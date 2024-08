Gamescom, Xbox dévoile son programme

Partager Facebook

Xbox est heureux de partager aujourd’hui son programme pour la gamescom 2024, qui se tiendra à Cologne en Allemagne. Les visiteurs du stand Xbox se verront offrir l’opportunité de découvrir un grand nombre de nouveaux jeux passionnants à venir sur Xbox, PC et dans le Game Pass. Les fans pourront également célébrer leur amour du jeu vidéo lors du Xbox FanFest !

Le stand Xbox sera plus grand que jamais cette année avec plus de 50 titres répartis sur plus de 240 bornes de jeu, des photocalls, ainsi que plusieurs théâtres spécialement construits pour l’occasion.

Les participants pourront essayer les titres en avant-première des titres Xbox à venir, y compris Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold, Fallout 76: Milepost Zero, The Elder Scrolls Online: Gold Road et Towerborne. De plus, ils pourront assister à des présentations exclusives de Avowed, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Starfield: Shattered Space.

Pour la première fois, Blizzard Entertainment rejoindra le stand Xbox à la gamescom avec la présence de Diablo et World of Warcraft. Avant le lancement de l’extension Vessel of Hatred en octobre, Diablo proposera une démo publique exclusive de gameplay de la classe Sacresprit, ainsi qu’un tournoi de boss Helliquary pour Diablo Immortal. World of Warcraft célébrera le lancement de The War Within le 26 août avec une expérience immersive spéciale, offrant aux participants de la gamescom l’occasion unique de ressentir le frisson du Skyriding en Azeroth.

Le stand Xbox accueillera également des titres jouables de ses partenaires tiers, notamment Star Wars Outlaws d’Ubisoft, ARK 2 de Studio Wildcard, Space Marine 2 de Saber Interactive, Atomfall de Rebellion et le retour de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World avec une toute nouvelle démo. Et dans la zone Indie Selects dédiée à des titres indépendants divers et excitants à venir, Xbox accueillera des jeux tels que Squirrel with a Gun de Maximum Entertainment, Winter Burrow de Noodlecake, Creatures of Ava de 11 bit Studios, et plus encore.

Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à Cologne cette année, des analyses approfondies, du gameplay et des interviews de développeurs seront diffusés en direct du mercredi 21 au vendredi 23 août. Les joueuses et joueurs passionnés pourront aussi participer à des expériences sur place et virtuelles dans le cadre du Xbox FanFest.