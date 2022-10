Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives.

A mi-chemin entre le polar, la comédie romantique et la chronique familiale, ce film, signé et interprété par Louis Garrel, est aussi rocambolesque que jouissif. Le rythme est enlevé, les acteurs au top et le scénario virtuose. Les moments drôles alternent avec des séquences émouvantes et ce jusqu’au dénouement final. Un petit bijou de cinéma qui a tout pour plaire.

L’innocent

Un film de Louis Garrel

Avec Louis Garell, Roschdy Zem, Anouk Grinberg

Distributeur : Cineworx

Durée : 140minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 26 octobre 2022