennent humains avec une armure type Iron Man et un panel de coups intéressant, c’est surtout Noob Saibot qui profite de cette nouvelle monture pour nous offrir de nouvelles animations, ce qui renforce l’attrait du personnage.

Il faut également compter sur le deuxième Kombat Pack compris dans l’extension, qui apporte comme d’habitude trois autres personnages, issus cette fois-ci d’autres univers de la fiction moderne. Il faudra attendre un peu, mais on verra apparaître Ghostface le méchant des films Scream, le T-1000 de Terminator 2 et enfin Conan le barbare, la version de 1982 interprétée par Arnold Schwarzenegger.

Pour le reste, on note que Khaos Reign est le point de départ d’une nouvelle saison pour le mode Invasion qui, au passage, ne bénéficie d’aucune amélioration.

Vendu 49 € 99 Khaos Reign regroupe l’extension du mode histoire avec trois nouveaux combattants, le Kombat Pack 2, des skins et des arènes issus du mode histoire, et il est impossible d’acheter séparément ses éléments. Pour la sortie de cette extension, Mortal Kombat a bien entendu reçu une mise à jour et offert à tous les joueurs les fameuses animality. C’est fatality toujours aussi gore, qui transforme nos personnages en animaux. Cerise sur le gâteau, même les personnages issus d’autres univers comme Omni-Man ou Pacemaker ont, eux aussi, leur propre animalité.

Difficile de promouvoir Khaos Reign, puisque s’il faut s’arrêter uniquement à son ajout principal, à savoir l’histoire, les cinq chapitres peinent sérieusement à nous convaincre de nous offrir une vraie vision sur la suite de la franchise. L’arrivée des nouveaux combattants reste toujours agréable, surtout si vous êtes fans des derniers et en attendant ceux du Kombat Pack deux. Ceci dit, il aurait fallu proposer ces ajouts séparément, c’est un peu cher.