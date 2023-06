Sony collabore avec l’équipe d’eSport Fnatic pour développer son équipement de gaming INZONE

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony a signé un partenariat mondial avec Fnatic, une équipe professionnelle d’eSport basée à Londres. Cet accord comprend la création commune de produits pour la marque d’équipements de gaming de Sony, INZONE.

Les équipes de développement des produits Sony partageront leurs avis sur les concepts, les performances et la technologie des produits avec les joueurs professionnels de Fnatic. Dans un premier temps, les joueurs de Fnatic effectueront des tests approfondis sur les produits INZONE en développement, puis Sony les améliorera en fonction de leurs retours. Sony veut ainsi créer des équipements de gaming révolutionnaires, qui mèneront les joueurs à la victoire dans les jeux les plus compétitifs, en s’appuyant sur son expertise en matière de qualité d’image et de son avec l’expérience et les performances inégalées des joueurs professionnels de Fnatic.

De plus, Sony et Fnatic coproduiront des contenus en ligne pour les communautés de gamers, offrant une expérience unique à de nombreux joueurs y compris les fans de Fnatic.

Depuis sa fondation en 2004, Fnatic gère de nombreuses équipes d’eSport professionnelles, à Londres, Berlin et Tokyo, remportant de nombreux championnats internationaux.

Sony partage avec Fnatic l’objectif d’inspirer tous les joueurs et de les aider à déployer pleinement leur potentiel.

« Nous sommes absolument ravis d’accueillir INZONE, nouveau partenaire à long terme de notre organisation, dans la famille Fnatic », indique Sam Mathews, CEO de Fnatic. « Dès nos premières discussions, la proximité de nos marques a été évidente, entre les innovations technologiques à la pointe du progrès de Sony et notre propre héritage de plus de 18 ans en tant que leader des performances dans l’eSport et les jeux. Ensemble, nous sommes impatients de faire vibrer le public et de repousser les limites, aussi bien dans le développement de produits, grâce à notre équipe de joueurs de premier plan, que dans la notoriété de la marque INZONE à l’échelle mondiale grâce à notre fan base unique, comptant plus de 30 millions de personnes dans le monde entier. »

« Nous sommes enchantés par ce partenariat avec Fnatic, leader mondial du domaine de l’eSport, pour inaugurer de nouvelles expériences, tant pour les joueurs que pour tous les amateurs de jeux », explique Hiroshi Nakamura, directeur de l’unité commerciale Personal Entertainment, Sony Corporation. « En associant les technologies de pointe de Sony dans l’imagerie et l’audio à l’expertise incomparable de Fnatic, nous concevons ensemble de multiples initiatives, comme la cocréation d’équipements de jeu et l’activation de contenus, qui donneront une dimension nouvelle à la vie du gaming. Le leitmotiv du groupe Sony est « se rapprocher des gens » et, dans ce contexte, nous rapprocher de la communauté des gamers. Nous souhaitons sincèrement soutenir cette communauté grâce à ce partenariat, en tant que membre de la famille Fnatic. »