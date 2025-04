Rejoignez la résistance à Thay dans Neverwinter : Red Harvest

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La nouvelle extension du MMORPG basé sur l’univers de D&D, Neverwinter, propose une nouvelle zone d’aventure avec une carte inspirée du film D&D, une nouvelle épreuve de boss axée sur les mécaniques de jeu et bien plus encore ! Sortie sur PC, PlayStation et Xbox le 6 mai

Dans Neverwinter : Red Harvest, les joueurs exploreront une toute nouvelle zone d’aventure dotée d’une carte audacieuse, inspirée de la représentation de Thay dans le film acclamé par la critique Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs. Un mouvement de résistance s’élève alors que Szass Tam, la redoutable liche, et son conseil de mages, les Zulkirs, règnent sans pitié sur Thay, traitant avec mépris tous ceux qui ne font pas partie de l’élite dirigeante.

Les héros qui embarqueront pour un voyage épique vers Thay découvriront une abondance de nouveau contenu sur Neverwinter :

Nouvelle zone d’aventure : Tyraturos, Quartier de la Tour Une nouvelle aventure vous attend : un voyage au cœur de Thay ! Explorez une carte audacieuse, inspirée par la représentation de Thay dans le film Dungeons & Dragons, où la verticalité joue un rôle clé dans votre expérience de jeu. Traversez trois quartiers tentaculaires, gravissez une structure imposante au nord, où le pouvoir et le danger se rencontrent, et vivez trois actes narratifs palpitants.

Nouvelle épreuve : Entraves divines Les Entraves divines sont un retour aux batailles de boss épiques, axées sur les mécaniques de jeu, qui marquent les épreuves les plus légendaires de Neverwinter. Avec trois niveaux de difficulté, chaque aventurier peut mettre sa force à l’épreuve : Mode Normal – Accessible à tous et faisant partie des files d’attente d’épreuves aléatoires. Mode Avancé – Une étape pour les joueurs de niveau intermédiaire cherchant à repousser leurs limites. Mode Maître – Un défi implacable pour les aventuriers les plus habiles, mettant l’accent sur la stratégie, plutôt que sur les statistiques brutes.

Événements en jeu faisant leur retour Le Jubilé du Protecteur Célébration de Liira Festival de l’été Don de Tymora Défi des Dieux Pièces d’or de Waukeen



De plus, cette nouvelle extension proposera une variété d’objets, de packs et de lots à la vente tels que :

Nouveau passe de combat : Rituels mortels Passe de combat comportant 3 parties avec 9 phases chacune Nouveau compagnon : Rath Modar

Packs et lots de la Moisson écarlate Trousseau de clés Pack d’accès anticipé de la Moisson écarlate Campagne de Hotenow Pack de la Résistance thayenne

Packs et lots généraux Pack de monture au choix / Pack de compagnon au choix Clés enchantées VIP Pack de sublimation Trousseau de défiance Pack de trois particules coalescentes Pack de clés et de sceaux Lézard exclusif du Coffre-fort astral Offre d’enchantement céleste



Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, sur Xbox (abonnement Xbox Live Gold non requis) et sur PlayStation (PlayStation Plus non requis).