Gemini sur Mac : l’IA de Google pourra voir ce que vous faites à l’écran

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Avec Desktop Intelligence, Google veut transformer Gemini en assistant IA contextuel, capable de comprendre votre écran et vos applications pour mieux vous assister.

Google accélère sur le terrain de l’intelligence artificielle sur ordinateur. Selon des informations rapportées par Bloomberg, le géant américain développe actuellement une version de Gemini dédiée à macOS, marquant une nouvelle étape dans la bataille des assistants IA sur desktop.

Avec cette évolution, Google ne se contente plus d’adapter son assistant à un nouvel environnement : il introduit une approche plus avancée de l’IA contextuelle, capable de comprendre ce que l’utilisateur voit à l’écran pour proposer des réponses plus pertinentes et personnalisées.

Gemini sur macOS : Google s’attaque aux assistants IA de bureau

Jusqu’à présent principalement accessible via navigateur, Google Gemini s’apprête à devenir une application native sur Mac. Une stratégie qui vise à renforcer sa présence face à des concurrents déjà bien installés sur ordinateur, comme ChatGPT d’OpenAI ou Claude d’Anthropic.

Cette arrivée sur macOS illustre la volonté de Google de s’imposer sur le segment des assistants intelligents de nouvelle génération, où la rapidité d’accès, l’intégration système et la compréhension du contexte deviennent des éléments différenciants.

Desktop Intelligence : une IA capable de “voir” votre écran

La principale innovation de cette version de Gemini repose sur une fonctionnalité baptisée Desktop Intelligence. Celle-ci permet à l’assistant d’accéder, avec l’accord de l’utilisateur, au contenu affiché à l’écran ainsi qu’aux applications ouvertes.

Concrètement, Gemini pourrait analyser le contexte visuel en temps réel afin de :

comprendre la situation de l’utilisateur

interpréter les informations affichées

proposer des réponses adaptées et personnalisées

Selon les éléments de code révélés, l’IA serait en mesure de “voir ce que vous voyez”, tout en n’activant cette capacité que lorsque l’utilisateur sollicite explicitement l’assistant.

👉 Une évolution majeure qui transforme l’IA en assistant contextuel intelligent, capable de s’adapter à chaque situation.

Une tendance déjà amorcée chez les concurrents

Si cette avancée marque une étape importante pour Google, elle s’inscrit dans une dynamique déjà engagée par ses rivaux. Les versions macOS de ChatGPT et Claude intègrent déjà des fonctionnalités permettant d’exploiter les contenus affichés à l’écran ou dans d’autres applications.

Sur mobile, Gemini propose également des fonctions similaires, capables d’analyser des éléments visuels pour enrichir les réponses.

La question reste toutefois ouverte quant au niveau d’intégration sur Mac : Gemini sera-t-il capable d’interagir directement avec les applications, comme le permet la fonctionnalité “Computer Use” ou “Cowork” de Claude ? Pour l’heure, cette capacité reste limitée chez Google, mais pourrait évoluer rapidement.

Vers une IA profondément intégrée dans l’écosystème Apple

Les premiers tests menés auprès d’utilisateurs externes à Google laissent penser qu’un déploiement grand public de Gemini sur macOS pourrait intervenir prochainement.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de rapprochement entre Google et Apple. Depuis début 2024, les deux entreprises collaborent sur l’intégration des modèles Gemini au sein des futures fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Parallèlement, Apple prépare une refonte en profondeur de Siri, avec l’objectif de le rapprocher des assistants conversationnels avancés. Une transformation rendue possible en partie grâce aux progrès rapides des modèles d’IA comme Gemini.

Une nouvelle étape dans l’IA contextuelle sur ordinateur

Avec cette version macOS, Google franchit un cap stratégique : faire évoluer l’intelligence artificielle d’un simple outil conversationnel vers un assistant intelligent capable de comprendre l’environnement numérique en temps réel.

Cette approche ouvre la voie à une interaction plus fluide, plus intuitive et plus efficace entre l’utilisateur et son ordinateur.

L’arrivée de Google Gemini sur Mac avec Desktop Intelligence marque une avancée majeure dans l’univers des assistants IA sur ordinateur. En permettant à l’intelligence artificielle d’analyser le contenu affiché à l’écran, Google pose les bases d’une IA véritablement contextuelle et personnalisée.

Reste désormais à voir jusqu’où cette intégration ira, et comment les utilisateurs accueilleront cette capacité inédite à croiser leurs usages numériques avec l’intelligence artificielle.