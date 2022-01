Avis – Samsung Galaxy S21 FE 5G

Partager Facebook

Débarquant avec la nouvelle année, en alternative au Galaxy S21 et à un prix légèrement inférieur, le Galaxy S21 FE 5G passe par la case test. Un bon mobile qui vaut le coup d’œil.

FE pour Fan Edition

Succédant à un succès récent de la marque, le S21 FE reprend les grandes lignes du Galaxy S21, avec une fiche technique assez peu modifiée, si ce n’est qu’elle inclut un SoC plus récent, le Snapdragon 888, une batterie un peu plus conséquente ainsi qu’un bloc photo légèrement modifié. Adoptant un design tout plastique lui apportant un peu plus de légèreté, le S21 FE peut s’acquérir pour un peu moins de CHF 750, tarif constaté ce jour sur le net.

Le mobile arbore un format de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm pour un poids de 177 grammes, soit à peine plus que le Galaxy S21 qui dispose pourtant d’un écran plus petit, 6,2 pouces contre 6,4 pour le S21 FE. Ce plastique est mat et de bonne qualité, accrochant peu les marques de doigts et c’est également le plastique qui recouvre le bloc photo dorsal, remplaçant le métal du S21. L’intégration du bloc photo est, au passage, réussie. L’écran du mobile est protégé par du Gorilla Glass Victus, à la norme la plus élevée en date et le boîtier est certifié IP68, garantissant une résistance à l’eau et aux poussières. Il est doté d’un lecteur d’empreintes sous l’écran et ses boutons latéraux sont bien positionnés. Samsung a choisi de ne plus proposer de port microSD, ni de prise jack 3,5 mm, tandis que l’appareil accepte deux cartes nano-SIM.

L’écran choisi par Samsung, de 6,4 pouces, est un Amoled Full HD+ (1080 x 2400 px et 411 ppp) et doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, malheureusement non adaptatif. Ce qui lui confère une excellente fluidité et peut cependant être réglé à 60 Hz pour ceux qui souhaitent économiser de la batterie. La dalle est plate et percée d’un poinçon central pour l’appareil photo frontal, tandis que son contraste est quasi infini grâce à l’Amoled. Si l’écran est bien défini, son confort à l’usage est très appréciable. On note que Samsung intègre d’office un affichage vif, mais que ce dernier peut se régler sur l’affichage « naturel » plus réaliste, avec un résultat global très proche du S21.

Un mobile performant

Doté du Snapdragon 888 accompagné de 6 à 8 Go de mémoire vive, le mobile fait des étincelles et ne démérite pas dans toutes les situations, y compris les jeux les plus gourmands.

Du côté de la photo, les possesseurs d’un Galaxy S20 FE ne seront pas surpris de l’équipement du S21 FE, identique sur le papier, offrant des résultats très similaires. Pour le module principal de 12 Mpx, équivalent à 26 mm f/1,8, la qualité des clichés est au rendez-vous, bien que tendant légèrement sur le bleu tandis que l’on remarque des zones de flou en périphérie de certaines scènes. De nuit, les images restent bien contrastées avec un peu de dérive colorimétrique et un bruit relativement maîtrisé. Le module ultra grand-angle 12 Mpx équivalent à 13 mm f/2,2, les résultats, de jour, sont bons, tandis que le bruit s’invite de nuit, avec une exposition pourtant plus longue, mais des couleurs désaturées. Enfin, le module téléobjectif 8 Mpx équivalent 76 mm f/2,4 offre une image correcte, bien que lissée avec le grossissement de 3x appliqué. De nuit, pas de miracle, le niveau de détails chute. En vidéo, le S21 FE propose de filmer jusqu’en 4K à 60 i/s au dos comme en façade. En parlant du capteur frontal, celui-ci est doté d’un capteur de 32 Mpx avec une optique grand-angle f/2,2 offrant des clichés aux tons naturels, bien que le lissage soit présent. Il est au passage possible de régler l’intensité du flou du mode portrait, ce qui peut s’avérer intéressant.

Le S21 pour tous ?

Avec cette Fan Edition (FE), le S21 s’ouvre donc à un plus large public grâce à son prix légèrement inférieur à son aîné. S’il s’avère un mobile solide et très efficace, il faut toutefois noter que son autonomie nous a semblé un peu juste, avec à peine plus de 13 heures de test sous viSer, ce qui implique une recharge quotidienne bien que sa batterie soit de 4500 mAh, plus conséquente que celle du S21 « standard ». Mais la charge est rapide, s’opérant en un peu plus d’une heure grâce à sa compatibilité avec la charge à 25W. Pour autant, il faudra acquérir ce type de chargeur, puisque celui-ci n’est pas fourni avec le Galaxy S21 FE 5G, qui comme son nom l’indique est compatible avec la 5G et donc au top de ce qui se fait pour le réseau. Au final, on se retrouve avec un très bon mobile pour ce premier modèle 2022 lancé par Samsung.