Avis – Pokémon Pokopia : L’Odyssée de la Reconstruction

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Sortir un nouveau jeu Pokémon est toujours un événement, mais Pokémon Pokopia, débarqué le 5 mars 2026 sur la toute nouvelle Nintendo Switch 2, ne se contente pas de suivre les traces de ses aînés, il les efface pour construire un tout nouveau chemin. Développé en collaboration avec Koei Tecmo, ce titre délaisse la frénésie des combats pour nous plonger dans une aventure cozy et contemplative, à mi-chemin entre la liberté créative d’un Dragon Quest Builders et la sérénité d’un Animal Crossing.

L’éclosion d’un nouveau monde

Pokémon Pokopia marque un tournant historique pour la franchise en délaissant totalement l’aspect compétitif pour embrasser le genre du « cozy game » et de la construction bac à sable. Exclusivement conçu pour la Nintendo Switch 2, le titre nous plonge dans une version post-apocalyptique et étonnamment mélancolique de la région de Kanto, où l’humanité a mystérieusement disparu. On y incarne un Métamorph ayant pris une apparence humaine, chargé par le sage Professeur Bouldeneu de redonner vie à des terres dévastées. Ce postulat narratif, bien plus profond qu’il n’y paraît, installe une atmosphère de solitude habitée absolument unique, portée par une écriture touchante qui questionne notre rapport à la nature. Ce point de départ, bien que surprenant pour la licence, installe immédiatement une ambiance poétique et mystérieuse qui porte tout le jeu.

Un gameplay au service de la créativité

Le cœur du jeu repose sur une symbiose parfaite entre construction et interaction sociale, rappelant les meilleures heures de Dragon Quest Builders. Ici, la progression ne se mesure pas en badges, mais en biomes restaurés. La boucle se base sur l’interaction où chaque Pokémon que l’on parvient à attirer en restaurant l’environnement devient un partenaire de chantier essentiel : un Insecateur offre la possibilité de couper du bois, là où un Charpenti aide à la construction tandis qu’un Carapuce irrigue vos cultures. Cette boucle de gameplay s’avère extrêmement gratifiante car elle transforme chaque rencontre en de nouvelles possibilités. On se surprend à passer des heures à peaufiner le jardin ou à ériger des structures complexes pour satisfaire les besoins spécifiques de chaque espèce, le tout sans la moindre pression de combat.

Inspiré par l’ergonomie de Dragon Quest Builders 2 et la douceur d’un Animal Crossing, le titre réussit le pari de rendre la construction bloc par bloc extrêmement satisfaisante.

Une réalisation technique « cosy » mais maîtrisée

Techniquement, Pokopia exploite parfaitement les capacités de la Switch 2. Le passage à un monde entièrement modulable ne sacrifie en rien la fluidité, le jeu maintenant un 60 FPS constant même lorsque les villages deviennent grouillants de vie. La direction artistique, aux tons pastel et aux textures douces, sublime ce sentiment de sérénité. L’innovation majeure réside toutefois dans l’utilisation du nouveau mode souris des Joy-Con, bien que peu ergonomique, en particulier si vous avez de grandes mains, qui rend la pose de blocs et la navigation dans les menus plus précises, comblant enfin le fossé entre console et PC pour ce type de jeu. On note tout de même des temps de changement un peu longs, notamment au lancement d’une partie.

Le poids du contenu et quelques Frottements

Le jeu est d’une générosité rare pour un titre Pokémon, avec une centaine d’heures nécessaires pour quiconque souhaite compléter son Habitat-dex. Cependant, cette richesse s’accompagne de quelques lourdeurs. Le rythme du jeu est volontairement lent, avec un prologue très dirigiste, nécessaire pour introduire les mécaniques complexes de synergie entre Pokémon, qui s’étire sur plusieurs heures avant de laisser une réelle liberté. La gestion de l’inventaire, bien que facilitée par les nouvelles commandes tactiles, reste par moments archaïque face à la quantité astronomique de ressources à gérer, ce qui engendre beaucoup d’allers-retours fastidieux entre vos coffres. Enfin, la caméra peut parfois s’avérer capricieuse lors des phases de construction en intérieur ou dans des zones forestières trop denses, obligeant à quelques ajustements manuels fréquents.

N’étant pas adepte du housing, je dois avouer que Pokémon Pokopia est une réussite éclatante qui prouve que la licence peut briller loin des arènes. C’est un titre généreux, capable d’engloutir plus d’une centaine d’heures de jeu grâce à son contenu colossal et son ambiance apaisante. En troquant la confrontation pour la coopération, Game Freak et Koei Tecmo ont accouché d’un chef-d’œuvre de bienveillance qui s’impose comme un indispensable de la nouvelle console de Nintendo. Il ne s’agit plus de devenir le meilleur dresseur, mais le meilleur bâtisseur d’un monde dans lequel humains et Pokémon peuvent enfin recommencer à zéro.