Shayda, une jeune mère iranienne et sa fille Mona de six ans trouvent refuge dans un centre pour femmes en Australie pendant les deux semaines du Nouvel An iranien. Son chemin vers la liberté est mis en péril par l’arrivée de son mari Hossein à qui le juge a accordé un droit de visite régulier en attente du procès concernant la garde de Mona. Hossein est un mari tyrannique, jaloux et violent qui ne supporte pas le mode de vie occidental de sa femme Shayda. Il souhaite que toute la famille retourne en Iran une fois ses études de médecine terminées.

La peur viscérale et l’insécurité permanente des femmes maltraitées est au centre de ce drame et ce dès la scène d’ouverture où l’on voit Shayda tenir sa fille par la main dans un aéroport en lui désignant les endroits où elle peut demander de l’aide si son père tente de l’enlever. Magnifique portrait de femme, le film est aussi un récit d’émancipation inspiré des expériences d’enfance de la réalisatrice irano-australienne Noora Niasari. On y suit le long chemin vers la lumière de Shayda avec le soutien des autres femmes de la résidence, le pouvoir de la danse, la magie des rencontres et l’amour de sa fille.

L’actrice principale Zar Amir Ebrahimi, vue dans « Les nuits de Mashhad » (« Holy Spider ») est lumineuse.

Récompensé par le prix du public au Festival de Sundance, « Shayda » a également été présenté en film de clôture au Festival de Locarno l’an dernier. Un film fort, émouvant et remuant.

Shayda

Un film de Noora Niasari

Avec Purcell, Zar Amir Ebrahimi, Lucinda Armstrong Hall

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 117 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans