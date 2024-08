Avis – Samsung Galaxy Z Flip 6

Partager Facebook

Le Galaxy Z Flip 6, successeur direct du modèle de 2023, conserve une esthétique quasi identique au Galaxy Z Flip 5 tout en se démarquant principalement par ses innovations logicielles. Ce nouveau-né de la gamme pliable à clapet de Samsung témoigne du savoir-faire inégalé du constructeur sud-coréen, incarnant une synthèse sans compromis de performance, d’autonomie et de qualité photographique.

Chaque été, Samsung renouvelle inlassablement sa gamme de smartphones pliables, avec une régularité presque rituelle. Le cru 2024 s’avère particulièrement stratégique pour la marque, car le Galaxy Z Flip 6 revêt le prestigieux statut de smartphone officiel des Jeux olympiques de Paris.

Les caractéristiques techniques de ce modèle rappellent fortement celles de son prédécesseur, avec un écran intérieur de 6,7 pouces et une dalle externe de 3,4 pouces, tous deux conservant une résolution identique, ainsi qu’une batterie de 4000 mAh. Cependant, l’intégration de la puce Snapdragon 8 Gen 3 et d’une chambre à vapeur suggère une amélioration notable de l’autonomie, tandis que l’adoption d’un capteur photo principal de 50 mégapixels promet des clichés d’une qualité supérieure.

Bien que la concurrence soit encore restreinte, se limitant principalement à Motorola avec son Razr 50 Ultra, d’autres marques commencent à pénétrer le marché des smartphones pliables. Le Galaxy Z Flip 6 se déniche déjà sur le web pour un tarif de CHF 729 avec une mémoire vive à 12 Go.

Le design du Galaxy Z Flip 6, bien que similaire à celui du Galaxy Z Flip 5, se distingue par des détails subtils. Les bords, légèrement plus plats et dotés d’une finition mate, procurent une sensation agréable à la prise en main. En outre, les deux objectifs photo frontaux sont désormais entourés d’un cerclage assorti à la couleur du boîtier, une touche d’élégance qui, toutefois, pourrait susciter des critiques quant à l’intégration visuelle des modules photo.

Sur le plan technique, ce nouveau modèle affiche des dimensions inchangées par rapport à son prédécesseur une fois ouvert, tandis qu’une différence infime de 0,2 mm se manifeste lorsqu’il est plié. Bien que les smartphones de type Fold misent sur une finesse extrême, les modèles Flip continuent de privilégier l’élégance et la légèreté, avec un poids inchangé de 187 g. À noter que la pliure centrale de l’écran intérieur se révèle encore plus discrète, une évolution qui améliore le confort d’utilisation.

En matière de connectivité, le Galaxy Z Flip 6 est compatible avec la 5G, le Bluetooth 5.3, et le Wi-Fi 6e, bien que l’absence de Wi-Fi 7 puisse décevoir, compte tenu de la compatibilité théorique de la puce Snapdragon 8 Gen 3 avec cette norme. La sécurisation est assurée par un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’allumage, positionné sur le côté droit de l’appareil.

Le Galaxy Z Flip 6 poursuit la tradition d’excellence de Samsung en matière d’affichage. Il conserve une dalle de 6,7 pouces identique à celle du modèle précédent, tout en intégrant la technologie LTPO, permettant une variation du taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz en fonction des applications. Sa luminosité accrue, pouvant atteindre 2600 cd/m², et son faible taux de réflectance, garantissent une lisibilité optimale, même en extérieur. Le contraste infini de l’Amoled et une réactivité tactile de 77 ms ajoutent à l’agrément d’utilisation.

Sur le plan des performances, le Galaxy Z Flip 6 est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de RAM, contre 8 Go sur le modèle précédent. Ce duo offre une fluidité exemplaire, même lors de tâches intensives ou de sessions de jeu prolongées, malgré une légère tendance à chauffer. La présence d’une petite chambre à vapeur contribue à limiter la surchauffe et la consommation d’énergie, bien que ce ne soit pas totalement suffisant pour éviter toute sensation de chaleur lors d’une sollicitation intense du chipset.

En matière de photographie, le Galaxy Z Flip 6 se dote d’un capteur principal de 50 mégapixels, hérité de la gamme Galaxy S24. Cet appareil photo, bien que similaire dans sa configuration à celui du Galaxy Z Flip 5, se distingue par une meilleure restitution des détails et une colorimétrie plus naturelle, même si celle-ci peut paraître moins vive que celle d’autres modèles concurrents. En basse lumière, les clichés conservent un niveau de détail satisfaisant malgré un bruit numérique perceptible.

L’autonomie, un critère essentiel pour les utilisateurs, bénéficie d’une légère amélioration grâce à une batterie de 4000 mAh et à l’efficacité énergétique de la puce Snapdragon 8 Gen 3. Lors de tests, l’appareil a tenu plus de 19 heures en usage intensif, permettant une utilisation quotidienne sans souci majeur, à condition de ne pas trop solliciter le processeur pour des tâches gourmandes en ressources.

Enfin, Samsung garantit sept ans de mises à jour logicielles pour le Galaxy Z Flip 6, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil et assurant une pérennité bienvenue pour les utilisateurs. L’interface OneUI 6.1.1, sous Android 14, se distingue par une meilleure personnalisation et l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle de plus en plus poussées, bien que certaines options restent limitées à des outils préinstallés par Samsung, tels que son navigateur ou son application Notes.

Le Galaxy Z Flip 6, bien qu’évoluant en douceur par rapport à son prédécesseur, s’inscrit dans une lignée de smartphones pliables de plus en plus aboutis, alliant élégance, performance et innovation technologique. Il reste à voir comment Samsung continuera de se positionner face à une concurrence croissante dans ce segment en pleine expansion.