Football Manager 2022 est disponible !

Il est l’heure de prendre le pouvoir ! Occupez le poste le plus difficile du football professionnel et écrivez votre propre légende dans Football Manager 2022, disponible dès maintenant sur tous les supports.

Les versions PC et Mac de FM22 sont disponibles sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Les joueurs et joueuses qui ont profité de l’Accès Anticipé Beta de FM22 peuvent simplement relancer la plateforme concernée pour mettre le jeu à jour : leur progression solo sera conservée dans la version finale.

Les possesseurs d’une version physique de FM22 remarqueront que, pour la première fois dans l’histoire de la série, aucun disque n’est inclus dans la boîte. Un code d’activation Steam remplace désormais le traditionnel disque de données.

Sports Interactive fête la sortie du jeu avec une nouvelle bande-annonce : la jeune pépite espagnole Pedri nous explique comment un bon manager aide son équipe à atteindre son plein potentiel, pour assurer les trois points en toute circonstance.

Avec des améliorations majeures apportées aux secteurs clé du jeu, FM22 emmène la série légendaire vers de nouveaux sommets. La presse lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux, avec un score de 87 sur Metacritic.