Mortal Kombat 1 dévoile de nouveaux personnages à la Comic-Con de San Diego 

lors de la présentation de Mortal Kombat 1 au Comic-Con International de San Diego, Warner Bros. Games et NeatherRealm Studios ont révélé que les prochains personnages jouables à rejoindre le roster principal du jeu sont Li Mei, Tanya et Baraka. Ces trois kombattants sont apparus dans un nouveau trailer mettant en avant l’Umgadi, un bataillon de prêtresses guerrières entièrement dévouées à la protection de la famille royale de l’Outre-Monde. La vidéo dévoile également un nouvel aperçu du gameplay, ainsi que des éléments de l’histoire.

​Six personnages jouables inclus dans le contenu téléchargeable post-lancement (DLC) Kombat Pack ont également été annoncés. Il s’agit des Kombattants klassiques Quan Chi, Ermac et Takeda Takahashi, accompagnés de trois guests: Peacemaker, Omni-Man et Homelander.

L’équipe créative de NeatherRealm Studios, accompagnée d’actrices et acteurs de doublage, a évoqué l’histoire, les personnages, le gameplay, le style artistique et bien plus encore de Mortal Kombat 1, dont :

Ed Boon (Directeur de la création, NetherRealm Studios et Cocréateur de Mortal Kombat)

(Directeur de la création, NetherRealm Studios et Cocréateur de Mortal Kombat) Dominic Cianciolo (Directeur de l’histoire et des voix, NetherRealm Studios)

(Directeur de l’histoire et des voix, NetherRealm Studios) Thiago Gomes (Directeur du développement artistique, NetherRealm Studios)

(Directeur du développement artistique, NetherRealm Studios) Kelly Hu ( X-Men 2, BMF, La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération), interprète de Li Mei

( X-Men 2, BMF, La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération), interprète de Yuri Lowenthal (Les Maîtres de l’Univers, franchise Ben 10), interprète de Smoke

Roster principal et Kombattants Kameo :

Li Mei : cette ancienne membre de l’Umgadi reconvertie en policière de l’Outre-Monde dispose d’un large éventail de compétences magiques

cette ancienne membre de l’Umgadi reconvertie en policière de l’Outre-Monde dispose d’un large éventail de compétences magiques Tanya : la cheffe de l’Umgadi est une kombattante chevronnée et l’une des membres les plus fiables de l’ordre

la cheffe de l’Umgadi est une kombattante chevronnée et l’une des membres les plus fiables de l’ordre Baraka : mis au ban de la société par la peste de Tarkat qui a fait de lui un monstre, mène désormais ses compagnons d’infortune de l’Outre-Monde au combat

: mis au ban de la société par la peste de Tarkat qui a fait de lui un monstre, mène désormais ses compagnons d’infortune de l’Outre-Monde au combat Darrius : ce personnage klassique revient pour prêter main-forte pendant les combats en tant que Kombattant Kameo ​

Kombat Pack :

Quan Chi

Ermac

Takeda Takahashi

Peacemaker (inspiré par le film The Suicide Squad et la série Peacemaker sur Max)

(inspiré par le film The Suicide Squad et la série Peacemaker sur Max) Omni-Man (inspiré par le comics et la série télévisée animée Invincible)

(inspiré par le comics et la série télévisée animée Invincible) Homelander (inspiré par la série à succès The Boys)

Les joueurs peuvent désormais précommander le Kombat Pack avec les éditions premium et Kollector de Mortal Kombat 1.