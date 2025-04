Avis – Sony ULT Field 3 : une enceinte nomade taillée pour l’aventure, mais aux réglages sonores limités

Partager Facebook

Dans la lignée de ses efforts pour étoffer sa gamme d’enceintes Bluetooth portables et résistantes, Sony dévoile le modèle ULT Field 3, dernier-né d’une série baptisée “ULT” et destiné aux amateurs de musique en mouvement. Présentée comme la grande sœur de la ULT Field 1 et succédant à la SRS-XE300, cette nouvelle mouture conserve un tarif identique tout en arborant un design revisité et en intégrant quelques nouveautés techniques notables.

Sur le papier, la promesse est alléchante : un son puissant estampillé “ULT”, associé à une conception robuste, censée répondre aux exigences des explorateurs modernes et des audiophiles nomades. Mais qu’en est-il réellement à l’écoute ? C’est ce que nous avons voulu vérifier en mettant cette enceinte à l’épreuve.

Un design taillé pour la résistance

Le Sony ULT Field 3 se distingue par sa forme rectangulaire sobrement enveloppée dans un tissu technique résistant, agrémentée de protections latérales en plastique abritant ses deux radiateurs passifs. Dotée d’une certification IP67, l’enceinte affiche une résistance renforcée aux éléments : elle est non seulement étanche à la poussière et à l’eau, mais également conçue pour faire face aux chocs, aux chutes et même à la corrosion. En d’autres termes, elle semble parée pour affronter sans faillir les aléas de la nature.

Si ses dimensions lui permettent d’être tenue aisément à une main, elle n’est toutefois pas la plus compacte de sa catégorie. Son gabarit, plus imposant que celui d’une JBL Charge 6, nécessite un espace conséquent dans un sac de randonnée. Toutefois, Sony compense ce point avec une sangle d’épaule réglable et amovible, facilitant grandement le transport. Les connecteurs encastrés, ingénieusement dissimulés, assurent une esthétique épurée lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Des fonctionnalités bien pensées, mais un son bridé

Sur le plan ergonomique, les commandes sont regroupées sur la partie supérieure de l’enceinte, incluant notamment le bouton “ULT” – véritable interrupteur pour le mode renforcement des basses. À l’arrière, un port USB-C multifonction permet à la fois de recharger l’enceinte ou d’y connecter un smartphone à court d’autonomie.

À l’usage, le ULT Field 3 propose une expérience simple et efficace, notamment grâce à l’application Sony Sound Connect, qui permet à l’utilisateur de choisir entre deux modes de performance : l’un privilégiant la qualité sonore, l’autre visant une connexion Bluetooth plus stable. Ce choix influence directement l’utilisation des codecs SBC ou AAC, selon le contexte de transmission. L’application offre également la possibilité de jumeler deux enceintes ULT Field 3 pour une véritable stéréo et d’ajuster un égaliseur à 7 bandes.

Cependant, une limitation regrettable subsiste : le mode ULT, qui offre une signature sonore riche en basses, ne peut être combiné avec l’égaliseur personnalisé. Autrement dit, il faut choisir entre le preset ULT, dynamique mais rigide, ou une configuration manuelle, plus flexible mais nettement moins percutante dans les basses fréquences. Les utilisateurs souhaitant affiner davantage leur rendu audio devront donc se tourner vers des solutions logicielles tierces.

Une autonomie solide pour les longues sessions

La connectivité repose sur le Bluetooth 5.3, avec la prise en charge de Google Fast Pair et des connexions multipoint, permettant d’associer plusieurs appareils simultanément. Sony promet jusqu’à 24 heures d’autonomie en une seule charge, même avec le mode ULT activé, ainsi qu’une fonction de charge rapide offrant plus de deux heures de lecture après seulement 10 minutes de branchement.

Autre point à noter, bien que de plus en plus rare : la présence d’un microphone intégré, autorisant la prise d’appels téléphoniques via l’enceinte.

Verdict : une enceinte prête à tout, mais pas à tout personnaliser

En résumé, la Sony ULT Field 3 s’adresse principalement à celles et ceux qui privilégient la simplicité d’utilisation et la robustesse à une personnalisation sonore poussée. Son profil sonore flatteur dès la sortie de boîte, notamment en mode ULT, ses performances en volume et sa conception quasi indestructible en font une compagne idéale pour les escapades en plein air ou les rassemblements entre amis.

Toutefois, au prix de CHF 199.- (prix indicatif), l’enceinte peine à convaincre les audiophiles les plus exigeants, en quête de paramétrages audio précis et ajustables. Pour ces utilisateurs-là, mieux vaudra se tourner vers des modèles offrant une maîtrise plus fine du rendu sonore.