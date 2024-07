Avis – Sennheiser Momentum True Wireless 4

Partager Facebook

Successeurs des excellents Momentum True Wireless 3, les Momentum True Wireless 4 se doivent d’égaler, voire de surpasser, leurs prédécesseurs. Petit tour du propriétaire et avis sur ces écouteurs toujours impressionnants du savoir faire distillé par Sennheiser.

En termes de design, ils restent identiques aux Momentum True Wireless 3, arborant un style classique d’écouteurs intra-auriculaires avec des contours arrondis et une forme ergonomique qui épouse parfaitement l’oreille. Les écouteurs sont dotés de coques en plastique avec une finition métallisée extérieure qui leur confère une allure premium. Un anneau en silicone est également présent pour garantir un maintien optimal. Certifiés IP54, ils sont résistants aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

Outre leur qualité d’assemblage exemplaire, les Momentum True Wireless 4 offrent un excellent confort, à condition d’accepter la sensation d’intrusion dans le conduit auditif. Les personnes réfractaires au format intra-auriculaire devront passer leur chemin, même si l’effet “bouchon” est ici relativement modéré. Néanmoins, une sensation de résonance est notable lors de la marche ou de la course avec les écouteurs en place. Bien qu’agréables à porter, ils peuvent exercer une légère pression sur la conque de l’oreille, nécessitant des pauses occasionnelles. Quatre paires d’embouts et trois paires d’anneaux sont fournies pour optimiser le confort et le maintien selon les morphologies.

Le boîtier des écouteurs, identique à celui des Momentum True Wireless 3, reste imposant et difficile à transporter dans une poche de pantalon. Doté d’un système d’ouverture à clapet classique, il est néanmoins peu pratique à manipuler d’une seule main en raison de sa taille. Le boîtier présente une finition en tissu haut de gamme, sans trace d’assemblage visible. Mis à part le liseré brillant qui révèle l’ouverture, l’intérieur en plastique mat limite les traces de doigts. À l’avant, un voyant lumineux et un port USB-C de charge sont présents, et la charge peut également s’effectuer par induction.

Les Momentum True Wireless 4 sont compatibles avec les technologies induites par la norme Bluetooth LE Audio, dont Auracast, une technologie de partage audio entre plusieurs appareils, et le codec LC3. Grâce à un partenariat avec Qualcomm, les écouteurs bénéficient de la suite Snapdragon Sound, compatible avec les codecs aptX, aptX Adaptive et aptX Lossless, en plus des traditionnels SBC et AAC. Le multipoint sur deux sources est aussi de la partie, mais Google Fast Pair est absent.

Les commandes, exhaustives et entièrement personnalisables via l’application Smart Control, permettent huit gestuelles (quatre de chaque côté) pour effectuer toutes les actions nécessaires : lecture, navigation, volume, appels, assistant vocal et modes d’écoute. Seules doléances : une légère latence des surfaces tactiles et l’indisponibilité de certaines commandes en utilisant un seul écouteur (passage en mono). Les écouteurs sont dotés d’un capteur de présence pour mettre en pause la musique lorsqu’ils sont retirés et émettent différentes tonalités et alertes vocales pour guider l’utilisateur.

L’application Smart Control, disponible sur iOS et Android, offre de nombreuses options et réglages : gestion des connexions, égaliseur cinq bandes, personnalisation du rendu sonore, différents modes de réduction de bruit et de transparence, et personnalisation des commandes. Un mode d’économie de batterie est également disponible, ainsi qu’une visualisation de l’autonomie restante et du codec utilisé.

Avec des haut-parleurs TrueResponse de 7 mm et une architecture acoustique repensée, les Momentum True Wireless 4 proposent une signature sonore riche. Les basses sont légèrement accentuées, offrant une chaleur et une profondeur appréciables, tandis que les aigus bénéficient d’une belle mise en avant et d’un excellent niveau de détail, contribuant à une scène sonore aérée et bien agencée. Toutefois, Sennheiser maintient la légère brillance dans les aigus, caractérisée par un pic de distorsion audible à 6 kHz, notamment sur les coups de cymbale et certains instruments à vent et à cordes.

En termes de réduction de bruit, les Momentum True Wireless 4 montrent une amélioration par rapport à leurs prédécesseurs, surtout pour l’atténuation des graves et des bas médiums. Cependant, l’atténuation des voix et des bruits métalliques reste perfectible. Les micros embarqués sont toujours sensibles au vent, mais un mode anti-vent est présent pour effacer les bourrasques, au prix d’une réduction de bruit moins efficace. Le mode Transparent permet de rester conscient de son environnement, bien que les aigus soient légèrement retirés, ce qui limite la transparence totale.

Pour la captation vocale, les Momentum True Wireless 4 ne sont pas aussi perfectionnés qu’attendu, la voix apparaissant lointaine et manquant de volume. La qualité de captation est donc en deçà des attentes, avec une voix robotique et grésillante, et une gestion perfectible des bruits environnants. L’autonomie, annoncée à 7 heures, a été mesurée à 7 heures 40 minutes avec la réduction de bruit activée. Le boîtier permet environ trois charges supplémentaires.

Proposés à un tarif indicatif constaté ce jour sur le net de CHF 207, les Momentum True Wireless 4 sont de bon écouteurs qui font le job. Pour autant, la concurrence est rude dans le domaine et un essai d’écoute devrait être réalisé par les audiophiles avant de passer à la caisse.