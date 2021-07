Back 4 Blood : trailer PC et nouvelle phase bêta

Partager Facebook

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios présentent un nouveau trailer de Back 4 Blood montrant ce jeu de tir frénétique et coopératif dans un univers de zombies sur PC. La nouvelle vidéo met en avant plusieurs caractéristiques qui seront présentes sur la version PC du jeu à sa sortie, comme la résolution 4K, le framerate illimité, la technologie NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), la compatibilité avec les moniteurs ultralarges et multi-écrans, la compatibilité cross-play, et plusieurs options liées aux graphismes et à la qualité visuelle. Back 4 Blood sur PC sera disponible via le Microsoft Store, Steam et l’Epic Games Store le 12 octobre.

La prochaine bêta ouverte de Back 4 Blood commencera par un accès anticipé du 5 au 9 août pour ceux qui précommandent le jeu. Les joueurs peuvent aussi s’inscrire sur Back4Blood.com/Beta pour avoir une chance de participer à l’accès anticipé. L’inscription ne garantit pas de jouer à l’accès anticipé car les codes sont limités en nombre. La bêta ouverte se poursuivra du 12 au 16 août et sera accessible à tous les joueurs. L’Accès anticipé et la bêta ouverte seront disponibles sur Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, avec le support cross-play et cross-gen. Pour en savoir plus sur la bêta ouverte, rendez-vous sur Back4Blood.com/Beta.

Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif dans un univers de zombies. Il est développé par les créateurs de la franchise acclamée par la critique, Left 4 Dead. Back 4 Blood offre une expérience de jeu intense grâce à la fluidité de son gameplay dynamique et à son action extrêmement mobile et personnalisable qui ne manquera pas de captiver les joueurs. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du Diable. Endurcis par ces événements dramatiques et résolus à se battre pour sauver ce qu’il reste de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d’immondes créatures mutantes, pour reprendre le contrôle du monde.

Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 12 octobre 2021. Les précommandes s’accompagneront du Pack de Skins : Armes d’élite de Fort Hope, ainsi qu’une participation à l’accès anticipé de la bêta ouverte du 5 au 9 août.