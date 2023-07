Avis : Sonic Origins Plus

Partager Facebook

Un an après la sortie de Sonic Origins afin de fêter dignement l’anniversaire de l’emblématique hérisson bleu de Sega, la firme nipponne et la Team Sonic remettent le couvert et nous proposent une version Plus de cette compilation en y ajouter diverses améliorations, de nouvelles possibilités, mais surtout de nouveaux titres en particulier ceux qui, jadis ont fait la belle époque de la console portable de Sega, la GameGear.

Avant-propos : Ce test a été réalisé sur Nintendo Switch, portable, ou dock, avec une version physique du titre.

Disponible afin de replonger dans une partie de l’histoire de la mascotte de la firme Sega des années 90, Sonic Origins est une compilation des titres sortis sur Megadrive, à savoir Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3 et Sonic et Knuckles. Le tout jouable soit en version originale en 4:3, ou en version anniversaire, avec un lifting graphique, mais également au niveau du gameplay et adapté aux écrans en 16:9. Bien entendu, cette compilation offre tout un tas de bonus à débloquer via le mode musé, mais aussi de nouvelles vidéo d’introduction ou de fin sous forme d’animation particulièrement réussi et agréable à regarder. Cerise sur le gâteau, pour chaque titre, il est possible de choisir le héros avec lequel on souhaite parcourir l’épisode entre Sonic, Tails ou encore Knuckles, de quoi revivre ou découvrir les titres incontournables de la génération 16 bits de l’époque.

Si cette compilation a su créer de la nostalgie chez certains fans, il a par ailleurs créé une certaine frustration, à commencer par son prix, mais aussi aux nombreux bugs d’affichage ou encore de son.

Cette année, La Team Sonic remet le couvert et propose donc une version Plus et tente de corriger les erreurs passées. Mais pas que, puisque cette compilation offre maintenant la possibilité de jouer à tous les titres Sonic sortie sur la portable de SEGA en ajoutant pour l’occasion 15 nouveaux titres à cette compilation. De Sonic 1 et 2 en passant par Sonic Spinball, Sonic drift Racing ou encore Dr. Robotnik’s Meen Bean Machine, bref, de quoi redonner à Sonic Origins de l’intérêt et proposer une offre bien plus étoffée.

Les développeurs ont même rajouté Amy comme personnage jouable en plus de ceux déjà disponibles. Malheureusement, côté nouveautés, on en reste là. Mais le plus dérangeant vient du fait que les titres Game Gears n’ont pas eu droit au traitement visuel et sonore de cette compilation, laissant ainsi tous les titres ajouter dans leur jus de l’époque. Bien entendu, il en va de même pour la prise en main. Bonjour la frustration, les bugs et la partie sonore horrible en jouant ainsi. C’est bien dommage pour un ensemble qui souhaite faire revivre la grande époque de Sonic.

Cette mise à jour, Plus, de ce Sonic Origins, reste tout de même obligatoire, ne serait-ce que pour l’offre proposée, mais laisse un amer, tant il ne corrige pas vraiment les soucis de la première version, mais ajoute des titres sans traitement actuel point de vue visuel et surtout sonore laissant le joueur avec une certaine frustration. Une compilation qui reste indispensable pour tous les fans de Sonic