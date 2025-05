Avis – Sony WH-1000XM6 : un nouveau sommet de raffinement pour la référence des casques à réduction de bruit

Partager Facebook

Trois années après le lancement de son précédent modèle phare, Sony rompt avec son traditionnel cycle de renouvellement biennal pour peaufiner sa formule. Cette pause stratégique semble avoir porté ses fruits : le WH-1000XM6 incarne une révision profonde, à la fois en matière de conception, d’ergonomie, de performances acoustiques et de technologie de réduction de bruit. Après une présentation la semaine dernière à Mardrid, nous avons eu le temps de le tester plus avant. Nos impressions.

Une refonte mesurée, mais tangible

Plutôt que de revenir à la silhouette éprouvée du WH-1000XM4, toujours salué pour son efficacité, le constructeur japonais a choisi de prolonger l’élan amorcé avec le XM5. Le résultat est un design fidèle à cette cinquième génération, tout en corrigeant certaines erreurs de parcours.

Ainsi, le retour tant attendu du mécanisme pliable, absent depuis le WH-1000XM4, signe une avancée significative en matière de portabilité. Les branches, toujours d’une grande finesse, bénéficient désormais d’une structure interne en acier inoxydable et d’un système de tension inédit, permettant aux oreillettes de rester fixes au repos. Une réponse directe aux critiques formulées à l’encontre du modèle précédent, dont la conception engendrait des mouvements parasites.

Des matériaux et une finition toujours en question

Le XM6 conserve des matériaux plastiques relativement ordinaires pour un produit de cette gamme, mais Sony a su lisser certains défauts esthétiques. Les coques sont désormais d’un seul tenant, éliminant les lignes disgracieuses d’assemblage, tandis que les microphones s’intègrent mieux au design global. Le bandeau, plus épuré, voit ses coutures réduites au minimum.

Malgré un poids maîtrisé à 250 grammes, le confort progresse avec des coussinets plus épais et un arceau au galbe retravaillé. Toutefois, celui-ci reste moins rembourré que par le passé, provoquant une légère pression sur le sommet du crâne. En contrepartie, la tenue sur la tête s’avère remarquable, même en déplacement rapide, et l’ajustement du casque s’adapte à un large éventail de morphologies.

Commandes et navigation : une continuité bienvenue

Sony reconduit l’interface tactile sur la coque droite, permettant un contrôle intuitif de la lecture, du volume et de la navigation dans les contenus. Une nouvelle distinction plus claire entre les boutons de mise sous tension et de sélection du mode d’écoute améliore l’ergonomie.

La reconnaissance des gestes reste précise et efficace, secondée par un retour sonore bien calibré. Le capteur de port, qui interrompt ou relance la lecture selon que l’on retire ou remet le casque, se montre toujours aussi fiable.

Connectivité : entre avancées et limitations

Sur le plan de la connectivité, le WH-1000XM6 introduit quelques nouveautés, dont la prise en charge de l’audio LE (Low Energy) via la norme Auracast et le codec LC3. Toutefois, ces ajouts restent conditionnés à la compatibilité du smartphone, encore rare sur le marché. Malgré la modernisation technologique, l’utilisateur doit encore redémarrer l’appareil pour amorcer un nouvel appairage, une contrainte quelque peu désuète.

Étonnamment, l’audio par USB-C n’est toujours pas supporté, et l’écoute filaire repose sur une connexion analogique via mini-jack, ce qui limite la restitution de sources haute fidélité. De plus, l’absence de compatibilité avec les câbles USB-C vers mini-jack implique un adaptateur spécifique, à acquérir séparément.

Une application dense mais perfectible

L’application compagnon, Sony Headphones Connect, reste riche mais confuse. Son organisation manque de clarté, malgré l’intégration de fonctions récentes telles que l’égaliseur à dix bandes, le réglage des alertes sonores ou l’activation de la prise d’appel via des mouvements de tête. Les nouveaux modes sonores (comme 360 Upmix ou Musique de fond) n’apportent qu’un intérêt limité, en l’absence d’algorithme de spatialisation avancé ou de suivi de tête.

Le mode Gaming promis se révèle quant à lui purement cosmétique, n’offrant pas de latence réduite significative.

Des performances sonores au sommet

Sur le plan acoustique, le WH-1000XM6 se distingue par une restitution sonore d’un équilibre rare. Équipé de transducteurs en fibre de carbone de 30 mm et d’une conception repensée, il corrige les faiblesses du XM5, notamment dans les médiums.

La reproduction du spectre sonore est marquée par une grande précision, notamment dans les hautes fréquences, sans agressivité. Le médium, désormais mieux maîtrisé, gagne en naturel, et l’équilibre global bénéficie d’un retrait judicieux du haut-médium, évitant toute fatigue auditive. Les voix sont claires, les instruments bien détourés, et les basses, bien que légèrement proéminentes, conservent une assise ferme et maîtrisée.

Seul bémol : une scène sonore relativement étroite et une écoute filaire dégradée, le casque n’étant pas conçu pour fonctionner passivement de manière optimale.

L’ingénieur chef de la conception du casque directement venu de Tokyo à Madrid pour la présentation du travail de son équipe…

Réduction de bruit : une référence consolidée

Le WH-1000XM6 fait un bond en avant avec l’intégration du nouveau processeur QN3, nettement plus puissant que son prédécesseur, et de douze microphones, dont quatre directement intégrés aux transducteurs. L’isolation active atteint un niveau impressionnant, notamment dans les basses et les bruits ambiants jusqu’à 400 Hz, rendant le casque extrêmement performant en environnement urbain ou dans les transports.

Le mode Transparence connaît lui aussi une nette amélioration. Le XM6 parvient à restituer une perception claire de l’environnement, bien que les voix puissent sembler légèrement métalliques en raison d’un accent mis sur les médiums.

Communication vocale perfectible

Sony continue ses efforts dans la captation de la voix, désormais assurée par six microphones externes. Si les performances sont notables en milieu calme, le rendu reste altéré en environnement bruyant par des artefacts numériques. La voix de l’utilisateur, trop feutrée, ne parvient pas à se hisser au niveau des meilleures références du marché.

Autonomie inchangée mais rassurante

Le WH-1000XM6 conserve les promesses de Sony avec une autonomie de 30 heures en réduction active et 40 heures sans, dépassée dans les faits lors de nos essais avec un total de 34 heures d’utilisation continue. Un résultat solide, même si les concurrents commencent à offrir des durées supérieures.

Conclusion : une évolution prudente mais pleinement maîtrisée

Avec le WH-1000XM6, Sony parvient à conjuguer raffinement technique et amélioration pragmatique. Si la marque japonaise ne bouleverse pas les fondations posées par ses prédécesseurs, elle peaufine chaque élément avec rigueur. À l’exception d’une conception encore légèrement perfectible et d’une prise en charge filaire limitée, ce nouveau fleuron s’impose par une réduction de bruit de référence et une restitution sonore d’une finesse rare.

Il s’agit sans conteste de l’un des casques Bluetooth les plus accomplis du marché, justifiant pleinement sa montée en gamme par une expérience d’écoute riche, adaptable et aboutie. Le WH-1000XM6 est disponible en noir, argent et bleu nuit à partir de mai 2025 au prix public conseillé de 449 CHF.