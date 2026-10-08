Razer dévoile la gamme Wolverine V4, la nouvelle référence des manettes Xbox pour l’esport

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Lancement de la nouvelle gamme Wolverine V4, qui se compose de la manette sans fil Razer Wolverine V4 Pro et de sa version filaire, la Razer Wolverine V4 Tournament Edition. Cette nouvelle génération de manettes taillées pour l’esport a été officiellement conçue pour Xbox et PC.

Dotée de nombreuses innovations, la Wolverine V4 Pro embarque des joysticks équipés de capteurs capacitifs sans contact de nouvelle génération, quatre palettes arrière magnétiques interchangeables qui profitent d’un nouveau design et une façade amovible tout en offrant un polling rate pouvant atteindre 8 000 Hz. Ce concentré de fonctionnalités offre aux joueurs compétitifs la précision, la réactivité et les options de personnalisation nécessaires pour faire la différence dans les FPS, les jeux de course et bien d’autres genres.

« Cette manette frôle la perfection. Elle conserve toutes les qualités que j’aimais sur la Wolverine V3, tout en repoussant les curseurs encore plus loin » précise LastShot, joueur de l’équipe Shopify Rebellion et champion des Halo World 2025. « Le nouveau design des palettes arrière est incroyablement pratique pour créer une configuration parfaitement adaptée à mon style de jeu. Les boutons sont toujours aussi rapides et réactifs, tandis que le polling rate amélioré m’offre l’avantage nécessaire pour conserver une longueur d’avance sur mes adversaires. »

La quintessence de la précision

La gamme Wolverine V4 adopte de nouveaux capteurs capacitifs pour ses joysticks asymétriques. Cette technologie de détection sans contact de nouvelle génération offre une précision accrue, une meilleure efficacité énergétique et une plus grande résistance aux interférences magnétiques que les solutions TMR et à effet Hall, tout en conservant leur excellente résistance au drift. Associés à une puce ADC 16 bits, ces capteurs peuvent détecter près de 3 000 paliers de mouvement. Le tracking est plus fluide, la latence des entrées est réduite et la précision est supérieure, notamment dans les FPS.

La gamme Wolverine V4 constitue également une solution polyvalente pour les joueurs multi-plateformes, grâce à une connectivité rapide et stable sur Xbox Series X|S, avec un taux d’interrogation pouvant atteindre 250 Hz. Sur PC, la manette offre un polling rate allant jusqu’à 8 000 Hz, en filaire comme en sans-fil, pour une transmission jusqu’à 32 fois supérieure à celle des manettes standard et jusqu’à 8 fois plus élevée que celle de nombreux modèles compétitifs d’entrée de gamme. Les joueurs profitent d’une réactivité et d’une précision accrues pour dominer leurs parties.

Plus le polling rate est élevé, plus la latence est faible. La gamme Wolverine V4 offre les temps de réponse les plus rapides jamais atteints par une manette Razer, avec une latence inférieure à 1 ms. Chaque pression sur une gâchette ou un bouton, ainsi que chaque mouvement des joysticks, sont retranscrits avec une précision et une réactivité remarquables.

Un contrôle sans faille

Entre ses deux gâchettes additionnelles conçues pour la prise en main en claw et son nouveau système magnétique permettant de personnaliser la disposition de ses quatre palettes arrière amovibles en quelques secondes, la Wolverine V4 Pro garantit un accès immédiat aux commandes essentielles sans jamais enlever les pouces des joysticks. Une, deux, trois ou les quatre palettes à la fois : les possibilités de configuration sont quasiment infinies, permettant à chacun de profiter d’une disposition des commandes sur mesure.

La technologie Razer Pro HyperTriggers permet d’alterner entre une activation instantanée, idéale pour les FPS, et une course progressive parfaitement adaptée aux jeux de course grâce aux loquets des gâchettes situés à l’arrière de la manette. Il est possible d’ajuster le point d’activation des gâchettes entre 1,3 mm et 8,2 mm afin d’obtenir le niveau de réactivité souhaité directement via Razer Synapse.

Les boutons mécaniques en façade sont en PBT renforcé afin d’offrir vélocité et précision, tandis que la croix directionnelle flottante à 8 directions assure des entrées réactives et des déplacements fluides. Capable d’exécuter aussi bien des directions cardinales nettes que des mouvements diagonaux rapides, elle a été conçue pour supporter les exigences de la compétition au fil du temps.

Grâce à leur revêtement en TPU texturé, les poignées latérales assurent une prise en main ferme et confortable sur la durée, afin de conserver un contrôle optimal jusque dans les situations les plus intenses.

Une personnalisation avancée

Pour les joueurs qui alternent entre plusieurs genres, quatre profils intégrés permettent de changer rapidement de configuration et de retrouver instantanément les réglages et les sensibilités adaptés à chaque expérience de jeu.

Chaque profil peut être configuré dans les moindres détails, avec la possibilité de réattribuer les six boutons multifonctions programmables, d’ajuster les zones mortes des joysticks de 0 à 15 % et d’affiner les points d’activation des gâchettes pour une expérience sur mesure.

Pour ceux qui souhaitent accorder l’apparence de leur manette à leur style de jeu, la Wolverine V4 Pro dispose d’une façade magnétique interchangeable et personnalisable, facile à remplacer ou à retirer sans outil.

La manette est accompagnée de six capuchons de joystick interchangeables permettant d’ajuster les sensations selon les préférences de chacun : concaves courts préinstallés pour un équilibre optimal, convexes courts avec un revêtement lisse pour des mouvements rapides ou concaves hauts microtexturés pour une précision renforcée.

Une manette. Tous les avantages.

Une précision sans faille : les nouveaux capteurs capacitifs sans contact des joysticks offrent une excellente précision sans risque de drift, tandis que la technologie HyperPolling jusqu’à 8 000 Hz et une latence inférieure à 1 ms assurent une réponse instantanée à chaque action.

les nouveaux capteurs capacitifs sans contact des joysticks offrent une excellente précision sans risque de drift, tandis que la technologie HyperPolling jusqu’à 8 000 Hz et une latence inférieure à 1 ms assurent une réponse instantanée à chaque action. Six boutons d’action programmables pour un contrôle total : quatre palettes arrière magnétiques interchangeables, deux gâchettes pour une prise en main en claw et les gâchettes Razer Pro HyperTriggers, dont la course d’activation peut être ajustée entre un déclenchement quasi instantané à 1,3 mm et une plage complète de 8,2 mm. L’ensemble est complété par des boutons mécaniques tactiles en PBT en façade et une croix directionnelle flottante à 8 directions.

quatre palettes arrière magnétiques interchangeables, deux gâchettes pour une prise en main en claw et les gâchettes Razer Pro HyperTriggers, dont la course d’activation peut être ajustée entre un déclenchement quasi instantané à 1,3 mm et une plage complète de 8,2 mm. L’ensemble est complété par des boutons mécaniques tactiles en PBT en façade et une croix directionnelle flottante à 8 directions. Une personnalisation avancée : grâce à quatre profils intégrés via Razer Synapse qui permettent de reconfigurer les commandes et d’ajuster les zones mortes, à une façade magnétique interchangeable, des capuchons de joystick remplaçables et des poignées en TPU texturé pour une prise en main optimale.

« Chez Razer, nous concevons nos produits pour les joueurs les plus exigeants. Cela implique d’être constamment à l’écoute des besoins réels des compétiteurs afin de leur fournir les outils nécessaires pour donner le meilleur d’eux-mêmes » déclare Jeffrey Chau, Head of Global Esports chez Razer. « La gamme Wolverine V4 est le fruit de cette approche : elle associe une précision sans faille, une réactivité exceptionnelle et une personnalisation poussée afin de répondre aux besoins des joueurs les plus compétitifs au monde. »

Conçue pour les FPS, les jeux de course et les titres compétitifs les plus exigeants, la gamme Wolverine V4 conjugue une précision de pointe, une réactivité de haute volée et une personnalisation avancée pour décrocher la victoire.

Razer Wolverine V4 Pro

$199.99 USD / 209,99 € MSRP

Razer Wolverine V4 Tournament Edition

$99.99 USD / 109,99 € MSRP

D’ores et déjà disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.