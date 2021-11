Back 4 Blood : Mises à jour gratuites et Passe annuel à venir

Partager Facebook

Les mises à jour gratuites incluront un mode hors ligne solo avec progression dans la campagne, un nouveau niveau de difficulté, un nouveau mode coopératif, de toutes nouvelles cartes et un nouveau type de cartes, un événement saisonnier pour les fêtes de fin d’année et bien plus encore.

Le programme met également en évidence la première extension du Passe Annuel de Back 4 Blood, appelé Tunnels de la Terreur, qui sera disponible l’année prochaine. Elle proposera un nouveau contenu d’histoire, de nouveaux Nettoyeurs et Infestés jouables, un nouveau type d’activités, des armes, des cartes et des skins exclusifs, avec plus d’informations à venir à une date ultérieure. Le Passe annuel contient Tunnels de la Terreur et deux extensions supplémentaires. Il est disponible à l’achat dès maintenant et est compris dans le cadre de Back 4 Blood : Édition Deluxe et Back 4 Blood : Édition Ultimate. Cette dernière édition n’est disponible qu’en version digitale.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet des mises à jour gratuites à venir :