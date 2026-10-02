Bad House vous ouvre ses portes avec une démo sur Steam

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Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Parti à la hâte, le précédent occupant a même laissé quelques affaires derrière lui. Ils sont à vous si vous le souhaitez. Une seule règle s’impose : n’allez surtout pas dans le sous-sol.

Vous allez quand même y jeter un œil, n’est-ce pas ? Avant d’emménager, voici quelques conseils utiles (quoique non sollicités) :

Choisissez votre personnage et ses compétences avec soin avant de vous aventurer plus bas.

Le précédent propriétaire a eu la bonté de laisser derrière lui toutes sortes d’objets fort utiles dans le sous-sol, comme des couteaux, des baguettes, des talismans, des bagues, des épées, des boucliers, des armures et autres artéfacts. N’hésitez pas à vous en servir, en cas de besoin.

Grimpez en niveau et améliorez votre équipement au fur et à mesure si vous voulez survivre à votre périple dans ce donjon souterrain en constante évolution qui grouille de monstres mortels.

La maison ne peut être tenue pour responsable en cas de vol ou de perte (de vie) dans le sous-sol.

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