One Piece 1000 : toute l’Europe fête le 1000ème épisode de l’anime légendaire !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les fans de Monkey D. Luffy et de l’Équipage du Chapeau de Paille peuvent se frotter les mains : le 1000ème épisode de l’anime One Piece sera diffusé le 21 novembre prochain ! Pour marquer cette étape importante dans la vie de la série la plus longue de l’histoire de Toei Animation, de nombreux événements et collaborations sont organisés à travers toute l’Europe.

Le phénomène planétaire est aussi puissant qu’au premier jour, lors de la diffusion de son premier épisode au Japon en 1999. Avec près de 1000 épisodes diffusés dans 80 pays, 13 longs métrages et un Guinness World Record pour le mangaka Eiichiro Oda dans la catégorie « plus grand nombre d’exemplaires d’une même bande-dessinée publiés par un seul auteur », One Piece s’est définitivement imposé comme l’un des piliers du paysage culturel de toute une génération.

Découvrez l’ensemble des événements One Piece 1000 organisés en Europe :

France

Nuit spéciale One Piece: le 21 novembre, un événement One Piece d’envergure sera organisé dans les cinémas CGR pour fêter la diffusion du 1000ème épisode.

Le programme de la séance est le suivant :

Le film historique One Piece : Strong World

One Piece Characters Log – Monkey D. Luffy, un portrait inédit de Monkey D. Luffy

Le 1000ème épisode de One Piece

Et quelques bonus en surprise

Bonus spécial pour les fans : ceux qui auront acheté leur place et répondront correctement à un petit quiz sur les réseaux sociaux de CGR pourront peut-être gagner un des 1000 tote-bags exclusifs “One Piece 1000 logs”. Pratique s’il vous reste un peu de popcorn !

Sortie du 100ème tome du manga

Sur une période de 100 jours menant jusqu’au 8 décembre prochain, pour la sortie du 100ème manga One Piece, l’éditeur Glénat organise un grand concours offrant la possibilité de gagner un cadeau par jour ! Tous les détails sont sur le site de l’événement.

Pop-up Store et promotions

Jusqu’au 2 janvier 2022, la boutique éphémère One Piece 1000 Logs a ouvert ses portes au deuxième étage du centre commercial Westfield Les 4 Temps, situé à La Défense près de Paris.

a ouvert ses portes au deuxième étage du centre commercial Westfield Les 4 Temps, situé à La Défense près de Paris. Jusqu’à décembre, One Piece prendra d’assaut l’espace extérieur de la boutique Manga Story à Paris. Tous les achats One Piece effectués dans les boutiques Manga Story de Paris, Lyon et Bordeaux s’accompagnent d’une carte à gratter offrant la possibilité de gagner des goodies One Piece exceptionnels.

à Paris. Tous les achats One Piece effectués dans les boutiques Manga Story de Paris, Lyon et Bordeaux s’accompagnent d’une carte à gratter offrant la possibilité de gagner des goodies One Piece exceptionnels. Jusqu’à décembre, les magasins Cultura mettent One Piece à l’honneur avec une décoration spéciale. Dans certaines boutiques, les fans pourront se prendre en photo devant un photocall majestueux !

Tournoi national de jeux de société – Organisé par Topi Games, la grande finale s’est tenue le 6 novembre dernier au magasin La Grande Récré de Boulogne-Billancourt.

Dès mi-octobre et jusqu’à la fin de l’année, un grand nombre de librairies fêtent le One Piece 1000 avec un autocollant spécial. Pour chaque achat de 5 € sur les produits One Piece, les clients recevront un point de fidélité sous forme d’autocollant. Quand 10 stickers ont été collectés, les fans ont une chance de gagner une mini-figurine en acrylique.

Tentative de Record du Monde de Selfies (zone EMEA)

Pour fêter l’événement One Piece 1000 avec les fans, une grande campagne de selfies est organisée du 4 octobre au 21 novembre 2021 à travers toute la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique. Les fans sont invités à partager leur selfie utilisant le cadre spécial One Piece créé pour l’occasion. Le but est d’atteindre les 20 000 clichés pour créer le plus gros album photo numérique de l’histoire. Un tirage au sort sera organisé toutes les 1000 photos, avec une chance pour chaque participant de gagner des cadeaux exclusifs. Plus de 12 000 personnes ont déjà participé à l’opération. Ajoutez votre selfie à l’édifice ici !

« Nous sommes très fiers de ce que One Piece représente pour toute une génération. C’est vraiment excitant de fêter le 1000ème épisode de ce phénomène culturel avec les fans, dans toute l’Europe et au-delà. » déclare Ryuji Kochi, Président de Toei Animation Europe. « De nombreuses activités sont prévues comme des événements commerciaux, des concerts, des projections au cinéma et bien plus encore. Assurez-vous de suivre toutes les dernières informations pour savoir ce qui se passe près de chez vous ! »

Agenda européen

Espagne et Italie

Depuis le mois de juin, une sélection de 43 librairies et boutiques accueillent un programme de fidélité permettant aux fans espagnols de collectionner des autocollants One Piece en achetant des produits liés au manga ou à l’anime. Dix stickers peuvent être échangés contre une mini-figurine exclusive en acrylique One Piece 1000.

En octobre dernier, Feltrinelli a permis aux fans italiens de One Piece de mettre la main sur un sac exclusif en achetant au moins deux mangas One Piece.

Du 19 novembre au 12 décembre, les boutiques Games Academy et Funside italiennes fêtent également One Piece 1000 avec une campagne de cartes de fidélité : tous les 5 € d’achats estampillés One Piece, recevez une carte de fidélité et un sticker. 10 autocollants vous assurent une mini-figurine Luffy exclusive en plastique.

Allemagne

D’octobre à décembre, la boutique Figuya de Berlin offre des cartes à gratter aux clients qui font l’acquisition de produits One Piece, avec la possibilité de gagner des cadeaux.

Toutes les informations sur les événements en cours ou à venir sont sur Instagram et Twitter. Gardez un oeil sur les hashtags #ONEPIECE1000LOGS et #ONEPIECE !

La série animée One Piece est diffusée par les médias suivants :

Plateformes SVOD

Simulcast Mondial (USA & EMEA) : Crunchyroll

France : ADN

Russie : Wakanim

Allemagne : AOD

Chaînes de télévision :