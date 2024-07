Une démo pour découvrir Visions of Mana

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La démo commence à mi-chemin du premier chapitre, aux chutes de Désunion, et se poursuit dans différentes zones, dont la steppe de Fallow et le port de Rhata. Celles et ceux qui souhaitent pimenter leur expérience peuvent aussi affronter Kraken, le boss final du chapitre. Les joueuses et les joueurs peuvent faire équipe avec trois personnages, Val, Karina et Morley, et essayer les classes du vent et de la lune pour améliorer leur expérience de la démo.



Le contenu de la démo a été modifié afin de proposer une expérience de jeu plus satisfaisante, aussi, les données de sauvegarde de la démo ne pourront pas être transférées vers le jeu complet. Cependant, les personnes qui possèdent une sauvegarde de la démo et achètent VISIONS OF MANA recevront trois armes pour Val (le glaive, le falx et la joute de corne) en commençant une partie dans le jeu complet et en progressant jusqu’au chapitre 1.

Depuis son premier épisode, un spin-off de la franchise FINAL FANTASY sorti en 1993 sous le nom MYSTIC QUEST, les jeux de la franchise Mana ont séduit le public grâce à leurs mondes magnifiques, leurs environnements sublimes, leurs personnages attachants et leurs histoires de fantasy, avec des jeux aux genres variés sortis sur différentes plateformes. En s’appuyant sur l’héritage trentenaire de la série, le producteur de la franchise, Masaru Oyamada, et son équipe ont intégré tout ce qu’ils ont appris grâce aux 17 derniers jeux Mana pour garantir que VISIONS OF MANA sera un nouvel épisode fidèle à la série que les fans connaissent et apprécient tant. Ils offrent aussi aux fans de longue date et aux néophytes une toute nouvelle expérience avec des personnages, des histoires et des mécaniques de gameplay inédits.



VISIONS OF MANA sera disponible le 29 août 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Microsoft Store et STEAM)