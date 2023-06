Avis – Raiden III x Mikado Maniax

Partager Facebook

Disponible dès le 9 juin sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, Raiden III x Mikado Maniax est un shoot’em up arcade classique qui fleure bon le retro. Un titre explosif qui se prête très bien à quelques minutes occasionnelles de détente devant son écran.

On dézingue tout ce qui bouge

Ici, pas de gros scénario. Dans Raiden III x Mikado Maniax, un shoot’em up à défilement vertical, on devra faire exploser tous les véhicules ennemis en tirant frénétiquement dessus avec notre petit vaisseau. D’emblée, le titre propose plusieurs modes de jeu : Arcade, avec 7 niveaux à parcourir, score attack, où il faut réaliser le plus gros score possible et pour finir le mode boss rush où on enchaine les combats contre les boss. Tout cela pourra se faire seul ou avec un autre joueur et en choisissant la difficulté, le nombre de vies et le nombre de bombes au début du jeu.

Notre vaisseau dispose de plusieurs tirs, qui se récupèrent après avoir abattu certains ennemis, tout comme de nombreux bonus qui seront relâchés par ces derniers. Du très classique donc, le tout dans une action plutôt frénétique où il faudra tenter de survivre à la multitude des tirs adverses.

Un esprit très retro

Raiden III x Mikado Maniax est bel et bien un bon jeu d’arcade d’époque. En témoigne l’affichage sur PS5 qui n’occupe qu’une bande au centre de l’écran d’un téléviseur HD, qui fait un peu daté, mais auquel on s’habitue rapidement. Les amateurs du genre y trouveront là une petite pépite dans un style qui n’est plus vraiment à la mode à l’heure des grandes productions triple A. Pourtant, il s’agit bien ici d’un authentique shoot’em up que les fans de shoot ne devraient pas manquer.