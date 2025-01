Partager Facebook

Romy, PDG d’une grande entreprise, a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu’elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis.

Ce thriller érotique vaut pour la prestation osée de Nicole Kidman qui a été primée à la Mostra de Venise. Le film explore le tabou du désir et de l’orgasme féminin. On suit la relation sado-masochiste qui se noue entre la PDG et son stagiaire. Les scènes d’humiliation, de domination et de soumission foisonnent et les rapports de force changent constamment dans un jeu pervers. Le film regorge de scènes de sexe très suggestives. Toutefois l’acte sexuel au sens de pénétration n’est jamais réellement montré. C’est surtout l’histoire préliminaire qui est donnée à voir. Antonio Banderas et Harris Dickinson sont tous deux excellents. « Babygirl » est assurément un des films très attendus de cette rentrée 2025.

Babygirl

Un film de Halina Reijn

Avec Praesens Film

Distributeur : Nicole Kidman, Antonio Banderas, Harris Dickinson

Durée : 114 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 15 janvier 2025