Avis – SSD 990 Pro NVMe Samsung

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung, réputé pour ses disques SSD, revient avec un modèle au format NVMe, le 990 Pro. Autant dire que les performances sont à la hauteur de ce que peuvent attendre gamers exigeants et créateurs qui ont besoin de vitesse en lecture et écriture sur un SSD.

Encore plus vite !

En attendant un disque SSD à mémoire flash au format PCI Express 5.0, Samsung nous livre un dernier modèle à la norme PCI Express 4.0 très véloce. Vendu avec ou sans dissipateur thermique, le SSD NVMe M.2 standard au format 2280 (pour 22 mm de large et 80 de long) utilise 176 couches de TLC NAND avec 1 Go de DRAM de cache primaire pour chaque To de NAND, dans une capacité de 1 ou 2 To, cette dernière étant celle de notre test. On note que le constructeur annonce que le contrôleur, conçu en interne par Samsung, offrirait une amélioration de 50% de l’efficacité énergétique par rapport au 980 Pro. Samsung propose en outre une garantie de 5 ans, assortie d’une garantie de 600 tétraoctets écrits par To de capacité.

Au niveau des performances, nous l’avons passé à la moulinette de CrystalDiskMark 8 en séquentiel où il atteint le 5800 MBps en écriture et 4300 MBps en lecture en file unique et 6800 Mps en écriture en file multiple, respectivement 7500 Mps en lecture. Ce qui s’avère un excellent score, conforme aux performances annoncées par Samsung. Il est même exceptionnel de vitesse pour l’écriture de gros fichiers, dans notre cas un bloc de 48 GB, avec 110 secondes seulement et 92 secondes en lecture.

Le SSD sans et avec dissipateur thermique

L’allié des gamers

Avec de telles performances, le SSD 990 Pro NVMe de Samsung s’avère un compagnon idéal pour ceux qui veulent s’adonner à du gaming sans attendre. À noter que pour ceux dont la carte mère est dénuée de dissipateur thermique pour SSD, une version avec dissipateur est disponible, moyennant quelques francs de plus. Le SSD est disponible en 1 et 2 To de capacité, pour CHF 173.- et CHF 299.- suivant les capacités respectives, tarifs constatés ce jour sur le web. En comparaison avec un disque SSD standard au format SATA, le gain de vitesse est tel qu’il peut vraiment valoir la peine de franchir le pas, que l’on soit joueur ou créatif ayant besoin d’un SSD spécialement véloce. Un investissement qui en vaut vraiment la peine !