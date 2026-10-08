Avis – Sony Xperia 10 VIII : le smartphone abordable qui mise tout sur l’image et le son

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Avec son écran OLED 120 Hz, sa prise casque, le LDAC et une batterie de 5 000 mAh, le Sony Xperia 10 VIII cultive sa différence. Moins ambitieux en photo et en performances, il surprend surtout par une qualité d’image et audio digne de smartphones bien plus coûteux.

À contre-courant d’un marché où les smartphones premium franchissent désormais allègrement la barre des CHF 1 000.-, Sony continue de cultiver une approche singulière avec sa gamme Xperia 10. Le nouveau Sony Xperia 10 VIII perpétue cette philosophie : proposer un appareil plus accessible sans sacrifier les qualités audiovisuelles qui constituent depuis longtemps l’ADN du constructeur japonais. Écran OLED lumineux, prise casque, codecs audio haute définition, stockage extensible et autonomie annoncée de deux jours composent ainsi une proposition devenue presque atypique en 2026.

Le Xperia 10 VIII occupe désormais une place stratégique dans un catalogue Sony considérablement resserré, où il accompagne le Xperia 1 VIII haut de gamme. Cette huitième génération reprend plusieurs des ingrédients qui avaient fait le succès de ses prédécesseurs, tout en améliorant notamment la luminosité de l’écran et les performances de ses haut-parleurs.

Face aux iPhone abordables, Samsung Galaxy A57 5G ou Google Pixel 10a, le Xperia 10 VIII possède-t-il encore suffisamment d’arguments pour séduire les amateurs de cinéma et de musique à la recherche d’un smartphone raisonnablement tarifé ? Après plusieurs séances de streaming et d’écoute, sa réponse se révèle particulièrement convaincante.

Un Sony Xperia 10 VIII beaucoup moins cher que les smartphones premium

Commercialisé à CHF 559.-, le Sony Xperia 10 VIII évolue dans une tout autre catégorie tarifaire que les ténors du marché. Un Samsung Galaxy S26 Ultra dépasse 1 200 livres, tandis que l’iPhone 17 Pro franchit la barre des CHF 1 000.- et qu’un Galaxy Z Fold 8 coûte plus de trois fois le prix du Sony.

Ces appareils justifient évidemment une partie de cet écart par leurs composants, leurs performances, leurs appareils photo ou encore la sophistication de leur conception. La comparaison la plus pertinente se fait donc avec des modèles comme l’iPhone 17e, le Samsung Galaxy A57 5G ou le Google Pixel 10a.

Sony ne cherche toutefois pas nécessairement à les battre sur leur propre terrain. Le constructeur japonais mise davantage sur une proposition spécialisée, avec un accent inhabituellement prononcé sur la consommation de contenus audiovisuels.

Une conception sobre qui fait toujours la part belle au plastique

Sony n’a jamais tenté de dissimuler le positionnement tarifaire de ses Xperia 10 derrière des matériaux inutilement prestigieux. Le Xperia 10 VIII reste ainsi très largement constitué de plastique.

Il reprend l’esthétique introduite par son prédécesseur, avec un bloc photo horizontal aux extrémités arrondies traversant la partie supérieure du dos et regroupant les deux modules photographiques ainsi que la signature Sony.

La coque arrière mate offre un toucher agréable, même si elle conserve assez facilement les traces de doigts, particulièrement sur la finition Frosted Grey. Deux autres coloris sont disponibles : Frozen White, caractérisé par une discrète nuance bleutée, et Misty Lilac.

Le châssis en plastique accueille une connectique étonnamment généreuse pour un smartphone contemporain. Le port USB-C prend place sur la tranche inférieure, tandis que le côté droit regroupe les touches de volume, le bouton d’alimentation intégrant le lecteur d’empreintes digitales et, chose devenue rare, un déclencheur physique spécifiquement consacré à l’appareil photo.

microSD et prise casque : Sony résiste encore

Sur le flanc opposé se trouve le tiroir SIM, accompagné d’un emplacement pour carte microSD. Une caractéristique de plus en plus difficile à trouver sur les smartphones modernes et qui constitue pourtant un véritable avantage pour les utilisateurs possédant d’importantes bibliothèques de musique ou de films.

Mais la véritable curiosité se trouve sur la tranche supérieure : une prise casque mini-jack 3,5 mm.

À l’heure où la quasi-totalité de l’industrie a abandonné cette connectique, Sony continue de défendre l’audio filaire. Le Xperia 10 VIII ne profite certes pas des composants audio les plus sophistiqués hérités de la division Walkman et réservés au Xperia 1 VIII, mais la possibilité de brancher directement un casque sans adaptateur demeure particulièrement appréciable.

Pour les audiophiles, ce simple connecteur constitue désormais presque une fonctionnalité premium.

Un écran OLED 120 Hz beaucoup plus lumineux

La façade est protégée par du Corning Gorilla Glass Victus 2, destiné à améliorer la résistance aux rayures et aux chocs.

L’attraction principale reste toutefois l’écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces. Celui-ci affiche une définition de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et adopte un format 19,5:9.

Les nostalgiques regretteront certainement les anciens écrans 21:9 des Xperia. Leur format cinématographique permettait aux films d’occuper presque intégralement la dalle, donnant aux smartphones Sony une personnalité réellement unique.

Cette époque est désormais révolue. Le passage à un ratio plus conventionnel apporte cependant plusieurs avantages, notamment une meilleure adaptation des applications et une exploitation plus naturelle des nombreuses vidéos au format 16:9.

La principale évolution de cette génération concerne la luminosité. Sony annonce une progression de 50 % par rapport au modèle précédent. Aucun chiffre précis en nits n’est communiqué, mais le gain est immédiatement perceptible en extérieur et profite également aux contenus HDR.

HDR10 oui, Dolby Vision toujours absent

Le Xperia 10 VIII prend en charge les contenus HDR, mais se limite au standard HDR10. Il fait donc l’impasse sur le HDR10+ et le Dolby Vision que l’on retrouve chez certains concurrents.

Ce choix peut sembler surprenant pour un constructeur qui met autant en avant les qualités cinématographiques de son smartphone. Dans la pratique, la qualité intrinsèque de la dalle compense néanmoins largement cette absence.

Sony a également retravaillé les deux haut-parleurs stéréo frontaux disposés de part et d’autre de l’écran. Le constructeur annonce une puissance sonore supérieure de 15 % et des graves jusqu’à 30 % plus profonds que sur la génération précédente.

Pour l’écoute sans fil, le Bluetooth 5.4 est de la partie. Sony conserve surtout ses technologies audio maison avec le codec LDAC pour la transmission haute résolution, auquel s’ajoute l’aptX Adaptive de Qualcomm pour les périphériques compatibles. Le 360 Reality Audio et le traitement DSEE Ultimate complètent cet arsenal.

Snapdragon 6 Gen 3 et 8 Go de mémoire vive

Le Xperia 10 VIII repose sur un Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Plus étonnant, il s’agit du même processeur que celui employé par son prédécesseur.

Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une capacité relativement modeste en 2026, mais heureusement extensible grâce au port microSD.

Android 16 anime l’ensemble avec la surcouche volontairement minimaliste de Sony. Le constructeur reste proche de l’expérience Android d’origine, ce qui favorise la sobriété et la lisibilité, mais donne parfois à l’interface une apparence un peu dépouillée face aux environnements proposés par Samsung ou Google.

Quelques fonctions de confort manquent également à l’appel, notamment certaines possibilités de personnalisation du tiroir d’applications ou un widget météo réellement élaboré.

Sans surprise, Gemini est intégré, accompagné de plusieurs fonctions faisant appel à l’intelligence artificielle, notamment au sein de l’application photo.

Une politique de mises à jour encore trop timide

Sony progresse sur le suivi logiciel, mais reste derrière les meilleurs élèves du marché. Le constructeur promet jusqu’à quatre mises à niveau majeures du système d’exploitation et jusqu’à six années de correctifs de sécurité.

Une politique honorable dans l’absolu, mais qui paraît moins généreuse lorsque certains concurrents proposent désormais environ sept années de mises à jour.

Pour un smartphone susceptible d’être conservé plusieurs années, cette différence mérite d’être prise en considération.

Une batterie de 5 000 mAh pour deux jours d’autonomie

Sony se rattrape largement sur le terrain de l’endurance. Malgré son gabarit raisonnable, le Xperia 10 VIII embarque une batterie de 5 000 mAh, soit une capacité comparable à celle de smartphones haut de gamme nettement plus imposants et coûteux.

Le constructeur revendique jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge. Un système de recharge optimisée est également chargé de préserver la santé de l’accumulateur afin que celui-ci conserve une capacité satisfaisante pendant quatre années.

Cette endurance constitue un argument particulièrement intéressant pour un appareil pensé comme lecteur multimédia nomade.

Un appareil photo correct, mais loin des meilleurs photophones

La partie photographique repose sur trois capteurs. À l’arrière, le module principal atteint 50 mégapixels et s’accompagne d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, la caméra destinée aux selfies affiche 8 mégapixels.

Les chiffres ne racontent évidemment qu’une partie de l’histoire. Dans la pratique, le Xperia 10 VIII produit des clichés suffisamment convaincants pour un usage quotidien, mais ne peut rivaliser avec les smartphones plus ambitieux du marché.

Le traitement photographique n’est clairement pas la priorité de cet Xperia. Curieusement, Sony, pourtant incontournable dans le domaine des capteurs photo, réserve encore ses prestations les plus poussées à ses modèles haut de gamme.

Une qualité d’image qui dépasse largement son positionnement tarifaire

C’est lorsqu’il s’agit de regarder des films et des séries que le Sony Xperia 10 VIII commence véritablement à surprendre.

Nous avons utilisé plusieurs plateformes de streaming, notamment HBO Max, Prime Video et Apple TV.

Sony propose un profil d’image Custom spécifiquement pensé pour les contenus vidéo. Celui-ci cherche à reproduire une restitution plus chaleureuse et plus proche de l’esprit d’un Filmmaker Mode.

Étonnamment, nous lui préférons le réglage standard. Le mode Custom tend à atténuer excessivement la dynamique de l’image et à réduire son éclat dans sa quête d’une représentation supposément plus fidèle.

En configuration standard, l’écran OLED du Xperia 10 VIII délivre au contraire une image étonnamment cinématographique pour un appareil de cette catégorie.

Une image lumineuse, précise et remarquablement équilibrée

La dalle affiche immédiatement ses qualités. L’image est nette, lumineuse et parfaitement équilibrée. Les hautes lumières ressortent avec vigueur sans devenir artificielles, tandis que les couleurs bénéficient d’une belle intensité sans sombrer dans la saturation excessive.

La profondeur de l’image impressionne également et contribue à renforcer le sentiment de réalisme.

La gestion des mouvements se montre également convaincante. Les panoramiques délicats et les déplacements de caméra restent propres et réguliers. Quelques phénomènes légers de banding peuvent apparaître dans les zones brumeuses, mais ils restent suffisamment discrets pour ne pas gâcher l’expérience.

La luminosité fait réellement la différence

C’est toutefois avec des contenus particulièrement colorés que l’augmentation de luminosité revendiquée par Sony prend tout son sens.

Spider-Man: Across the Spider-Verse constitue à ce titre un excellent terrain d’expérimentation. Les couleurs éclatantes, les contrastes prononcés et la direction artistique volontairement explosive du film permettent à la dalle OLED de montrer toute son énergie.

Face à l’iPhone 16e, le Xperia 10 VIII propose une image plus incisive, plus lumineuse et visuellement plus spectaculaire. Le Sony prend ainsi un avantage assez net en matière de restitution vidéo, ce qui n’est pas anodin compte tenu de son positionnement tarifaire.

Une excellente surprise également du côté audio

La présence d’une prise casque aurait peu d’intérêt si la qualité sonore ne suivait pas. Heureusement, Sony ne s’est pas contenté de conserver le connecteur pour flatter les nostalgiques.

Le Xperia 10 VIII délivre au casque un son clair, précis et bien équilibré, au point de pouvoir remplir honorablement le rôle de baladeur musical.

Les cordes de guitare bénéficient d’un rendu naturel et les voix possèdent suffisamment de matière pour conserver leur texture. Sur des morceaux plus complexes mêlant voix, électronique et multiples couches instrumentales, le Sony maintient une scène sonore aérée et organisée.

Les différents éléments restent facilement identifiables lorsque l’arrangement gagne en densité, preuve d’une restitution maîtrisée.

Une restitution précise plutôt que démonstrative

Tout n’est cependant pas parfait. Le Xperia manque parfois d’impact dynamique lors des transitions les plus spectaculaires et les basses pourraient descendre avec davantage d’autorité.

Sony semble avoir privilégié la finesse et la lisibilité à une restitution volontairement spectaculaire.

Face à un iPhone de catégorie comparable, ce dernier conserve un peu plus de chaleur et de cohésion globale. Il faut néanmoins monter significativement en gamme chez Apple pour obtenir un progrès réellement marqué en matière de qualité audio.

Compte tenu du prix du Xperia 10 VIII, ses prestations musicales demeurent donc remarquables.

Des haut-parleurs frontaux bien pensés

Les haut-parleurs intégrés progressent eux aussi. L’amélioration annoncée dans les basses n’est pas qu’un argument marketing.

La position frontale des haut-parleurs constitue également un avantage pratique évident : lorsqu’on tient le smartphone horizontalement pour regarder un film, les mains risquent beaucoup moins d’obstruer les sorties audio.

Il convient néanmoins de conserver des attentes réalistes. Malgré leur bonne clarté et leur niveau de détail satisfaisant, ces haut-parleurs restent ceux d’un smartphone. La scène sonore demeure relativement étroite et les basses ne peuvent rivaliser avec celles d’une véritable enceinte.

Pour regarder occasionnellement un film ou une série sans écouteurs, le résultat est largement suffisant. Pour la musique, un casque ou une enceinte Bluetooth reste préférable.

Verdict : le Xperia 10 VIII reste l’un des smartphones les plus atypiques de sa catégorie

Sony continue avec le Xperia 10 VIII à tracer une route singulière sur le marché des smartphones abordables. Plutôt que de se lancer dans une guerre des mégapixels, des fonctions d’intelligence artificielle ou des performances brutes, le constructeur japonais privilégie des caractéristiques devenues étonnamment rares.

La prise casque 3,5 mm et le lecteur microSD semblent presque anachroniques en 2026, mais ils représentent précisément ce que certains utilisateurs regrettent sur les appareils concurrents. Ajoutez à cela le LDAC, l’aptX Adaptive, une batterie de 5 000 mAh et des haut-parleurs frontaux améliorés, et le Xperia 10 VIII prend rapidement des airs de lecteur multimédia particulièrement complet.

Quelques concessions rappellent néanmoins son positionnement. Son Snapdragon 6 Gen 3 n’évolue pas par rapport à la génération précédente, son appareil photo reste simplement correct et la politique de mises à jour de Sony demeure moins ambitieuse que celle des principaux acteurs du marché.

Mais ces faiblesses deviennent beaucoup plus faciles à accepter lorsque l’on découvre les qualités de son écran OLED.

Lumineuse, précise, dynamique et équilibrée, la dalle de 6,1 pouces délivre une restitution vidéo qui dépasse largement ce que le positionnement tarifaire de l’appareil pourrait laisser imaginer. La qualité audio suit la même philosophie : plutôt que rechercher artificiellement le spectaculaire, Sony privilégie la précision, l’ouverture et le respect des nuances.

Le Xperia 10 VIII ne cherche donc pas à devenir le smartphone le plus puissant, le meilleur photophone ou l’appareil le plus sophistiqué de 2026. Il préfère exceller dans un domaine que beaucoup de constructeurs semblent désormais considérer comme secondaire : regarder un bon film et écouter de la musique dans d’excellentes conditions.

Pour les cinéphiles et mélomanes souhaitant conserver un budget raisonnable, cette spécialisation pourrait précisément constituer son meilleur argument. À une époque où les smartphones tendent tous à se ressembler, le Sony Xperia 10 VIII réussit encore à cultiver une personnalité bien à lui.