Livraisons, dernier kilomètre : Mercedes innove

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En partenariat avec la société Onomotion, Mercedes-Benz dévoile une initiative audacieuse visant à révolutionner la logistique urbaine, en mariant l’efficacité du fourgon électrique eSprinter à des vélos cargos, pour une gestion plus fluide du dernier kilomètre de livraison.

Baptisé « Sustaineer », ce projet incarne la volonté du constructeur allemand de repenser le transport de marchandises en milieu urbain, en plaçant au cœur de sa démarche la réduction de l’empreinte environnementale.

Une logistique hyperconnectée pour des livraisons optimisées

Le concept Sustaineer, véritable bijou technologique, propose une solution logistique intelligente, particulièrement adaptée aux entreprises soucieuses de rationaliser leurs opérations de distribution. En effet, l’eSprinter, décrit comme un dépôt mobile miniature, assure le transport de marchandises soigneusement conditionnées dans des conteneurs spécifiquement conçus à cet effet. Ces derniers sont ensuite transférés sans encombre vers des vélos cargos ONO, qui se chargent de l’acheminement final jusqu’aux clients, optimisant ainsi le processus de livraison.

Ce transfert, à la fois rapide et sans effort, améliore non seulement la fluidité des livraisons, mais contribue également à réduire la congestion routière au sein des zones densément peuplées. Avec une capacité dépassant les 2 m³, les conteneurs offrent un volume de stockage conséquent. Un bras de levage intégré au fourgon facilite leur manipulation, permettant aux entreprises de livrer plus vite, tout en atténuant leur impact sur l’environnement. Cette approche innovante et durable participe activement à la transition vers des pratiques de distribution plus respectueuses de l’écosystème urbain.

Une vision durable au service de l’écologie

L’intégration d’innovations vertes au sein du projet Sustaineer témoigne de l’engagement résolu de Mercedes-Benz en faveur d’une mobilité durable. Parmi ces avancées, on note la présence d’un filtre à particules installé à l’avant du véhicule, capable de réduire les émissions de particules fines, jusqu’à 55 % pour les plus petites d’entre elles, mesurant moins de 10 micromètres.

De plus, un système de chauffage localisé au niveau du corps du conducteur permet de réduire la consommation énergétique du fourgon de 25 % par rapport aux dispositifs de chauffage traditionnels. La pré-climatisation, quant à elle, optimise l’autonomie du véhicule en diminuant la demande énergétique avant le démarrage. Ce projet s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de neutralité carbone, que Mercedes-Benz entend atteindre d’ici 2039.

Avec le Sustaineer, la célèbre marque à l’étoile renforce ainsi son offre de solutions écoresponsables, tout en posant les bases des véhicules utilitaires de demain. Cette initiative traduit non seulement la volonté de répondre aux défis contemporains des livraisons rapides, mais aussi de tester des solutions concrètes pour une logistique urbaine plus respectueuse de l’environnement.