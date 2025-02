Toujours plus loin, toujours plus vite: la nouvelle Volvo ES90 se dote de la technologie de charge 800 volts

Recharge accélérée et autonomie renforcée: la nouvelle Volvo ES90 est le premier modèle Volvo équipé de la technologie de charge 800 volts. Par rapport à la technologie 400 volts, ce système améliore l’efficacité de la charge, réduit les temps de charge et, associé à de nouveaux logiciels et à un nouveau matériel de gestion de la batterie, assure une plus grande autonomie du véhicule. Le résultat: avec une batterie à pleine charge, la nouvelle Volvo ES90 peut parcourir jusqu’à 700 kilomètres (en cycle mixte WLTP), tandis que les bornes de recharge rapide de 350 kW lui permettent, en dix minutes seulement, d’absorber suffisamment d’énergie pour parcourir 300 kilomètres supplémentaires. La nouvelle berline premium tout électrique sera présentée pour la première fois le 5 mars 2025.

La nouvelle Volvo ES90 offre à ses occupants un sentiment de confort, de détente et de contrôle – et ne fait pas non plus les choses à moitié en matière d’autonomie et de recharge. Ainsi, c’en est fini de perdre trop de temps à recharger la batterie de son véhicule. La clé, c’est un système de recharge électrique ultramoderne, utilisé ici pour la première fois chez Volvo, un système qui permet une recharge plus rapide et une plus grande autonomie.

«Sur la voie de l’électrification totale, notre technologie 800 volts constitue une autre mise à niveau importante pour nos clients», explique Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer chez Volvo Cars. «Elle améliore l’efficacité de nos voitures électriques, accélère leur processus de recharge et offre une plus grande autonomie avec une seule charge.»

Un matériel et des logiciels améliorés

Avec une tension plus élevée – 800 volts au lieu de 400 –, la même quantité d’électricité permet d’atteindre plus de puissance (en kilowatts ou kW) et plus d’autonomie, tout en générant moins de chaleur. La batterie peut ainsi être rechargée jusqu’à 350 kW sans surcharge du système électrique.

Pour être compatibles avec le système 800 volts, tous les composants du système électrique ont été mis à jour, y compris les cellules de la batterie, les moteurs électriques, les onduleurs, ainsi que les systèmes de recharge, de climatisation et de chauffage. Le système 800 volts comprend en outre des moteurs électriques plus légers et d’autres composants, ce qui permet de réduire le poids total du véhicule tout en améliorant son accélération et son autonomie.

Le nouveau logiciel de gestion de la batterie, développé en interne, garantit une expérience de recharge beaucoup plus performante. Ainsi, il ne faut que 20 minutes à la nouvelle Volvo ES90 pour passer de 10 à 80% de charge. Une avancée due en partie à l’intégration du logiciel de recharge intelligent de Breathe Battery Technologies, entreprise dans laquelle Volvo a investi l’année dernière par le biais du Volvo Cars Tech Fund.

L’accent est mis sur le développement durable

La nouvelle Volvo ES90 progresse également dans d’autres domaines de la durabilité – notamment dans l’utilisation de matériaux recyclés et naturels, qui contribuent à réduire les émissions de CO 2 dans le cadre de la production. Au total, ce sont 29 pour cent de l’aluminium et 18 pour cent de l’acier utilisés dans la Volvo ES90 qui sont recyclés. La Volvo ES90 contient également 16% de polymères recyclés et de matériaux biosourcés. Quant aux inserts en bois de l’habitacle, ils sont en bois certifié FSC.

Le passeport batterie, quant à lui, renseigne sur les matières premières contenues dans la batterie: basé sur la technologie blockchain, il permet la traçabilité des matériaux utilisés et garantit une totale transparence pour le client, notamment en indiquant d’où proviennent le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite utilisés dans la batterie et en affichant l’empreinte carbone de l’ensemble du pack de batteries ainsi que d’autres informations pertinentes.

La nouvelle Volvo ES90 sera présentée le 5 mars 2025. La présentation sera retransmise en direct sur es90event.volvocars.com.