FOAMSTARSD passe en Free-To-Play le 4 Octobre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs, pourront bientôt glisser dans le monde amusant de FOAMSTARS sans aucun frais et sans avoir à souscrire à un abonnement PlayStation Plus. Les joueurs ayant acheté le jeu pourront continuer leur aventure savonneuse sans que leur partie soit perturbée, et recevront gratuitement le pack “Legacy Gift” comprenant, 12 skins Bubble Besties aux couleurs variées,1 slideboard au design exclusif, le titre “Legacy”.Plus d’informations concernant l’obtention du pack Legacy Gift seront communiquées prochainement.

En attendant le lancement free-to-play, FOAMSTARS lance dès aujourd’hui avec GOLDEN BEATS ! Les joueurs peuvent ainsi profiter de cette septième saison jusqu’au 3 octobre.

Dans GOLDEN BEATS, les joueurs peuvent s’attendre à l’arrivée d’une nouvelle Foamstars, Bublo, ainsi qu’à deux nouveaux événements saisonniers :

RANKED PARTY, durant lequel les joueurs s’affrontent afin de gravir les échelons d’un des sept modes classés, seul ou en équipe

EXTREME PARTY, qui propose divers événements aux règles spéciales

FOAMSTARS deviendra free-to-play sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 4 octobre 2024