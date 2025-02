Avis : Volvo XC90 T8 hybride rechargeable, le colosse suédois à l’épreuve du temps

Partager Facebook

Alors qu’il s’apprête à inaugurer une toute nouvelle génération, le Volvo XC90 continue d’incarner l’excellence scandinave en matière de SUV premium. Fort de deux décennies de présence sur le marché, ce véhicule imposant a su traverser les âges sans céder aux affres du temps. Que vaut aujourd’hui sa version hybride rechargeable, dénommée T8 Twin Engine ? Plongée dans l’univers d’un mastodonte qui conjugue robustesse, élégance et efficience énergétique.

Une héritage ancré dans le paysage automobile

Depuis sa révélation en grande pompe lors du Salon de Detroit en janvier 2002, le Volvo XC90 n’a eu de cesse de marquer son territoire face à une concurrence allemande déjà bien établie. Rival d’un Porsche Cayenne ou encore d’une Mercedes Classe M, le SUV suédois s’est rapidement imposé comme une alternative à la fois statutaire et audacieuse. Son succès fut tel que Volvo dû accélérer son rythme de production pour répondre à une demande exponentielle.

C’est en 2014 que le véhicule opère une profonde mutation, gagnant en prestance et en raffinement. Une montée en gamme qui inquiète d’autant plus les constructeurs d’outre-Rhin, d’autant que Volvo fait alors le choix de rationaliser son offre mécanique en ne proposant plus que des blocs quatre cylindres 2.0 litres, déclinés sous différentes puissances. En 2019, un restylage subtil vient peaufiner sa présentation, avec une face avant légèrement remaniée et un choix de teintes et de jantes enrichi. Mais au-delà de l’esthétique, c’est surtout sous le capot que le XC90 T8 hybride rechargeable conserve sa pertinence.

Un gabarit imposant au style intemporel

Dès le premier regard, le Volvo XC90 impose sa stature. Haut de 1,879 mètre et long de 4,963 mètres, ce colosse scandinave conjugue sobriété et charisme, sans tomber dans l’ostentation. Son design, bien que massif, dégage une certaine sérénité, marqué par des lignes tendues et des surfaces lisses qui confèrent au SUV une allure élégante et contemporaine.

La face avant se distingue par une calandre imposante, flanquée de projecteurs LED adoptant la signature lumineuse en « Marteau de Thor », clin d’œil aux origines nordiques du modèle. Sur le profil, sa garde au sol de 23,7 cm (ajustable avec la suspension pneumatique optionnelle de notre modèle de test) renforce sa présence, tandis que l’arrière mise sur l’épuré, avec des feux verticaux s’étirant le long du hayon et des sorties d’échappement discrètement intégrées.

Un habitacle où luxe et technologie cohabitent

Prenez place à bord, et l’atmosphère se fait apaisante. Volvo a toujours mis un point d’honneur à soigner ses intérieurs, et cette version ne déroge pas à la règle. Les sièges en cuir Nappa, chauffants et électriquement réglables, offrent un confort de premier ordre, tandis que la planche de bord, minimaliste et raffinée, s’organise autour d’un écran tactile de 9 pouces en position verticale. Si ce dernier se montre réactif, son ergonomie perfectible nécessite un temps d’adaptation.

Le système audio Bowers & Wilkins (option à CHF 3290.-) ravira les mélomanes, tandis que l’espace à bord figure parmi les meilleurs de la catégorie. Doté de sept places, le XC90 soigne ses passagers, y compris ceux installés sur la troisième rangée, généralement délaissés chez la concurrence. Son volume de coffre peut atteindre les 2000 litres, offrant une modularité plus qu’appréciable. La connectique sans fil pour profiter d’Android auto est quand à elle impeccable

Sur la route : entre efficience et confort absolu

Tournez le contact, et c’est dans un silence absolu que le SUV s’anime. Le XC90 T8 hybride rechargeable associe un moteur essence quatre cylindres à une unité électrique pour une puissance cumulée de 390 chevaux. Un atout non négligeable pour mouvoir ses 2,227 tonnes avec aisance. En mode 100 % électrique, l’autonomie annoncée de 44 km permet une conduite urbaine décarbonée, bien que dans la réalité, la batterie se décharge plus rapidement selon les conditions climatiques et l’utilisation des équipements de confort. Cette batterie se chargera de préférence à domicile sur une nuit, sa charge complète sur une borne de 20KwHh au débit d’un peu plus de 4kW prenant tout de même près de 2 heures et 30 minutes. Petit plus, le système de récupération d’énergie est plutôt efficace, puisque sur la descente d’une route de montagne de 15 kilomètres, entre Crans-Montana et Sierre, il a permis de récupérer une autonomie électrique de 11 kilomètres!

Malgré son gabarit, le SUV se montre plus maniable qu’attendu, avec une direction précise et un rayon de braquage correct pour sa catégorie. Le confort est souverain et le passage entre motorisation thermique et électrique s’opère en toute discrétion. Certes, le XC90 n’a rien d’un sprinteur et préfère la stabilité à l’agilité, mais il offre une expérience de conduite rassurante et une insonorisation de très haute volée.

Côté consommation, Volvo annonce une moyenne de 2,1 L/100 km, un chiffre difficilement atteignable en usage réel. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation proche des 8,5 L/100 km avec une batterie souvent sollicitée.

Un SUV toujours au sommet de sa catégorie

Avec son XC90 T8 hybride rechargeable, Volvo signe un SUV à l’élégance intemporelle, conciliant avec brio confort, habitabilité et efficience. Si son gabarit en fait un véhicule peu à l’aise en centre-ville, il excelle sur longues distances, offrant une expérience de voyage haut de gamme. Et surtout, il demeure l’un des références en matière de sécurité, perpétuant ainsi l’ADN de la marque suédoise. Reste la douloureuse, élevée, puisque notre modèle de test avec ses option affiche un tarif de CHF 133280.-, tandis que le modèle de base de ce T8 eAWD TwinEngine débute à CHF 111850.-

