Samsung Wallet disponible dès aujourd’hui en Suisse

Les utilisatrices et utilisateurs suisses de Samsung auront accès à Samsung Wallet dès maintenant. Samsung réunit au sein de cette application gratuite les deux applications Samsung Pay et Samsung Pass pour conjuguer les services habituels et la possibilité d’y déposer documents et actifs essentiels.

Samsung Wallet réunit Samsung Pay et Samsung Pass en un «porte-monnaie numérique» où les utilisatrices et utilisateurs peuvent stocker le contenu d’un porte-monnaie physique sous forme numérique.



«Avec Samsung Wallet, du paiement mobile à la clé numérique, l’utilisation des fonctions quotidiennes du smartphone devient encore plus pratique», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «En collaboration avec nos partenaires, nous prévoyons d’ajouter à l’avenir d’autres fonctions à Samsung Wallet, afin d’offrir aux utilisatrices et utilisateurs un accès simple et sécurisé à ces technologies», poursuit M. Casari.



Grâce à Samsung Wallet, toutes les données essentielles, telles que les moyens de paiement, les mots de passe et autres informations personnelles, sont protégées par identification biométrique au moyen d’une empreinte digitale, ainsi que par la plate-forme de sécurité Samsung Knox intégrée en dur à la puce du smartphone, ce qui se traduit pour les utilisatrices et utilisateurs par un niveau élevé de sécurité des biens numériques de valeur: la nouvelle application conjugue ainsi critères de sécurité élevés et facilité d’utilisation.



L’accès à Samsung Wallet s’effectue de trois façons différentes: les utilisatrices et utilisateurs font glisser leur doigt vers le haut de leur smartphone Samsung, sélectionnent l’icône Wallet ou appuient deux fois sur le bouton latéral.



Pour son lancement en Suisse, Samsung Wallet dispose des fonctions suivantes:

Samsung Pay: paiement mobile sécurisé par smartphone, simple et pratique 1

paiement mobile sécurisé par smartphone, simple et pratique Samsung Pass: accès simple et sécurisé aux applications et services via l’identification biométrique

accès simple et sécurisé aux applications et services via l’identification biométrique Cartes de membre et de fidélité, bons d’achat et de réduction (partenaires participants): facilement enregistrés et à portée de main

Un fort potentiel de croissance pour Samsung Wallet

Samsung prévoit de développer progressivement Wallet en collaboration avec ses utilisatrices, ses utilisateurs et ses partenaires, afin de créer une application au centre de la vie quotidienne. L’application est déjà capable d’émuler les clés numériques (de voitures, par exemple de certains modèles BMW actuels2, de portes d’entrée, etc.), ce qui peut également se révéler pertinent dans le cadre d’une utilisation de solutions domotiques. Samsung Wallet pourrait également servir d’espace de stockage sécurisé pour les documents d’identification tels que la carte d’identité numérique (eID) ou le permis de conduire, ainsi que pour les tickets numériques et les billets. Les cartes d’embarquement numériques3 peuvent également être stockées sur Samsung Wallet pour voyager en toute simplicité.



Plate-forme dotée de nombreuses fonctionnalités, Samsung Wallet offre de multiples possibilités non seulement à ses utilisatrices et utilisateurs, mais aussi aux entreprises, qui pourraient offrir à leurs clientes et clients un accès facilité à leurs produits et services, afin d’atteindre de nouveaux groupes cibles.



Ce qui change pour les utilisatrices et utilisateurs de Samsung Pay et Samsung Pass

L’utilisation de Samsung Pay et Samsung Pass demeure possible jusqu’au téléchargement de Samsung Wallet. Dès son lancement sur le marché, les utilisatrices et utilisateurs seront informés de la disponibilité de l’application Samsung Wallet à l’ouverture de Pay ou Pass, et n’auront alors qu’à suivre les instructions d’installation et de reconnexion pour commencer à utiliser les services existants et nouveaux de Samsung Wallet.



Le déploiement débute de manière progressive afin de permettre une mise à jour fluide de Samsung Pay et Samsung Pass vers Samsung Wallet, que les utilisatrices et utilisateurs sélectionnés au hasard pourront dès aujourd’hui effectuer.



Plus d’informations sur Samsung Wallet à l’adresse : https://www.samsung.com/ch_fr/apps/samsung-wallet/