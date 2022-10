Une date de sortie pour Wo Long: Fallen Dynasty

Partager Facebook

Le 3 mars 2023

Cette fable démoniaque et épique signée Team NINJA sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et sur PC via Windows et Steam®. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, via console et PC.

KOEI TECMO Europe a aussi annoncé qu’en plus de l’édition standard, une édition spéciale, la Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition sera disponible au même moment, comprenant le Season Pass composé de trois packs de DLC. Ces packs se traduiront par l’ajout de nouveaux généraux, de nouveaux démons, des scénarios inédits, de nouveaux niveaux, de nouveaux types d’arme et plus encore. La Digital Deluxe Edition inclut également un artbook numérique ainsi qu’une mini bande-son. Ceux qui se procureront cette édition seront récompensés avec le Season Pass/DDX bonus: « Qinglong Armor ».

De plus, KOEI TECMO Europe révèle les bonus de précommande de Wo Long: Fallen Dynasty. En précommandant la version physique ou numérique du jeu, les joueurs obtiendront l’armure spéciale « Baihu Armor ».

KOEI TECMO et Team NINJA ont également sorti les résultats suite à l’étude qu’ils ont mené sur Wo Long: Fallen Dynasty en septembre. Le retour sur expérience provenant de plus de 80 000 fans ayant terminé la démo est disponible sur le site official dès aujourd’hui.

Wo Long: Fallen Dynasty est prévu pour sortir le 3 mars 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®. Le jeu sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass.