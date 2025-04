Avis – Sony ULT Field 5 : le colosse nomade du son puissant et festif

Partager Facebook

Avec l’ULT Field 5, Sony étoffe encore sa gamme de haut-parleurs Bluetooth résistants et nomades, et propose une alternative musclée à ses modèles plus compacts comme l’ULT Field 1 et 3. Positionné comme successeur indirect du SRS-XG300, ce nouvel arrivant conserve les ambitions festives de la marque, tout en affichant un tarif plus contenu que son prédécesseur et une série d’évolutions bienvenues.

Dès les premiers instants, le ton est donné : l’ULT Field 5 cible les amateurs de puissance qui ne souhaitent pas pour autant s’encombrer d’une enceinte de type « party box » démesurée. D’un poids avoisinant les 3,3 kg, l’appareil s’impose comme un compagnon audio massif mais encore transportable – un compromis entre volume sonore généreux et mobilité raisonnée. Sony accompagne d’ailleurs son produit d’une sangle d’épaule ajustable, même si celle-ci se montre parfois peu ergonomique à l’usage.

Un design robuste pensé pour l’extérieur

En matière de design, Sony joue la carte de la résistance. Enveloppée dans un tissu tissé renforcé, la structure rectangulaire du Field 5 affiche une certification IP67, garantissant une protection contre la poussière et l’immersion temporaire. Deux radiateurs passifs, protégés par des embouts plastiques, accueillent des LED intégrées qui accentuent la dimension « soirée » de l’enceinte. Mention spéciale à la finition blanche, élégante en intérieur mais peu adaptée aux aventures en plein air, où la saleté s’incruste facilement.

Une connectique généreuse et des options intelligentes

À l’arrière, le panneau de contrôle révèle quelques raffinements techniques : une entrée auxiliaire pour les adeptes du filaire, un port USB-C double fonction (charge de l’enceinte ou d’un smartphone), un bouton dédié à la gestion des effets lumineux, ainsi qu’un mode « Battery Care » – limitant la charge à 90 % pour préserver la batterie à long terme.

Le tout s’accompagne de l’application mobile Sony Sound Connect, qui permet à l’utilisateur de jongler entre deux priorités : la qualité sonore ou la stabilité de la connexion. Grâce au Bluetooth 5.3, l’ULT Field 5 prend en charge les codecs SBC, AAC, et LDAC, ainsi que la connexion multipoint et le couplage rapide via Google Fast Pair.

C’est également via l’application que l’on accède à l’égaliseur 10 bandes personnalisable, ainsi qu’aux préréglages ULT 1 et ULT 2. Attention toutefois : impossible de modifier directement les profils ULT – un choix regrettable pour les audiophiles exigeants, d’autant que l’EQ manuel peine à restituer la dynamique percutante de l’ULT 2.

Des performances sonores solides mais pas entièrement modulables

Sur le plan acoustique, le Field 5 fait bonne figure. En mode ULT 2, le rendu sonore se distingue par une réponse en basses puissante, une clarté accrue des voix et des aigus détaillés. Ce profil flatteur, calibré pour séduire le grand public, donne de l’ampleur aussi bien aux morceaux rock qu’aux balades acoustiques.

Des titres lourds comme Tired of Being Alive de Danzig profitent ainsi d’un kick précis et d’une ligne de basse constante, tandis que des morceaux plus subtils comme I’m The One conservent finesse et clarté. On regrette toutefois que l’égaliseur intégré ne permette pas d’égaler le punch du mode ULT 2 – ceux qui aiment sculpter le son devront se tourner vers des solutions tierces.

Autonomie et fonctionnalités secondaires

Sony annonce une autonomie de 25 heures, soit une heure de plus que l’ULT Field 3, avec une fonction de charge rapide offrant 100 minutes de lecture pour seulement 10 minutes de charge. Une performance honnête, bien que l’on pouvait attendre davantage au vu de la taille de l’enceinte.

Autre atout : la fonction Party Connect, qui permet de synchroniser jusqu’à 100 enceintes compatibles pour une immersion sonore totale – un clin d’œil aux soirées débridées et aux utilisateurs les plus sociables (et bien équipés).

Conclusion

Le Sony ULT Field 5 se positionne comme une solution équilibrée entre puissance, portabilité et esthétique. Robuste, ludique et généreux en fonctionnalités, il conviendra à un public large à la recherche d’une enceinte Bluetooth premium. Toutefois, ses limitations en matière de personnalisation sonore pourraient frustrer les mélomanes les plus pointilleux. Et face à une concurrence toujours plus agressive – JBL en tête –, Sony devra miser sur l’originalité de ses modes ULT et sur l’efficacité de son application pour rester dans la course. Prix indicatif : CHF 299.-