Coup d’envoi pour les Méga soldes Epic 2025

Les Méga soldes Epic 2025 commence aujourd’hui et dureront jusqu’au 12 juin à 17h00.

Cette année, les Méga soldes Epic comprennent des réductions sur Grand Theft Auto V Enhanced, Alan Wake 2 Deluxe Edition, The Lord of the Rings: Return to Moria et plus encore. Des jeux sont également disponibles gratuitement pendant toute la durée des soldes, en plus de cadeaux vedettes.

Pour couronner le tout, les récompenses Epic sont gonflées à 20% (au lieu de 5%) pour chaque achat effectué via le système de paiement d’Epic au cours de cette période, et ce jusqu’au 31 août 2025. Cela inclut les jeux d’autres entreprises distribués via l’Epic Games Store. De plus, les joueurs peuvent récupérer définitivement 20% sur leurs achats effectués dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys lorsqu’ils utilisent le système de paiement d’Epic.