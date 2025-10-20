Avis – Pixel Watch 4

Partager Facebook

En lançant la Pixel Watch 4, Google franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché des montres connectées. Avec un design raffiné, une fiche technique modernisée et l’arrivée du processeur Snapdragon W5 Gen 2, la firme de Mountain View veut désormais rivaliser pleinement avec les géants du secteur, Samsung et Apple en tête.

Google Pixel Watch 4 : la maturité d’une montre connectée ambitieuse

Avec la Pixel Watch 4, Google affine une formule désormais bien rodée. La firme de Mountain View livre une montre connectée plus aboutie, dotée d’un écran élargi, d’une autonomie accrue et d’une connectivité de nouvelle génération. Quatrième itération d’une gamme inaugurée il y a à peine quatre ans, ce nouveau modèle confirme la volonté du géant américain de s’imposer durablement sur le marché des wearables.

Un design emblématique, inchangé mais perfectionné

Google reste fidèle à l’identité visuelle qui a fait le succès de ses précédentes montres. La Pixel Watch 4 reprend le format galet, tout en rondeur, dont la sobriété et la polyvalence assurent une intégration harmonieuse à tous les styles. Dépourvue de cornes ou de lunette marquée, la montre s’efface au profit du bracelet, véritable vecteur d’expression : silicone sportif, cuir raffiné ou tissu décontracté, chacun définit la personnalité de l’objet.

L’appareil se décline désormais en deux formats :

41 mm (31 g)

(31 g) 45 mm (36,7 g)

Un double choix qui répond autant aux préférences esthétiques qu’aux besoins d’autonomie. Car qui dit boîtier plus large dit également batterie plus endurante.

Un écran plus vaste et mieux intégré

Google annonce un gain d’environ 10 % de surface d’affichage par rapport à la Pixel Watch 3. Les bordures, naguère trop visibles, s’affinent enfin, offrant une expérience visuelle plus immersive.

Deux dalles sont proposées :

1,33 pouce (426 x 426 px) pour le modèle 41 mm

pour le modèle 41 mm 1,5 pouce (480 x 480 px) pour la version 45 mm

Dans les deux cas, la densité atteint 320 ppp, garantissant une finesse d’affichage exemplaire. L’écran Amoled LTPO, capable d’ajuster son taux de rafraîchissement de 1 à 60 Hz, affiche une luminosité culminant à 3000 cd/m², assurant une parfaite lisibilité en plein soleil. À l’inverse, il peut descendre jusqu’à 1 cd/m² pour préserver le confort nocturne.

L’option Always-On Display demeure, tandis qu’un mode coucher ajuste automatiquement la luminosité selon les phases de sommeil. Une planification horaire manuelle, en revanche, manque toujours à l’appel.

Finesse technique et souci du détail

La Pixel Watch 4 conserve son minimalisme fonctionnel : une couronne rotative, un bouton secondaire et un micro pour interagir avec l’assistant vocal. Le tout est logé dans un boîtier en aluminium, protégé par un verre Gorilla Glass 5 3D. Si la présence de saphir aurait apporté une résistance accrue, la montre n’en demeure pas moins certifiée 5 ATM et IP68, capable d’accompagner son utilisateur jusque dans les bassins, à l’exclusion toutefois de la plongée.

Autre avancée notable : une réparabilité facilitée. Google promet désormais la possibilité de remplacer la batterie ou l’écran, un geste salutaire à l’heure où la durabilité s’impose comme un enjeu majeur du secteur.

Une fiche technique solidement ancrée dans la modernité

Sous le capot, la Pixel Watch 4 inaugure la puce Snapdragon W5 Gen 2 de Qualcomm, épaulée par un coprocesseur Cortex-M55, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Cette architecture promet une consommation énergétique réduite de 20 % par rapport à la génération précédente et une fluidité exemplaire de l’interface.

La montre tourne sous Wear OS 6.0, première version à intégrer Gemini, le nouvel assistant conversationnel de Google. Ce dernier remplace Google Assistant et se veut plus intuitif, capable de répondre à des requêtes complexes, de lancer un entraînement ou de puiser des informations sur le Web, le tout directement depuis le poignet.

Cerise sur le gâteau : la montre peut désormais écouter l’utilisateur dès qu’il lève le bras, sans prononcer la commande « Hey Google ». Une fonction désactivable pour les plus soucieux de leur vie privée.

Des fonctionnalités connectées riches et cohérentes

Compatible Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 et 4G selon les modèles, la montre permet de passer des appels, utiliser Google Maps ou effectuer des paiements sans contact via Google Wallet. La version 4G introduit en outre une fonction SOS par satellite, destinée à contacter les secours sans réseau.

La Pixel Watch 4 s’appaire exclusivement à un smartphone Android, comme toutes les montres sous Wear OS, excluant de fait les utilisateurs d’iPhone.

Santé et sport : la précision au poignet

Google reconduit l’arsenal de capteurs de la génération précédente : cardiofréquencemètre optique, oxymètre de pouls, capteur de température cutanée, gyroscope, altimètre, accéléromètre, boussole et puce GPS double fréquence (L1 + L5). Ce dernier point constitue une amélioration majeure : le positionnement se révèle désormais bien plus précis, notamment en milieu urbain dense.

Les fonctionnalités de suivi s’articulent toujours autour de Fitbit, dont les scores de santé (sommeil, stress, récupération, aptitude quotidienne) s’enrichissent de mesures détaillées. En revanche, le coach personnel intelligent, basé sur Gemini, reste pour l’heure réservé aux utilisateurs américains.

Autonomie : des progrès mesurés mais bienvenus

Deux capacités de batterie sont proposées :

325 mAh pour la version 41 mm (30 h en Always-On, 48 h en mode éco)

pour la version 41 mm (30 h en Always-On, 48 h en mode éco) 455 mAh pour la version 45 mm (40 h en Always-On, 72 h en mode éco)

Des chiffres honorables, sans bouleverser la hiérarchie du marché. La recharge, revue et accélérée, permet de passer de 0 à 100 % en moins d’une heure. Le support vertical facilite par ailleurs l’usage nocturne en mode réveil.

Prix, coloris et disponibilité

Présentée le 20 août 2025 et commercialisée à partir du 9 octobre, la Pixel Watch 4 se décline selon les configurations suivantes :

41 mm Bluetooth : 399 €

: 399 € 45 mm Bluetooth : 449 €

: 449 € 41 mm 4G : 499 €

: 499 € 45 mm 4G : 549 €

Les coloris varient selon les tailles :

Gris satiné (45 mm uniquement)

(45 mm uniquement) Argent, noir mat et champagne doré (41 mm)

Verdict

Sans révolutionner la catégorie, la Pixel Watch 4 illustre la maturité technologique de Google dans l’univers des montres connectées. Plus endurante, plus fluide et plus lumineuse, elle parvient à corriger les lacunes de ses aînées tout en renforçant son identité visuelle. Si certaines fonctions — comme le coach intelligent — se font encore attendre, cette nouvelle génération s’impose comme une référence cohérente et élégante dans l’écosystème Android.