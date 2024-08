Avis – Sony Xperia 10 VI

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony dévoile la sixième édition de sa série Xperia 10, avec pour ambition de maintenir l’excellente autonomie qui a caractérisé ses prédécesseurs. Le Xperia 10 VI doit cependant améliorer les performances de son prédécesseur tout en relevant de nouveaux défis, ce qui est loin d’être simple.

Bien que sa présence sur le marché des smartphones soit limitée, avec seulement trois modèles Xperia lancés chaque année, Sony persévère avec une régularité impressionnante. Tandis que le Xperia 1, dont la sixième génération sort en 2024, incarne le haut de gamme, le Xperia 10 VI se positionne dans le milieu de gamme, un segment très prisé des consommateurs. Ce Xperia 10 VI, proposé au prix de CHF 338.- constaté ce jour sur le net, bénéficie de la constance habituelle de Sony.

En termes de design, le Xperia 10 VI reste fidèle à ses racines, avec un écran Oled de 6,1 pouces, une puce Snapdragon 6 Gen 1, 8 Go de RAM, un double module photo et une batterie de 5000 mAh. L’autonomie reste un point fort de l’appareil, bien que les attentes soient élevées dans un marché concurrentiel qui comprend également des modèles comme le Samsung Galaxy A35 et le Google Pixel 7a. La question est de savoir si le Xperia 10 VI peut se démarquer dans ce contexte.

Présentation du Xperia 10 VI par Sony…

Sony s’accroche à son design distinctif, ce qui n’est pas désagréable dans un marché où les designs tendent à s’homogénéiser. Exit les dos en verre et les cadres métalliques ; le Xperia 10 VI mise sur le polycarbonate, offrant robustesse et légèreté, avec des dimensions de 155 x 68 x 8,3 mm pour 164 g. On note une légère augmentation de poids par rapport au modèle précédent. Parmi ses atouts, le 10 VI conserve la certification IP65/68, garantissant une résistance à l’eau, et un port microSD, de plus en plus rare sur les smartphones concurrents.

La connectique inclut également une prise mini-jack, le Bluetooth 5.2, la 5G et le wifi ac, bien que l’absence du wifi 6 soit regrettable. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’allumage sur le côté droit de l’appareil, mais n’est pas situé sous l’écran. L’écran, protégé par du Gorilla Glass Victus, occupe 82,9 % de la façade, avec des bordures noires marquées en l’absence de poinçon pour la caméra frontale.

Le design du Xperia 10 VI reste globalement fidèle à ses prédécesseurs. On retrouve une dalle Oled de 6,1 pouces avec une résolution de 1080 x 2520 pixels et un ratio de 21:9. La luminosité maximale mesurée est de 857 cd/m², et la réflectance de 50,8 %. Cet écran offre un confort visuel appréciable grâce à un contraste infini et une calibration correcte en mode “origine”, avec un delta E de 1,7. Toutefois, le taux de rafraîchissement reste à 60 Hz, ce qui est décevant par rapport à la concurrence.

Côté performance, le Xperia 10 VI est équipé du Snapdragon 6 Gen 1, une puce octa-core cadencée à 2,2 GHz, assurant une efficience énergétique satisfaisante. En utilisation quotidienne, les performances sont correctes, bien que la puce montre ses limites sous une charge intensive. En jeu, elle offre une expérience stable avec un framerate oscillant entre 49 et 62 i/s.

Le module photo du Xperia 10 VI diffère de celui de son prédécesseur en abandonnant le téléobjectif x2 au profit d’un zoom numérique. L’appareil photo principal de 48 mégapixels produit des images de 12 Mpx par défaut, avec une bonne colorimétrie mais un manque de piqué, particulièrement en basse lumière. Le capteur ultra grand-angle de 8 Mpx délivre des résultats acceptables en bonne lumière, mais peine en conditions de faible éclairage.

L’autonomie reste un atout majeur du Xperia 10 VI avec une batterie de 5000 mAh, permettant une endurance de 19 h 25 min selon viSer, légèrement inférieure aux 21 h du modèle précédent. En revanche, le temps de charge reste long, environ 1 h 50 min, et l’absence de charge sans fil et de câble dans la boîte est regrettable.

Fonctionnant sous Android 14, le Xperia 10 VI propose une interface proche d’Android Stock avec peu d’applications préinstallées. Sony promet trois ans de mises à jour, une durée limitée par rapport à la concurrence.

Equilibré et abordable, le Sony Xperia 10 VI fait le job. Les amateurs de la marque devraient s’y pencher s’ils souhaitent un bon milieu de gamme sans casser leur tirelire pour un modèle plus onéreux mais aussi plus puissant comme le Xperia 1 VI testé dans ces colonnes il y a peu.