Nouveautés Gemini: Gems personnalisés et génération d’images optimisée avec Imagen 3

Les Gems offrent aux abonnés à Gemini Advanced , Business et Enterprise la possibilité de constituer leur propre équipe d’experts, par exemple composé d’un coach qui planifie leurs séances d’entraînement ou d’un spécialiste des réseaux sociaux qui les aide à rédiger le post parfait.



Pour faciliter la prise en main du nouveau service, Gemini propose une série de Gems standardisés. En voici un aperçu :



· Le Learning Coach décrypte des sujets complexes pour faciliter leur compréhension.

· Le Brainstormer suggère des idées, par exemple pour l’organisation de fêtes ou l’achat de cadeaux.

· Le Career Guide propose des plans détaillés pour réaliser ses objectifs de carrière.

· Le Writing Editor améliore les textes, de la grammaire à la syntaxe.

· Le Coding Partner accompagne l’apprentissage de la programmation.



Les Gems seront disponibles au cours des prochains jours sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles des utilisatrices et utilisateurs de Gemini Advanced, Gemini Business et Gemini Enterprise en Suisse, ainsi que dans plus de 150 pays. Ils seront proposés dans la plupart des langues.



Images haute qualité avec Imagen 3

D’ici quelques jours, Imagen 3 , le dernier modèle de génération d’images de Google, sera en outre intégré dans les applications Gemini et ainsi proposé, dans toutes les langues, à l’ensemble de la communauté Gemini. Par une simple commande textuelle, il permet de générer des images d’une qualité totalement inédite.



Du début à la fin, les utilisatrices et les utilisateurs gardent la main sur le processus créatif. Si la première image générée ne répond pas à leurs attentes, une nouvelle version peut être créée sur demande.



Imagen 3 est intégré à Gemini dans le respect des principes de conception des produits de Google et inclut des options de sécurité. Comme c’était déjà le cas dans Imagen 2, Imagen 3 utilise l’outil SynthID , la technologie de filigrane qui permet d’identifier les images générées par l’IA.



Martin Bäuml , Gemini Engineering Lead sur le site de Zurich, ne cache pas son enthousiasme: «Le lancement des Gems et d’Imagen 3 en Suisse permettra notamment aux utilisatrices et aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience de Gemini et de générer des images exceptionnelles , profitant ainsi des dernières avancées de l’IA générative. Ces fonctionnalités ont en grande partie été développées par nos équipes de Zurich.»