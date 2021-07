Death’s Door ouvre ses portes sur PC et Xbox Series X/S !

Partager Facebook

Les sinistres rapaces d’Acid Nerve (Titan Souls) et les dévoreurs d’âmes de Devolver Digital ouvrent les portes de la mort avec Death’s Door , leur jeu d’action-aventure qui sort des sentiers battus pour prendre les joueurs Xbox Series X/S et PC de court dès aujourd’hui !

Death’s Door signe le retour tant attendu des développeurs de Titan Souls avec un univers étrange et excentrique, où les Corbeaux sont chargés de collecter les âmes des défunts.

« Nous avons le pouvoir de les reconstruire. Nous disposons de la technologie. Nous pouvons les rendre encore meilleurs. Meilleurs, plus forts, plus rapides. Et plus rentables, j’espère. » déclare Fork Parker, éminent CFO de Devolver Digital, à propos d’Acid Nerve.



Dans Death’s Door, explorez des terres hantées par des créatures tordues et d’innombrables secrets, et apportez un peu d’espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en chemin. Utilisez et améliorez vos armes de mêlée, vos flèches et vos sortilèges à mesure que vous traquez et terrassez les colosses impitoyables, dont les motivations et parcours singuliers ne sauraient vous freiner dans votre quête.

Pour trouver les âmes perdues, rendez-vous sur playdeathsdoor.com.