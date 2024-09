Cirque Knie : une cuvée 2024 exceptionnelle

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Qui dit rentrée dit début de la tournée du cirque Knie en Suisse romande. Le 30 août dernier a eu lieu sur la plaine de Plainpalais à Genève la première sous un chapiteau plein à craquer. Cette année encore le spectacle s’est avéré exceptionnel. Le public est reparti des étoiles dans les yeux. Durant plus de 2h 30 une quinzaine de numéros tous plus époustouflants les uns que les autre se sont enchaînés sans aucun temps mort. Des artistes internationaux primés dans les meilleurs festivals du monde, des effets spéciaux uniques et une technologie inédite : autant d’ingrédients pour un show résolument moderne et parfaitement réussi. Enchantés, petits et grands ont fait une longue standing ovation en fin de spectacle.

Cette année, c’est l’humoriste et magicien né à Vevey Pierric Tenthorey, champion du monde de magie « close-up » en 2015, qui constituait le fil rouge de la soirée. Mélangeant jeu d’acteur, comédie, stand-up, pantomine et magie, le Suisse romand revêtu d’un froc noir a emballé le public en multipliant les fausses bourdes. Si les spectateurs ont pu assister à un numéro équestre dirigé par les jeunes Chanel Marie Knie et Myacol Knie Junior, le programme a, cette année, fait la part belle aux acrobates. Les patineurs à roulettes Holler Zavatta et Carmen Ribas Segura ont fait tourner la tête du public en présentant des figures incroyables, notamment lorsque Holler fait virevolter sur une plateforme sa partenaire uniquement retenue par ses dents. Les artistes chinois de la troupe acrobatique de Dalian ont suscité l’admiration du public avec leurs météores volants. Un numéro fascinant qui leur a valu de remporter la médaille d’or au 40ème Festival du Cirque de Demain à Paris. Le public a retenu son souffle lorsque le duo Grygorof a réalisé son numéro de cerceau aérien, notamment lorsque la voltigeuse a exécuté des figures aériennes tenue par les dents de son partenaire. Il a tremblé lorsque les quatre Sud-Américains de la troupe Navas ont défié la loi de la gravité à l’intérieur et à l’extérieur d’une double roue de la mort. Il en a pris plein la vue avec les sauts périlleux et longs vols sur trampoline incurvé, réalisés par la troupe d’Hugo Noël. La poésie a eu voix au chapitre dans le numéro d’acrobaties aériennes à la pole de l’artiste ukrainienne Kateryna Korneva.

Quoi d’autre encore ? Un jongleur de haut niveau incarné par Victor Moiseev, un ex du Cirque du soleil et qui figure en vedette sur les affiches de la tournée Knie 2024. L’homme jongle à l’horizontale avec des sphères rouges qui brillent dans une semi-obscurité grâce à un savant jeu de lumières. Citons aussi pour la première fois sur la piste du Cirque Knie du football freestyle. Ce sont le Suisse Marc Jobin et le Colombien Sebastian Ortiz Hernandez, plus connu sous le nom de Boyka, qui jonglent avec un ballon à l’aide de différentes parties du corps et se font des passes hallucinantes. A l’affiche aussi des danseurs géorgiens remplis de fougue et de passion et le Circus-Theater Bingo avec les chorégraphies endiablées de ses danseurs et acrobates. Le cirque Knie sait se renouveler chaque année : avec le groupe suisse Pegasus le chapiteau s’est transformé en salle de concert le temps de quelques tubes. Ambiance garantie dans le public qui levait des portables allumés en mode briquet.

Enfin les spectateurs ont consommé sans modération les apparitions sur scène de Dustin Nicolidi alias « Coperlin » dont les principales disciplines sont la magie, le jonglage et la comédie. Cheveux gominés, moustache à la Clark Gable, costume rouge laminé, ceinture et nœud papillon léopard, l’artiste affiche un look de dandy des années 50. Issu d’une famille circassienne, ce quadragénaire sait tout faire. Il jongle aussi aisément avec des couteaux qu’avec des pommes qu’il mange ce faisant. Il joue un morceau avec des bougies musicales ou encore avale un ballon de forme allongée qui ressort ailleurs. On en redemande tant il est drôle avec ses interactions avec le public et ses tours de magie faussement ratés. On dit waouw !.