Première suisse du nouveau Grand California au Suisse Caravan Salon 2025 

Première suisse du nouveau VW California 680: outre la dernière génération de moteurs, les nouveaux systèmes de sécurité routière et d’assistance et les légères modifications apportées à la carrosserie, l’habitacle et l’équipement de camping ont été spécialement optimisés. Ainsi, le plateau de table et le plan de travail du bloc-cuisine sont désormais réalisés avec le nouveau décor «Bambou Atami». La surface du nouveau revêtement de sol fabriqué en PVC résistant (cuisine, coin-repas, espace de chargement) présente le même aspect. Le nouveau robinet noir de la cuisine a été redessiné; les poignées, les interrupteurs et les prises de courant de la cuisine ont également été conçus en noir mat élégant dans la même esthétique. La table de salle à manger mobile est astucieuse. En effet, elle peut désormais être facilement fixée au bloc-cuisine en tant que table extérieure. Autre nouveauté à bord du Grand California: les filets à bagages dans les placards hauts facilitent le rangement des vêtements et des ustensiles de tout type. Parmi les nouveaux équipements en option, on compte un set sur mesure de tapis isolants et d’éléments obscurcissants pour les vitres de la cabine de conduite sur mesure.

Les prix sont déjà fixés. Le nouveau Grand California 600 (6 mètres de long, «couchette transversal») sera disponible avec traction avant dès CHF 83’180.–, TVA incluse. Le Grand California 680 (6,80 mètres de long, «couchette longitudinale») sera disponible dès CHF 86’290.–, TVA incluse. Les deux versions sont propulsées par un moteur turbo diesel de 120 kW (163 ch); le changement de vitesse est assuré par une boîte automatique à 8 rapports.



La famille California au complet



Caddy California Maxi

Partons pour une micro-aventure avec le Caddy Maxi California. Le camping-car bien pensé, aux dimensions extérieures compactes, offre aux voyageuses et aux voyageurs un lit rabattable avec des ressorts à disques et un matelas de haute qualité. Le Caddy California est basé sur la ligne d’équipements du Caddy Life. Le Caddy California est équipé d’une kitchenette qui se déplie vers l’arrière. Le Caddy California Max, équipé d’un moteur 1.5 TSI et 116 ch, est proposé dès CHF 40’960.–, TVA incluse.



Le nouveau California

Le nouveau California, entièrement remanié, est commercialisé en Suisse depuis l’été dernier. Toutes les versions du California sont équipées de série de deux portes coulissantes de série, offrant une nouvelle flexibilité au camping comme au quotidien. Les deux finitions Beach et Ocean du California sont présentées au stand de VW Véhicules Utilitaires à Berne. Les versions Beach «Beach», «Beach Tour» et «Beach Camper» se distinguent par leur gamme d’équipements et leur homologation de voiture de tourisme. Le California Ocean à quatre places est par tradition le modèle haut de gamme de la série de camping-cars la plus populaire au monde dans cette catégorie. L’Ocean dispose d’un bloc-cuisine complète. La version Ocean est toutefois dotée de nombreux détails de série exclusifs supplémentaires. Ceux-ci comprennent notamment le tissu de siège élégant «Mélange Raven» en matériau recyclé (le logo «California» est brodé sur les dossiers des sièges avant), un chauffage des sièges conducteur et passager avant, un chauffage auxiliaire à air, une climatisation automatique («Climatronic»), un grand coffre de rangement de toit au-dessus du coffre et un éclairage d’ambiance dans le bloc-cuisine. Quelle que soit la finition souhaitée, un moteur turbo diesel de 2,0 litres (TDI) de 110 kW (150 ch), un turbo essence de 2,0 litres (TSI) de 150 kW (204 ch) ou le 1.5 TSI eHybrid 4MOTION de 130 kW (177 ch) et une traction intégrale de série assurent une propulsion efficace. Toujours de série: une boîte automatique à double embrayage (DSG). Les prix du modèle California démarrent à CHF 55’200.– (TVA incluse).



L’ID. Buzz se transforme en camping-car



L’ID. Buzz électrique polyvalent séduit par la sensation de conduite propre au Bus: position assise surélevée, accoudoirs, porte-à-faux court à l’avant et cockpit raide. Il est adapté à la famille et aux loisirs, mais aussi désormais au camping, grâce à la tente de toit extrêmement facile à installer de Dometic. La tente de toit spacieuse offre beaucoup d’espace pour dormir, s’asseoir et se détendre. L’ID. Buzz Pro doté d’un puissant moteur électrique de 285 ch et d’un couple extraordinaire ne manquera pas de susciter l’enthousiasme. La batterie de 79 kWh (valeur énergétique nette) est placée tout en bas, dans le plancher sandwich. L’autonomie de l’ID. Buzz Pro peut atteindre 460 kilomètres selon la norme WLTP. Aux bornes de recharge rapide CC, la puissance de charge monte à 170 kW. Avec une telle puissance, la recharge est terminée en 30 minutes (de 5 à 80%). Le prix de l’ID. Buzz Pro démarre à CHF 66’650.– (TVA incluse). Déduction faite de la prime de vente et de stock, il s’élève à CHF 57’733.–.Tous les camping-cars et véhicules de loisirs VW Véhicules Utilitaires décrits ci-dessus ainsi que les accessoires correspondants se trouvent au stand E001 dans la halle 2.0.