Nouveau dans Gemini: générer des vidéos basées sur l’IA avec Veo 2

Dès aujourd’hui, les utilisatrices et utilisateurs de Gemini Advanced peuvent créer et partager des vidéos à l’aide du modèle vidéo Veo 2. Gemini est ainsi en mesure de traduire en vidéos dynamiques des invites basées sur du texte.

Veo 2, une avancée majeure dans la création vidéo, a été conçu pour produire des vidéos de haute résolution, détaillées et offrant une qualité cinématographique. Parce qu’il comprend mieux la physique réelle et le mouvement humain, ce modèle puissant génère des personnages aux mouvements fluides, des scènes réalistes et des détails visuels plus fins à travers différents motifs et styles.

Grâce à Veo 2, accessible via le menu déroulant « Sélection du modèle » de Gemini, il est possible de créer des clips vidéo d’une durée de huit secondes avec une résolution de 720p. Ceux-ci sont livrés sous forme de fichier MP4 au format paysage 16:9.



Avec Gemini, la génération de vidéos est facile : les utilisateurs et utilisatrices peuvent simplement décrire dans le prompt, de la manière la plus détaillée possible, la scène qu’ils souhaitent créer, qu’il s’agisse d’une courte histoire, d’un concept visuel ou d’une scène spécifique, et Gemini donne vie aux idées. L’icône « Partager » permet de télécharger les courtes vidéos sur des plateformes telles que TikTok et YouTube Shorts.

Google lancera dès aujourd’hui et dans les semaines à venir la génération de vidéos sur le web et les appareils mobiles en Suisse et dans le monde entier pour les abonnées et abonnés de Gemini Advanced. Cette fonctionnalité est proposée dans toutes les langues prises en charge par Gemini. Elle est disponible sur gemini.google.com ou dans l’application Gemini via l’ abonnement Google One AI Premium .