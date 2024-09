Avis – Samsung Galaxy Watch Ultra

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung riposte à Apple et son Apple Watch Ultra en dévoilant la Galaxy Watch Ultra. Cette montre connectée se positionne à la croisée des chemins entre un accessoire de mode et un outil robuste destiné aux activités en plein air. Sa caractéristique la plus notable réside dans son boîtier conçu pour résister aux conditions extrêmes, avec une esthétique taillée pour l’aventure. La Galaxy Watch Ultra se distingue également par l’intégration de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé et le bien-être, de quoi rivaliser sérieusement avec son principal concurrent.

Ne mâchons pas nos mots : la Samsung Galaxy Watch Ultra impressionne par son gabarit. Son boîtier en métal, sublimé par des finitions en titane et un verre saphir, affiche des dimensions de 47,4 x 47,1 x 12,1 mm et un poids de 60,5 g. Ce modèle se destine à habiller avec assurance n’importe quel poignet. Conçue pour l’extérieur, cette montre bénéficie de la certification MIL-STD 810H, lui conférant une résistance aux chocs, à la poussière, aux vibrations, ainsi qu’aux variations de température. Samsung assure d’ailleurs que la Galaxy Watch Ultra fonctionne efficacement entre -20 °C et +55 °C, et peut opérer jusqu’à 9000 mètres d’altitude, ce qui la rend prête à affronter presque tous les environnements. Par ailleurs, son boîtier est certifié IP68 et étanche jusqu’à 10 ATM, permettant de la porter lors d’activités nautiques ou de plongée récréative.

Le bracelet de cette montre, à la fois esthétique et agréable au contact, ne provoque aucune irritation, même dans des conditions humides ou arides. Il n’est pas standard, mais son système de fixation propriétaire est conçu pour éviter tout détachement accidentel, un atout essentiel pour les usages en extérieur. Malgré la robustesse et l’épaisseur du boîtier, Samsung réussit le pari de proposer une montre agréable à porter, avec un niveau de finition remarquable. L’avant de l’appareil est dominé par un écran OLED impeccable, offrant une résolution de 480 x 480 pixels sur un diamètre de 1,5 pouce. Cet écran se distingue par une luminosité suffisante pour rester lisible en plein soleil, avec un pic à 3000 cd/m², tout en étant assez doux pour ne pas fatiguer les yeux en pleine nuit. À noter, la fonctionnalité “Always on” permet de garder l’écran constamment allumé.

La Galaxy Watch Ultra fonctionne sous Wear OS 5.0, la toute dernière version du système d’exploitation de Google, enrichie de la surcouche One UI 6.0 de Samsung. La navigation peut se faire de trois manières : via les boutons physiques, l’écran tactile ou les gestes. Les trois boutons situés à droite offrent une navigation classique : le bouton supérieur permet un retour rapide à la dernière application ouverte ou active l’assistant Bixby, le bouton central lance le suivi d’une activité physique, et le bouton inférieur sert à revenir en arrière. Chaque bouton est personnalisable pour une expérience optimisée.

L’interface tactile n’apporte pas de révolution, mais se montre intuitive, fonctionnant comme un smartphone : on fait glisser le doigt pour naviguer, on tapote pour sélectionner, et on glisse de gauche à droite pour revenir en arrière. Néanmoins, l’usage de l’écran tactile peut devenir capricieux sous la pluie ou dans l’eau, un inconvénient partagé par de nombreuses montres plus urbaines. Quant à la navigation par gestes, elle ajoute une dimension ludique : un pincement du pouce et de l’index permet de répondre à un appel, d’ouvrir une notification ou de mettre la musique en pause, tandis qu’un mouvement du poignet vers l’extérieur rejette un appel ou une notification. Bien que ces options puissent sembler anecdotiques, elles se révèlent divertissantes et la montre réagit instantanément si le geste est effectué correctement.

Dotée d’une puce NFC, la montre permet également le paiement sans contact et dispose de 32 Go de mémoire, suffisant pour stocker de la musique ou des traces GPX pour des sorties en pleine nature. Grâce à Wear OS, l’expertise de Google est bien présente avec des applications comme Maps ou le Play Store directement accessibles au poignet. L’affichage des notifications est également un succès. La Galaxy Watch Ultra se synchronise avec l’application Galaxy Wearable, exclusivement disponible sur Android. En conséquence, elle n’est pas compatible avec les appareils Apple, et certaines fonctionnalités sont limitées sur les terminaux Android non-Samsung, comme Samsung Pay. Galaxy Wearable offre une configuration complète de la montre, permettant de choisir des cadrans, de personnaliser les affichages, de gérer les notifications et les gestes, entre autres. Pour un suivi de la santé et des performances physiques, il faudra installer Samsung Health, une application fluide et riche en données, offrant un véritable panorama de l’activité de l’utilisateur.

La Galaxy Watch Ultra embarque une série de capteurs : GPS double bande, cardiofréquencemètre, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de luminosité et même compas. Le GPS double bande s’avère précis, tant en milieu urbain que naturel, fournissant des traces fiables, surpassant souvent les performances d’un smartphone. Le cardiofréquencemètre se montre également très convaincant, que ce soit pour des exercices modérés ou plus intenses. La montre mesure aussi la saturation en oxygène, la qualité du sommeil, la tension artérielle, l’ECG ou encore la composition corporelle, des données qui semblent cohérentes avec la réalité bien que nous ne disposions pas des moyens techniques pour les vérifier avec précision.

Avec une utilisation intensive incluant le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, des activités physiques quotidiennes, ainsi que la réception de notifications, la batterie de 590 mAh de la Galaxy Watch Ultra offre une autonomie d’un peu plus de deux jours et demi. À noter qu’une heure de suivi GPS consomme 10 % de la batterie. Cependant, la montre se recharge très lentement : il faut compter 2 heures et 5 minutes pour passer de 0 à 100 % avec le chargeur à induction fourni.

En conclusion, la Samsung Galaxy Watch Ultra dispose de nombreux atouts : un design soigné, un écran de grande qualité, des relevés précis et une interface fluide. Cependant, son autonomie limitée à deux jours et demi pourrait décevoir, particulièrement pour une montre conçue pour les longues excursions en plein air. Prix indicatif, constaté ce jour sur le web : CHF 549.-